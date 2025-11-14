Pamplona y la UN ponen en marcha un laboratorio de ideas para desarrollar proyectos sobre urbanismo y arquitectura

El concejal de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, y el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Carlos Naya - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra pondrán en marcha un laboratorio de ideas para desarrollar proyectos urbanísticos y arquitectónicos "que mejoren" la ciudad.

Así se desprende del convenio de colaboración suscrito por ambas entidades, que supone la creación de un CTLab en Pamplona, un laboratorio tecnológico y creativo que promueva la formación y la investigación entre estudiantes.

El convenio ha sido rubricado este viernes por el concejal de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, y el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Carlos Naya.

En él, ambas entidades muestran su "voluntad de colaborar durante tres años, ampliables durante tres más, en el desarrollo de proyectos que beneficien a la ciudad y a su población". El objetivo último de un CTLab es "compartir soluciones académicas con la sociedad, para afrontar los retos que supone el crecimiento de las ciudades".

En este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona se compromete a apoyar proyectos y nuevas ideas "que aporten soluciones innovadoras a la ciudad" en ámbitos como la sostenibilidad, la movilidad, el comercio, el urbanismo o la digitalización, entre otros.

El CTLab Pamplona - Iruña, por su parte, fomentará proyectos de aprendizaje-servicio, que permitan al alumnado seguir formándose, al tiempo que "aportan soluciones reales a problemáticas actuales, ofreciendo así un servicio a la ciudad".

Para ello, la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra se compromete a estudiar e investigar sobre soluciones de acuerdo a los intereses del Ayuntamiento, a quien informará sobre las actividades que se estén llevando a cabo en cada momento.

De este modo, el CTLab Pamplona "permitirá crear vínculos entre el Consistorio y la Universidad de Navarra, y hacer partícipe a la ciudadanía de las distintas soluciones que proponga el alumnado".

El CTLab Pamplona - Iruña trabajará en torno a tres proyectos. Uno de ellas será la creación de varias propuestas efímeras en la zona de acceso a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en el antiguo edificio de Salesas. Estas propuestas girarán en torno a la actividad de la Mancomunidad.

Otro de los proyectos buscará crear un taller de reparación de bicicletas en el entorno del campus, ya que este espacio forma parte de la ruta EuroVelo, que conecta el norte de Europa con la Península Ibérica.

Por último, el tercer proyecto planteado se centra en el barrio de Santa María la Real. Se trata de plantear ideas y propuestas de regeneración urbana del barrio, en aspectos como la movilidad, la accesibilidad y la mejora del espacio público.

El Consistorio se hará cargo de divulgar los resultados de los distintos proyectos que se desarrollen en el CTLab Pamplona, a través de muestras y exposiciones.

LAS CIUDADES COMO LABORATORIO

Hasta la fecha, la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra ha colaborado con media docena de ayuntamientos para desarrollar distintas propuestas "que les permita afrontar los nuevos retos", a través de la creación de CTLabs.

De esta forma, "las ciudades se convierten en un laboratorio donde plantear distintas acciones de mejora". En concreto, se han creado CTLabs en La Palma (durante tres años consecutivos), Logroño, Bilbao, en los concellos de Monterrei y Carballeda de Avia, de Galicia.