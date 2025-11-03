Pamplona lidera un proyecto transfronterizo de promoción de turismo congresual que ha recibido 754.403 euros de la UE

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona lidera un proyecto para el desarrollo del turismo congresual con socios transfronterizos que ha obtenido financiación de la Unión Europea a través de POCTEFA.

Con el título 'Destino MICE Sostenible Pamplona - Pau: Estrategia transfronteriza para el desarrollo, la sostenibilidad y la promoción del destino GREENMICE 2P', el proyecto ha sido seleccionado en la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación transfronteriza entre Francia, España y Andorra que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social en el territorio pirenaico.

Los detalles sobre este proyecto los ha presentado este lunes, en rueda de prensa, el concejal delegado del área de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendáriz.

Ha remarcado Armendáriz que este es un proyecto del que Pamplona "puede sentirse orgullosa", y ha destacado "el significado histórico de esta alianza" entre Pamplona y Pau. "No estamos creando una relación nueva, sino reforzando una relación histórica entre dos ciudades unidas por los Pirineos, por siglos de intercambio, de cultura compartida y de cooperación", ha subrayado, tras añadir que los Pirineos "no nos separan, sino que nos unen".

Con este proyecto, ha dicho, Pamplona "asume un liderazgo transfronterizo en un modelo de turismo sostenible, innovador y competitivo", y entre otras cuestiones permitirá presentar candidaturas conjuntas para acoger congresos "de referencia". "Todo ello con una idea clara, que Pamplona y Pau sean reconocidas como destino sostenible, competitivo y de calidad en el turismo congresual europeo", ha indicado.

GREENMICE 2P es un proyecto de cooperación transfronteriza promovido por 6 entidades, de los territorios de Navarra y Pirineos Atlánticos, con implicación y competencias en turismo en general, y en el turismo MICE en particular.

Bajo el liderato del Ayuntamiento de Pamplona, se agrupan la Oficina de Turismo de Pau, ente con las competencias de turismo en esta agrupación; NICDO y SPL Evénements, como sociedades públicas encargadas de la gestión de los respectivos palacios de congresos; y AEHN y Cluster de Turismo de Bearn, como entidades que representan al sector empresarial de este segmento.

El objetivo de GREENMICE 2P es desarrollar una Estrategia Transfronteriza para la configuración de "un destino sostenible MICE que contribuya a la desestacionalización del sector turístico, diversifique la oferta turística y contribuya al desarrollo económico a través de la generación de empleo local en el territorio".

La fecha de inicio del proyecto está fijada en enero de 2026 y concluye el 31 de diciembre de 2028. Su presupuesto es de 1.160.620,75 euros y la ayuda prevista, de 754.403,49 euros. Los socios navarros, Ayuntamiento de Pamplona, NICDO y AEHN, recibirán 391.656,37 euros.

DESESTACIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

El turismo MICE es "un segmento económico relevante en las ciudades de Pamplona y Pau, ciudades de medio tamaño que, gracias a su tejido universitario, científico e industrial, han acogido tradicionalmente una notoria actividad de congresos".

Este turismo MICE "tiene un gran efecto desestacionalizador, ya que la actividad se desarrolla durante todo el año, exceptuando el verano, manteniendo la actividad del sector fuera de la temporada de elevada afluencia de visitantes". Por ello, se trata de "un segmento interesante y a tener en cuenta en el desarrollo sostenible del territorio transfronterizo".

Sin embargo, estas dos ciudades, "de manera individual, encuentran más dificultades para competir con otras sedes y por ello participan en el proyecto conjunto, con la idea de posicionarse como destino de referencia en el sector".

Por todo ello, en el marco de este proyecto, además de las actividades de gestión, se realizará un estudio diagnóstico del estado actual del sector MICE en el territorio transfronterizo; análisis de benchmarking; se desarrollará y validará una estrategia transfronteriza para el desarrollo del territorio y se definirán criterios e indicadores de Sostenibilidad. Finalmente, se desarrollarán actuaciones para promocionar y mejorar el posicionamiento del destino y se creará un Hub.

En cuanto a las acciones de dinamización, promoción y posicionamiento en el territorio de las entidades socias y a nivel internacional, se plantean una serie de acciones que llevarán a cabo todos los socios, en torno a tres ejes: sostenibilidad, promoción e innovación.

Así, en colaboración con agentes, promotores y entidades del sector MICE en el destino transfronterizo, se creará un Manual de Buenas Prácticas; se trabajará en el desarrollo de una imagen y un relato común al destino transfronterizo y se llevarán a cabo diversas acciones como 'fam trips', 'press trips' y 'blog trips'.

También se tiene como objetivo presentar candidaturas para acoger eventos y congresos, desarrollar un plan de marketing para la comercialización del destino; asistir a jornadas y eventos especializados como la feria de Barcelona, Cannes y Frankfurt, y la edición y desarrollo de materiales de información, en formato físico y digital. Estas actividades contribuirán a "dinamizar el destino, mejorando su posicionamiento".

Por último, se plantea el diseño de un Hub Transfronterizo para la innovación y competitividad "que contribuirá a la transferencia del conocimiento al sector".

El proyecto GREENMICE 2P se encuentra entre los 68 nuevos proyectos de cooperación transfronteriza entre Francia, España y Andorra aprobados en la segunda convocatoria POCTEFA, acrónimo del programa europeo de cooperación transfronteriza INTERREG VI-A España-Francia-Andorra.