Pamplona rebajará el gravamen de la contribución al 0,25% ante la subida en cuotas por la nueva Ponencia de Valoración

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos para 2025. El proyecto está adaptado a la nueva Ponencia de Valoración, en trámite de aprobación, "que repercute en impuestos como la contribución territorial, cuyo incremento previsto en la cuota a pagar por la ciudadanía se verá rebajado por el descenso del tipo de gravamen al 0,25%, el mínimo legal".

El proyecto incluye un nuevo apartado de bonificaciones dentro de la contribución territorial, de hasta un 90%, "del que se podrán beneficiar colectivos como familias numerosas y monoparentales o personas perceptores de pensiones no contributivas, Renta Garantizado o Ingreso Mínimo Vital". De esta forma, el Ayuntamiento ha indicado que "trata de paliar los aumentos previstos por la actualización de la Ponencia de Valoración después de casi tres décadas en aquellas personas y/o unidades familiares que más necesidades tengan".

La concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable y de Recursos Humanos, Garbiñe Bueno, ha explicado los detalles de un proyecto que congela tasas y precios públicos, más allá de la adaptación a las zonas de valor en que la Ponencia de Valoración divide la ciudad y de algunos ajustes en precios concretos de instalaciones deportivas en verano. La propuesta dada a conocer hoy se detallará a los grupos municipales en la Comisión de Presidencia este martes para su estudio y enmiendas. Una semana después, también en Presidencia, se someterá a dictamen para pleno y se llevará para su aprobación inicial a la sesión ordinaria del 3 de octubre.

GRAVAMEN MÍNIMO LEGAL PARA LA CONTRIBUCIÓN

La cuota íntegra del impuesto de la contribución será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. Ese tipo de gravamen se unifica para todo el término municipal, sin especificar si son unidades urbanas o rústicas como hasta ahora. La propuesta lo sitúa en el 0,25%, el tipo mínimo legal. La aprobación de la Ponencia de Valoración producirá un incremento en las bases imponibles del impuesto con el consiguiente aumento en la cantidad a pagar por la ciudadanía. El Ayuntamiento de Pamplona propone reducir el tipo de gravamen al mínimo que le permite la ley para "amortiguar esa subida de la contribución".

Lo mismo ocurre con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como el impuesto de plusvalías. El tipo de gravamen se reduce del 23% de 2024 al 17% que se prevé para 2025. De esta forma, al igual que con la contribución, "se trata de compensar el incremento de las bases imponibles derivado de la aplicación de la nueva Ponencia de Valoración y de las nuevas zonas de valor que esta determina".

BONIFICACIÓN DE HASTA EL 90% PARA DETERMINADAS SITUACIONES

Las familias numerosas, monoparentales o en situación de monoparentalidad y perceptores de pensiones no contributivas, de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital gozarán de una bonificación en la contribución de hasta el 90% en la cuota de impuesto cuando se trate de la vivienda que constituya el domicilio habitual. La aplicación de la bonificación estará sujeta a que todas las rentas del sujeto pasivo, excluidas las exentas, no superen cuatro veces el SMI. En función de esa proporcionalidad del SMI, la bonificación oscilará entre el 10% y el 90%.

La bonificación tiene carácter rogado y solo será aplicable para un bien inmueble de cada titular de este beneficio fiscal. Tendrá validez únicamente en el ejercicio en que sea otorgada y deberá ser solicitada entre el 1 de enero y el 31 de enero del periodo impositivo en el que hay de surtir efecto.

La entrada en vigor de los artículos que recogen las bonificaciones y el tipo de gravamen estará condicionada, según se recoge en una disposición adicional de la ordenanza, a la aprobación y registro en la aplicación informática de gestión del catastro de los valores catastrales contenidos en la Ponencia de Valoración que está en tramitación. En el supuesto de que no se pudieran aplicar los nuevos valores catastrales por falta de aprobación y registro a fecha 1 de enero de 2025, se mantendrá el tipo impositivo vigente en 2024, incrementado en un 3%, y no entrará en vigor la bonificación a familias numerosas, monoparentales o en situación de monoparentalidad y perceptores de pensiones no contributivas, de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital.

PONENCIA DE VALORACIÓN y OTRAS ORDENANZAS FISCALES

La ordenanza fiscal 1, sobre la contribución territorial, también recoge bonificaciones para bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables. La nueva redacción de la ordenanza establece como requisito que se hayan instalado durante los tres periodos impositivos siguientes al de la legalización de la instalación. La ordenanza unifica el porcentaje de bonificación en un 50% y el procedimiento de gestión de la concesión.

La próxima aprobación definitiva de la Ponencia de Valoración afecta a otras ordenanzas fiscales, que adaptarán sus tasas a las nuevas zonas de valor que se establecen. Pamplona se divide en 19 zonas fiscales, con diferentes regímenes, tasas o porcentajes según el concepto. Se propone la modificación de los anexos de la ordenanza fiscal que regula las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase y de la ordenanza fiscal que establece las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local.

Por último, se propone una nueva redacción del título de la ordenanza fiscal 21, que pasa a llamarse ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros.

GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES PARA EL CURSO 2025 - 2026

La propuesta presentada esta mañana incluye también modificaciones en las normas fiscales para 2025. Se introducen cambios en cuatro de ellas, principalmente en la norma 6 de precios públicos por la prestación del Servicio de Atención a Domicilio. El ingreso del precio público se realizará por mensualidades vencidas dentro del mes siguiente al que corresponden los servicios prestados y no en los primeros quince días.

Asimismo, se adapta la redacción de varios artículos para incluir especificidades del servicio relacionadas con el cálculo de la renta (introducción de la numeración de las casillas correspondientes del IRPF o la exclusión del cómputo de la Prestación Vinculada al Servicio) y con los gastos de contratación tanto de personal para mantenimiento del domicilio y atenciones personales como de estancia en los centros de día, en función de si perciben o no ayuda de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

Además, en la norma 2 sobre precios públicos por la utilización de instalaciones deportivas, se redondean los precios de las entradas y abonos para la temporada de verano en Aranzadi y San Jorge. La norma 9 garantiza en su disposición transitoria la gratuidad del curso 2024 - 2025 e incluye referencia al curso 2025 - 2026, también gratuito, en las escuelas infantiles municipales.

Por último, en la norma 10 de precios públicos por entrada, inscripción o matrícula en cursos y actividades de carácter educativo, cultural, deportivo, social o de promoción de la salud, se modifica la tarifa de las actividades acuáticas para incluir un incremento del 30% debido a los costes añadidos que suponen aspectos específicos de esas actividades como el servicio de socorrismo, el tratamiento del agua o su calentamiento en las instalaciones climatizadas.