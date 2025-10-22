Otro vocal de Belate señala que el presidente de la mesa le dijo que "era mejor que no saliera" una de las empresas

El vocal ingeniero de la mesa de contratación de Belate Francisco José Ansorena, en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, junto a la presidenta, Irati Jiménez. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vocal ingeniero de la mesa de contratación de Belate, Francisco José Ansorena, ha afirmado este martes que el presidente de la mesa, Jesús Polo, le "dejó caer" en una conversación que había una empresa con la que había tenido una "mala experiencia" y que "era mejor que no saliera" adjudicataria en este proceso.

"Un día en una conversación como otras muchas que he podido tener con el señor Polo, me dejó caer que había una empresa con la que, en su momento, hacía muchos años en su actividad profesional anterior, había tenido una mala experiencia con ella y que era mejor que no saliera. Yo le corté rápido, le dije 'me parece muy bien, es tu opinión, es fantástico, yo me voy a dedicar a lo mío y voy a valorar las ofertas", ha indicado Ansorena en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra a preguntas de UPN.

Ansorena ha señalado que la empresa de la que le habló Polo iba en la UTE con Mariezcurrena, aunque no ha concretado su nombre. "Simplemente me habló de una manera, desde el punto de vista profesional o laboral, negativamente de una empresa diciendo que era una empresa con la que había tenido mala experiencia" y que "no le gustaría que saliera esa empresa" porque consideraba que, en caso de ser adjudicataría, sería "negativo" para la obra, ha señalado el vocal.

Ansorena ha afirmado que él no valora las empresas, sino las ofertas. De hecho, se da la circunstancia de que este vocal dio su máxima puntuación a la UTE de Mariezcurrena.

Además, el vocal ha señalado que "de forma directa" nunca ha recibido en ninguna licitación "un comentario de que 'tú tienes que valorar esta o tenemos que conseguir que...". "Esto no me ha pasado nunca porque además no lo hubiera aceptado", ha señalado, pero a continuación ha pasado a relatar la mencionada conversación que tuvo con Jesús Polo, que no recordaba si fue antes o después de que el vocal emitiera su puntuación.

Ansorena ha confirmado que cada miembro de la mesa valoraba separadamente las ofertas y posteriormente le entregaba la puntuación al presidente de la mesa. "Yo lo entregué mi valoración el 11 de mayo. No recuerdo que me dijera que él había puntuado, pero tampoco yo se lo pregunté en ningún momento", ha indicado.

Así, preguntado sobre si Polo pudo cambiar su puntuación o emitir su valoración después de conocer la del resto de miembros de la mesa, Ansorena ha dicho que "no tengo ni idea, puede ser que sí o puede ser que no". "Pudo hacerlo él y pudo hacerlo cualquiera. No puedo responder en nombre de otra persona. Yo vengo a responder del trabajo que he realizado", ha señalado.

Sobre el hecho de que el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, advirtiera precisamente sobre que Jesús Polo hubiera votado conociendo la puntuación del resto, ha indicado que él no sabe si esto "lo dijo en alguna de las reuniones o no, de memoria voy justo, pero sí que está claro que queda constancia en uno de los escritos del señor Serena, que en su opinión es lo que ocurrió".

En todo caso, Ansorena ha afirmado que "no hay ninguna prueba fehaciente, no puedo decir si quien dice la verdad es el señor Polo o el señor Serena, no vengo a poner en duda la profesionalidad de nadie, no me compete a mi decidir si está persona ha hecho bien su trabajo, si ha valorado antes, si ha valorado después, ha variado su puntuación o no". "Es que no es nuestro trabajo. Mi preocupación, que creo que es lo que me tocaba, era asegurarme de que mi puntuación estaba intacta", ha indicado.

Además, el vocal ha afirmado que no le sorprendería "ni en su momento ni ahora" que el presidente de la mesa "hubiera valorado el último, porque era la práctica habitual". "En todas las licitaciones que se han realizado, el modus operandi normal era que los vocales valoramos de manera individual, libre y responsable, y llegado el momento se le envía al presidente de la mesa", ha señalado, para afirmar que no pone "en cuestión ni en duda" si Polo "lo hizo el tercero o lo hizo el quinto".

Francisco José Ansorena se ha declarado "consciente" de que si los tribunales vieran indicio de delito en esta adjudicación se investigaría el trabajo de los miembros de la mesa pero ha señalado que está "tranquilo" y ha comentado que cuenta con un documento "donde he ido describiendo motivadamente cada uno de los apartados de las ofertas y la valoración correspondiente".

Ansonera ha reconocido que "a todos nos llamó la atención" la presencia de la empresa Servinabar en esta licitación -acudió en UTE con Acciona, que finalmente fue la adjudicataria-. "Era absolutamente desconocida, pero había también otras empresas que no conocía. Me llamó la atención no solo Servinabar, me llamaron la atención varias, y busqué en Google varias. En el caso de Servinabar lo que encontré es una referencia de las obras realizadas en el Archivo General y en el Navarra Arena. Me llevó a pensar que era una empresa emergente que está empezando a desarrollar su actividad en la construcción", ha indicado.