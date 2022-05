Pamplona reeditará estos Sanfermines la campaña municipal para mostrar su "compromiso" contra las agresiones sexistas

PAMPLONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona volverá a mostrar estos Sanfermines su "compromiso" contra las agresiones sexistas, reeditando la campaña que se ha realizado en fiestas anteriores, que se encarga de facilitar a la ciudadanía información sobre los recursos existentes en la ciudad y de ponerlos a disposición de las personas interesadas.

En esta ocasión, la campaña va a combinar elementos ya reconocidos por la ciudadanía, como las manos rojas, con la identidad de las últimas acciones que en este ámbito se han realizado desde el Consistorio, dando continuidad al lema 'Pamplona ciudad comprometida contra las agresiones sexistas. Libre que me quiero libre'. El presupuesto para el desarrollo de esta campaña, que contará también con los recursos personales e institucionales con los que contó en los últimos Sanfermines, es de 50.000 euros.

La concejala de Cultura e Igualdad, María García-Barberena ha ofrecido este martes los detalles de esta campaña en la comisión municipal de Asuntos Ciudadanos. El objetivo de esta iniciativa, que se realizará en torno a los Sanfermines, es "sensibilizar a la ciudadanía respecto a este tipo de situaciones identificando qué es la violencia sexista y ofreciendo herramientas para prevenirla y detectarla, así como dar pautas sobre qué hacer en estos casos o cómo actuar si se presencia una agresión".

Además, se crean vías para arbitrar los mecanismos que puedan dar una "respuesta ágil y contundente" ante un escenario de agresión sexista por parte del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudadanía, en una estrategia en la que se aúnan recursos de los ámbitos de seguridad, coordinación y comunicación.

'Pamplona ciudad comprometida contra las agresiones sexistas. Libre que me quiero libre' actualiza la imagen que esta campaña del Ayuntamiento de Pamplona contra las agresiones sexistas en San Fermín venía mostrando en los últimos años. Se mantienen algunos elementos, ya interiorizados en la ciudadanía, como las manos rojas, y se combinan con este lema que también es ya reconocido por el público, y que se creó en consenso con la Plataforma de las Mujeres contra la Violencia Sexista, para la lucha contra las agresiones sexistas y contra la violencia de las mujeres. Esta imagen se lanzó en 2020, pero no pudo desarrollarse para los Sanfermines debido a su suspensión. Ahora permite renovar la campaña y lanzar a la vez no sólo un mensaje del compromiso de la ciudad contra las agresiones, sino del empoderamiento de las mujeres, ha informado el Consistorio.

EN TODOS LOS RINCONES DE LA FIESTA Y DE LA CIUDAD

Para que el mensaje pueda llegar de manera óptima al mayor número de personas posible, se utilizarán soportes y medios de diferentes características. Se editará una guía contra agresiones sexistas, con contenidos actualizados, que se repartirá en el transporte público y en la caseta informativa que se ubicará en el Plaza del Castillo. Además, estará disponible en los stand-tótems que se ubicarán en puntos clave para los visitantes, como las estaciones de Renfe, autobuses o aeropuerto, hoteles, pensiones, campings y otros lugares de pernoctación.

La campaña también se difundirá por los canales de comunicación propios del Ayuntamiento, como el espacio radiofónico 'Día a día tu ciudad', los perfiles municipales en redes sociales, la página web www.pamplona.es o los paneles informativos urbanos que se distribuyen por todos los barrios de la ciudad.

Las manos rojas volverán a ser un elemento simbólico más de la fiesta. Se instalarán reproducciones en grandes dimensiones de las manos rojas en puntos clave de la ciudad, y el mensaje estará también presente en los distintos escenarios festivos en los que se ofrecen conciertos y otro tipo de espectáculos. Además, se repartirán pins para que este símbolo pueda incorporarse en el atuendo de los pamplonicas.

Pero la campaña no se queda únicamente en la difusión directa, sino que, como en años anteriores, "busca la implicación de actores clave". Para que puedan interiorizar y difundir el mensaje se organizarán acciones como un desayuno de trabajo y formación con representantes de medios de comunicación, a los que también se invitará a participar en un concurso de buenas prácticas periodísticas en materia de igualdad, o a mostrar su adhesión a la campaña a través de una fotografía conjunta con sus elementos identificativos, ha señalado.

UN PUNTO FÍSICO COMO REFERENCIA

Como en años anteriores, la campaña se asentará físicamente sobre un punto de información que ofrecerá atención a las personas interesadas y repartirá los materiales de sensibilización elaborados. Centralizará y facilitará el acceso de las mujeres a servicios de información y atención especializada en caso de agresión; orientará sobre los recursos de atención existentes ante una agresión; activará si fuera necesario el protocolo de atención y acompañamiento; y recogerá información de carácter anónimo sobre agresiones sexistas, sufridas o presenciadas y sobre la respuesta del entorno frente a ellas. En caso de haber sido víctima de una agresión sexista, el punto deiInformación orientará a las mujeres que lo soliciten sobre los diferentes servicios a los que acudir.

Los objetivos de esta iniciativa son, ha añadido el Consistorio, avanzar en el compromiso municipal para eliminar las agresiones sexistas en fiestas y construir una ciudad donde no se produzcan agresiones de ningún tipo contra las mujeres; mostrar el posicionamiento de Pamplona (tanto a nivel institucional como social) contra la violencia hacia las mujeres y establecer como prioridad la denuncia de estas situaciones; y posibilitar que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio libre y seguro. Por último, informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las fiestas y ofrecer una respuesta coordinada institucional y ciudadana en caso de agresión sexista.