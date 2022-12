Pamplona seguirá con Presupuestos prorrogados al rechazar la oposición las cuentas para 2023

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado este miércoles el proyecto de Presupuestos municipales para 2023, por lo que la ciudad volverá a tener cuentas prorrogadas, al igual que ha ocurrido durante 2022.

EH Bildu, PSN y Geroa Bai han vuelto a unir sus votos para rechazar el proyecto presentado por el equipo de Gobierno liderado por Navarra Suma. De esta forma, tras cuatro debates presupuestarios en esta legislatura, sólo han sido aprobadas las cuentas para el año 2021, que contaron con el voto favorable del PSN.

El proyecto propuesto por el equipo de Gobierno para 2023 asciende a 259 millones. De ellos, 214,8 millones se corresponden con gastos de funcionamiento (frente a 205 de las previsiones del proyecto de 2022): 105,9 son gastos de personal; 82,5 millones son compras de bienes y servicios (gastos de las áreas municipales) y 26,4 corresponden a transferencias corrientes. La carga financiera de intereses y amortizaciones de préstamos supone 7 millones, 0,4 de activos financieros. Además, el capítulo inversor asciende a 36,9 millones de euros.

La concejala de Servicios Generales, María Echávarri, ha afirmado que este es el expediente "más importante del año, pero esta importancia solamente la tenemos clara y muy presente en Navarra Suma, que todos los años hemos presentado un Presupuesto centrado en Pamplona, en sus ciudadanos y sus necesidades, y siendo conscientes del contexto económico y social en el que se han rechazado cada uno de ellos".

Echávarri ha señalado que el rechazo de las cuentas "nos va a llevar a una situación insostenible en cuanto al gasto corriente". "Ya me van a decir ustedes cómo vamos a hacer frente a gastos de personal de 105 millones con un presupuesto de 87, cómo vamos a hacer frente a gastos en bienes corrientes y servicios de 82 millones con un presupuesto de 74 millones", ha reprochado a los grupos de la oposición.

La concejala de Servicios Generales ha afirmado que para EH Bildu, PSN y Geroa Bai es "más importante el titular en los medios de comunicación que las necesidades de Pamplona". "Han primado sus intereses partidistas a las consecuencias de un Presupuesto prorrogado. Han preferido rechazar el proyecto a presentar enmiendas para modificar aquello que no les gusta", ha indicado. Además, ha criticado "la deriva" del Partido Socialista, "que ha acabado como socio preferente de EH Bildu". "No reconozco ni a este PSN ni a la señora Esporrín", ha lamentado.

El portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, ha señalado que "en los tres años y medio del mandato de Maya nos hemos cansado de repetir que su carácter autoritario, pasando por encima de la voluntad mayoritaria del pleno, no era sino una manera de expresar su extrema debilidad", para afirmar además que la gestión está siendo "ineficaz, chapucera y derrochadora".

Asiron ha dicho que el equipo de Gobierno "se ha jactado" de no negociar con EH Bildu, pero ha añadido que tampoco ha negociado con Geroa Bai y lo intentó con el PSN, pero "terminaron literalmente hartos de sus mentiras, de sus manejos y de su falta de palabra". "Y aún y todo, hubiéramos valorado los Presupuestos si hubiéramos pensado que eran lo mejor para la ciudad, pero no lo son. Son un ejercicio enorme de irresponsabilidad política que, de aprobarse, hipotecarían a la Pamplona actual y a la acción de futuros gobiernos municipales. Pamplona no tiene un problema de financiación, sino de mala gestión, y la mejor noticia es que estamos a las puertas de un cambio de Gobierno", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha sostenido que los Presupuestos son "continuistas, siguiendo la gestión de toda la legislatura, no aportan prácticamente nada nuevo a esta ciudad y no son ilusionantes". Además, ha afirmado que la gestión del Gobierno municipal "está arruinando al Ayuntamiento de Pamplona".

Esporrín ha destacado que el consistorio se ha visto "beneficiado" esta legislatura por ayudas del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España, y por la suspensión de las reglas fiscales, "con el fin de dinamizar la economía, lo que ha permitido a este equipo de Gobierno actuar con una flexibilidad económica y de gasto que no se ha dispuesto en mandatos anteriores, y tenemos que lamentar que se ha perdido una oportunidad de oro para haber llevado a cabo proyectos más importantes que no se han sabido abordar por este equipo de Gobierno".

En la misma línea, el concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha explicado que "llevamos varios años comentando que, dado que se han levantado las limitaciones de la ley de estabilidad, era el momento de acometer algunas de las grandes inversiones previstas en la ciudad e ir acompasando el resto de inversiones que eran ordinarias". Así, ha citado proyectos como las huertas de Santo Domingo, el puente de Trinitarios, el entorno de Los Caídos y la plaza de la Libertad, la antigua estación de autobuses, el paseo de Sarasate o la rotonda de San Jorge.

Además, ha reconocido que su grupo ya rechazaba el proyecto del Gobierno municipal antes de conocerlo por una "falta de confianza" hacia Navarra Suma y porque "semanalmente están incumpliendo los acuerdos que toma la mayoría de este ayuntamiento".