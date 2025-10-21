Un vocal de Belate dice que el presidente de la mesa le pidió que revisara su puntuación y que no lo hizo

El vocal de la Mesa de contratación de las obras de Belate Guillermo Vallejo en la comisión de investigación. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guillermo Vallejo, vocal de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, ha manifestado este martes en la comisión de investigación que se celebra en el Parlamento de Navarra que el presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, le pidió que revisara la puntuación que había otorgado a las empresas que se presentaron a la licitación porque creía que "no eran las correctas".

Vallejo, jefe de sección de Nuevas Infraestructuras, ha explicado que mantuvo una discusión con el presidente de la mesa, que ya compareció la semana pasada en la comisión, porque éste creía que las notas de este vocal "no eran las correctas" por lo que acudió a su despacho para pedirle que las "pensara un poco". "Yo le dije que no las iba a cambiar", ha sentenciado.

El vocal ha explicado, a preguntas de UPN, que "yo le justifiqué que mis notas eran las adecuadas y que no iba a cambiar ni una milésima mis notas". "El señor Polo me acusó de algo que a mí me parecía mal y yo pues había dicho muchas veces que no me acusase de eso", ha indicado para añadir que "cuando me tenía que ir a una obra y creí que había que decir que hasta aquí hemos llegado, entré a su despacho y se lo dije y al salir di una patada a la puerta".

Vallejo ha añadido que "todos estos hechos no influyeron para nada en la adjudicación de los túneles de Belate". "Creo que es una cosa personal, que no hay que darle más importancia", ha expuesto.

Ha incidido en que en "ningún momento" cambió sus notas, "las puse el 5 de mayo y son las mismas que las que se reflejan ahora" y que sitúan a Mariezcurrena como la empresa a la que más puntuación dio, seguida de Obenasa en segundo lugar y Acciona en tercero.

Por otro lado, el vocal ha comentado además que sí "se oía un rumor por el departamento y por el mundo de las obras" de que la adjudicación de las obras de Belate eran para Acciona, que se presentó junto a Servinabar, y "yo como integrante de la mesa les dije a mucha gente que eso no era así, que no iba a ser así, porque la obra sería para la oferta mejor, para la empresa que presentase mejor oferta".

Vallejo ha afirmado que él está "muy tranquilo" con su trabajo. "Creo que he hecho lo mejor posible mi trabajo y no tengo ningún miedo a ningún tipo de esas cosas", ha dicho en relación a que se pudieran investigar irregularidades en la adjudicación de la obra del túnel de Belate. "Creo que los trabajos han sido los correctos, las valoraciones son correctas, las mías por lo menos", ha zanjado.

Sobre que se alargara la vida laboral de Jesús Polo hasta después de la edad máxima de jubilación -70 años-, se ha limitado a comentar que "todos los compañeros que han estado conmigo a los 70 años decían que 'a los 70 años, no es que me vaya yo, es que me echan', no puedo decir nada más".