Publicado 10/05/2019 14:36:51 CET

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá por segundo año consecutivo el Festival Internacional Ecozine, una invitación a sentir, reflexionar y actuar sobre el medioambiente.

Organizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Pamplona, es un festival que se lleva celebrando desde 2008 en Zaragoza, con el fin de promocionar y difundir producciones audiovisuales de difícil visionado vinculadas con el medio ambiente, buscando aumentar su proyección nacional e internacional, ha señalado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

La sección oficial se celebrará durante la próxima semana en los cines Golem Baiona. Así, del lunes 13 al jueves 16 de abril, la ciudadanía podrá disfrutar de una muestra de cortometrajes y largometrajes que compiten en el festival. Será a las 20.00 horas con entrada libre, previa retirada en taquillas de los cines.

Esta edición ofrece temáticas diversas, historias de lugares lejanos con temas que resuenan en el entorno. El lunes 13, la producción mallorquina 'Overbooking' mostrará una visión sobre la turistificación en las islas Baleares.

'The geographer and the island' trasladará al espectador el martes 14 a Japón. Siguiendo los pasos de un geógrafo libertario experto en Japón, en una pequeña isla se puede conocer todo el país. La isla es Iwaishima, escenario de una lucha antinuclear y hogar de antiquísimas tradiciones.

La protagonista del documental 'Aktivist', el miércoles 15, será una joven finlandesa que, en lugar de encadenarse a las máquinas de la multinacional minera a la que se opone, se mete en política.

La sección oficial cerrará en Pamplona el jueves 16 con una muestra de cortos, donde el espectador viajará al Amazonas profundo, descubrirá la vida antes del pantano de Itoiz de mano de la productora navarra Maddi Barber, se sumergirá en los mares de Indonesia y mucho más.

Todas las sesiones contarán con personas invitadas de las producciones y con posterior debate dinamizado por el equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.