Pamplona celebra este sábado la festividad de San Saturnino con la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la procesión

Archivo - Imagen de archivo de San Saturnino. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sábado 29 de noviembre, día de San Saturnino, patrón de Pamplona. Una jornada de celebración en la que participarán la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, con su última salida del año, y la Corporación municipal, que se dirigirá en cuerpo de ciudad a la iglesia de San Saturnino para la procesión y la misa previstas en honor al santo. Ya por la tarde, tendrán lugar los primeros actos prenavideños con la inauguración del belén de la Casa Consistorial y el espectáculo 'Argiluna', con el que se encenderá la iluminación navideña de la ciudad.

El día comenzará a las 9.30 horas, con la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la estación de autobuses para dirigirse hasta la Plaza Consistorial. Recorrerán la plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, San Ignacio, Sarasate, Plaza del Castillo, Chapitela y Mercaderes hasta llegar al Ayuntamiento. A las 10.05 horas, está prevista la salida de la Corporación municipal en cuerpo de ciudad para dirigirse a la iglesia de San Saturnino, donde minutos después tendrá lugar la procesión en honor a San Saturnino. La procesión recorrerá la calle San Saturnino, la calle Mayor, el paseo del Dr. Arazuri, la calle Nueva y de nuevo San Saturnino.

La iglesia de San Saturnino acogerá a partir de las 11 horas la eucaristía en honor a San Saturnino oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. La parte musical correrá a cargo de la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, el Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra. En torno a las 12.20 horas, una vez finalizada la misa, se regresará a la Plaza Consistorial, donde la comparsa de Gigantes y Cabezudos y Duguna Folklore Taldea bailarán en honor a la ciudad.

Tras los bailes, la comparsa de Gigantes y Cabezudos regresará a la estación de autobuses. Desde la Plaza Consistorial, transitarán por Mercaderes, Chapitela, Plaza del Castillo, avenida de Carlos III, Roncesvalles, García Ximénez, Tudela, Conde Oliveto y plaza de la Paz.

'ARGILUNA' Y CONCIERTO DE LA PAMPLONESA

Y por la tarde, sobre las 17.30 horas, se inaugurará el belén del zaguán de la Casa Consistorial, con presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la Corporación municipal. Habrá también una inauguración virtual, gracias a un audiovisual con el que toda la ciudadanía podrá ver en los perfiles en redes sociales municipales de Instagram, Facebook, X y Tik Tok, con los detalles del belén de este año. El belén se abrirá al público a partir del domingo 30 de noviembre y se podrá visitar hasta el 6 de enero. Un año más, el belén instalado en el zaguán lo ha creado la Asociación de Belenistas de Pamplona.

A continuación, en torno a las 17.50 horas, segunda edición de 'Argiluna', que se consolida como evento musical y artístico para proceder al encendido de iluminación navideña. Comenzará con la actuación del grupo Jon Koldo, con su música latina y salsa, y continuará con el espectáculo de luz y sonido con la pieza 'Argiluna, compuesta por el músico pamplonés Ignacio García como hilo conductor, desde los balcones de la Plaza Consistorial y con proyecciones en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. El espectáculo está diseñado, producido y organizado por el equipo de Zentral.

Coincidiendo también con la celebración de la festividad de San Saturnino, La Pamplonesa ofrece dos conciertos extraordinarios de zarzuela en el Teatro Gayarre con extractos y selecciones de las obras más importantes y famosas de este género. Los conciertos tendrán lugar el sábado y el domingo, a las 19 horas, con entradas al precio de 10 euros. La Pamplonesa compartirá escenario con tres jóvenes promesas navarras del canto, como la soprano Marta Huarte, el tenor David Echeverría y el barítono Álvaro Blasco.