La Pamplonesa ofrecerá cuatro conciertos en marzo y abril en la segunda parte del ciclo 'Recuperando sensaciones'

La compositora navarra Vanessa Garde se convertirá en la primera mujer en dirigir a La Pamplonesa el próximo 30 de abril

La segunda parte del ciclo 'Recuperando sensaciones' de La Pamplonesa, que comprende la actividad musical de la banda en el Teatro Gayarre durante los meses de marzo y abril, contará con cuatro programas musicales.

El ciclo de conciertos se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la que han participado María García-Barberena, concejala del Área de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona; J. Vicent Egea, director titular de La Pamplonesa; Grego Navarro, directora gerente del Teatro Gayarre; Asier Zabalza, director invitado de La Pamplonesa; y Luis Mari Remesar, coordinador de La Pamplonesa.

Asier Zabalza será el director invitado para el primero de los conciertos titulado 'Una ventana al mundo', que se celebrará el próximo domingo 13 de marzo. Según ha explicado, el programa parte de una metáfora, 'Una ventana al mundo' tomada del título de la última pieza que se interpretará en el concierto 'Windows of the World' una obra de Peter Graham.

"Desde el escenario del Teatro Gayarre pretendemos asomarnos a músicas de diferentes lugares del mundo. Así queremos recordar de alguna manera esas ventanas y balcones a las que nos estuvimos asomando durante el confinamiento, tras la declaración del estado de alarma del que se cumplirán exactamente dos años ese mismo día 13 de marzo", ha explicado.

Además de obras que combinan músicas de diversas partes del mundo, se escuchará una representación del amanecer en el Gran Cañón del Colorado; otra obra que narra la leyenda de Amaterasu, Diosa del sol y de la luz en la mitología japonesa; y música de al estilo de las bandas sonoras más actuales.

Para Zabalza, "es un verdadero honor tener la oportunidad de dirigir por primera vez una agrupación de la talla musical de La Pamplonesa. Me he encontrado con un grupo muy cercano y muy dispuesto, lo cual agradezco mucho como director invitado joven. Desde La Pamplonesa se me han ofrecido todas las facilidades".

Grego Navarro ha agradecido a La Pamplonesa la predisposición a "abrirse a nuevas propuestas" y a colaborar con el teatro y la ciudad, en esta ocasión programando un concierto enmarcado dentro del Día Mundial del Teatro. El concierto lleva el título de 'Shakespeare in music' y se celebrará el 26 de marzo. Vicent Egea será el encargado del programa. En el concierto se escucharán músicas basadas en las tragedias de Shakespeare 'Hamlet', 'Romeo y Julieta' y 'Othello'. El concierto contará con la narración de José María Asín y los textos de Ana Maestrojuán.

Vicent Egea también será el encargado de dirigir el programa 'Homenaje a Pablo Sorozabal', previsto para el 10 de abril y coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento. "Es un merecido homenaje a uno de los más importantes creadores de todos los géneros de la música escénica. Dentro de la idea programática de incorporar y ofrecer nuevo repertorio escucharemos algunos títulos de diferentes estilos que nos ayudan a conocer mejor su amplia faceta compositiva. Estas breves piezas las acompañaremos con una selección de sus zarzuelas más significativas", ha explicado Egea.

El cuarto concierto será el sábado 30 de abril a las 8 de la tarde. Con el título 'Música... ¡Acción!', será dirigido por la directora y compositora navarra Vanessa Garde, que se va a convertir en la primera directora de la Banda de Música La Pamplonesa.

Además de ser conocida por su faceta de directora, arreglista, orquestadora y programadora, Garde es una compositora para cine, televisión y medios audiovisuales "de reconocido prestigio internacional". En su trayectoria profesional, figuran nombres como Plácido Domingo, Sabina, o David Bisbal. Su trabajo ha quedado patente en multitud de películas como 'Si Yo Fuera Rico', 'La Boda de Rosa', 'Exodus', 'Un Mundo Normal', 'Misconduct', 'Millennium', 'Lo que no te mata te hace más fuerte' o 'Tarde para la Ira'. En televisión ha trabajado para la NBC, Antena 3, Netflix, Telecinco, entre otros.

Para este concierto se ha realizado una selección de grandes títulos del cine. Además de la música, el concierto también contará con selecciones de fragmentos de las películas que serán elaboradas y proyectadas por Ikus-Arte.

Las entradas para los conciertos 'Una ventana al mundo', 'Shakespeare in music', y 'Homenaje a Pablo Sorozábal' cuestan 4 euros, mientras que para 'Música ¡Acción!', el precio de las entradas será de 10 euros. La venta está habilitada en la taquilla del Teatro Gayarre y, también, a través de su página web (www.teatrogayarre.com).