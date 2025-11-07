El Parlamento celebra el Año Internacional de las Cooperativas destacando su papel "esencial" en el desarrollo navarro

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este viernes un acto conmemorativo del Año Internacional de las Cooperativas, destacando que son "parte esencial del desarrollo navarro" y remarcando la "larga trayectoria cooperativa" de Navarra "en sectores clave".

En el acto, celebrado en colaboración con la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra y la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra, han intervenido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la presidenta de UCAN, Esther Burgui, y el presidente de ANEL, Ignacio Ugalde. Hualde ha hecho entrega a todos ellos de una reproducción de la estatua de los Fueros de Navarra.

En su intervención, Hualde ha mostrado el "reconocimiento" de "la inmensa mayoría de este Parlamento, como la gran mayoría de la sociedad navarra", al cooperativismo "como parte esencial del desarrollo navarro". "Navarra posee una larga trayectoria cooperativa en sectores clave como la industria, el sector agroalimentario, iniciativa social, consumidores y usuarios o educación", ha indicado, tras añadir que "las cooperativas navarras, junto al resto de entidades de economía social, contribuyen al desarrollo territorial equilibrado, la cohesión social, la equidad y la generación del empleo de calidad".

El Parlamento de Navarra, ha subrayado, "reconoce la contribución de las cooperativas navarras a los objetivos de desarrollo sostenible", ya que "actúan como agentes clave en la consecución de la Agenda 2030". "Como representante público soy un firme defensor de la necesidad de hacer una política en estrecha acción con el importante tejido asociativo de nuestra comunidad, que además siempre está dispuesta a colaborar y a cooperar", ha manifestado, tras añadir que "continuaremos haciendo cooperativismo".

Esther Burgui, por su parte, ha remarcado que el hecho de "tener un Año Internacional de nuestra identidad nos genera una gran ilusión y orgullo, porque supone un reconocimiento al modelo en el que trabajamos cada día y por el que tantos y tantas de nosotras han luchado desde hace más de cien años en Navarra".

Las cooperativas agroalimentarias en Navarra integran actualmente "al 87% de los productores y productoras del sector agroalimentario, están presentes en el 91% del territorio foral; emplean de manera directa a más de 3.000 personas de toda la comunidad, principalmente de zonas rurales, con un 87% de empleo fijo, lo que representa su clara vocación por el fomento de empleo de calidad". Facturaron en el ejercicio 2023-2024 2.600 millones de euros, "lo que supone el 10% del Producto Interior Bruto". Estas cifras, ha apuntado, "no son algo menor".

Según ha añadido, "las cooperativas no son ONG, son empresas". "Empresas que trabajan con una mirada puesta en las personas donde no buscan el beneficio propio, sino que llevan a cabo el reparto de su riqueza y beneficios". Entre otras cuestiones, ha apostado por "reflexionar sobre el relevo generacional".

Por otro lado, ha remarcado que "actualmente nos encontramos en un momento decisivo", ya que "se ha empezado a definir el marco financiero plurianual de la Unión Europea para los años 2028-2032 y lo que se plantea, al menos a nosotras, nos preocupa". "El presupuesto europeo para el sector agroalimentario se ha dividido en dos. Una parte se reduce y la otra parte no se define claramente", ha remarcado.

Por su parte, Ignacio Ugalde ha destacado que "el cooperativismo es una forma de país" y que con este Día Internacional "celebramos una forma de mirar la economía que no se rinde ante la deslocalización, que no normaliza la precariedad". "Resiliencia no es aguantar, es organizarse para mantener empleo, arraigo y futuro. Por eso el cooperativismo no es un eslogan, es una arquitectura social que nos permite producir aquí y crecer aquí", ha manifestado.

El cooperativismo navarro, ha dicho, "es más que una fórmula económica, es una forma de ser comunidad en movimiento, es la prueba viva de que se puede competir sin perder sin perder el alma, crecer sin devorar, transformar sin desarraigar". "Resistir es importante, pero no basta. Un modelo que solo aguanta acaba agotado. Por eso el cooperativismo no se conforma con sobrevivir. Crea. En los últimos diez años más de mil nuevas cooperativas han nacido en Navarra", ha subrayado.

Según ha remarcado, "decidimos aquí, producimos aquí y nos reinventamos aquí". En un mundo "donde demasiadas decisiones se toman lejos, en consejos de administración invisibles", las cooperativas "son la respuesta civilizada y navarra a la globalización sin rostro". "No somos contrarios al progreso, no nos confundamos, somos contrarios al desarraigo", ha apuntado.