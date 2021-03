El Parlamento foral avala que se amplíe hasta el 30 de septiembre la moratoria para nuevas casas de apuestas

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves un decreto ley foral aprobado por el Gobierno de Navarra que incluye la ampliación hasta el 30 de septiembre de la moratoria para instalar nuevos salones de juegos, bingos o locales específicos de apuestas, así como para otorgar nuevas licencias para máquinas de juego en bares.

Han apoyado la convalidación los grupos de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Por su parte, EH Bildu se ha abstenido, dado que no apoya una parte del decreto que hacía referencia a un aspecto fiscal relativo a asimetrías híbridas, aunque si apoyaba el resto del decreto.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha recordado que el Ejecutivo inició en octubre de 2019 los trabajos preliminares para modificar la ley foral del Juego, "centrados en prevenir la ludopatía, proteger a menores de edad y colectivos desfavorecidos, y el impulso el juego responsable". "Con ese motivo, se suspendió la concesión de licencias de locales. Posteriormente, en marzo del pasado año 2020, el Gobierno decidió no otorgar nuevas licencias para máquinas de juego en bares", ha explicado.

Por su parte, el Parlamento de Navarra aprobó en octubre de 2019 la creación de una ponencia para estudiar y elaborar conclusiones en el ámbito del juego y la ludopatía, que está a punto de presentar su trabajo. Por ello, el Gobierno considera que "la nueva norma reguladora del juego pueda incorporar las conclusiones o principios que el Legislativo pueda alcanzar, y que tendrían reflejo en el posterior proyecto de ley foral", ha explicado Elma Saiz.

Al margen de aspecto relativo al juego, el decreto ley foral también incluye la concesión a clubes deportivos que no participan en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y que cuentan con unas condiciones especiales de aplazamiento establecidas en 2017 la posibilidad de solicitar un periodo de carencia de doce meses, debido a que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 han visto disminuidos sus ingresos.

El aplazamiento se realizará prorrateando las cuotas correspondientes a este periodo de un año por partes iguales en los plazos pendientes de pago entre los meses que queden hasta la extinción del calendario de pagos original.

Finalmente, el decreto ley foral recoge la trasposición de la Directiva Europea (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.

Las asimetrías híbridas surgen de una diferencia en el tratamiento fiscal de una entidad o instrumento por parte de dos o más Estados (trato asimétrico), y que provocan un efecto de doble no imposición o diferimiento a largo plazo, provocando una erosión de las bases imponibles sujetas a tributación en los diferentes Estados. Un ejemplo podría ser el de una operación entre dos sociedades que radican en dos países distintos y que es calificada jurídicamente de forma diferente en cada país, de modo que la sociedad del país A que realiza el pago se deduce el gasto pero la sociedad del país B que recibe el cobro no lo tiene que incluir como ingreso fiscal.

ESPARZA APOYA EL DECRETO Y PIDE RECIPROCIDAD PARA INICIATIVAS DE NA+

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dado su apoyo al decreto, aunque ha considerado que "el Gobierno no se merece nuestro apoyo, porque no lo está buscando". "¿El Gobierno ha hecho algo para buscar nuestro apoyo? Trasladarnos la información, básicamente. No se nos ha pedido opinión ni se nos ha invitado a proponer alguna otra cuestión. Con este decreto, el Gobierno ya ha presentado 11, y Navarra Suma ha votado sí en siete, ha rechazado dos y se ha abstenido en otro. Pese a esta posición que estamos teniendo, el Gobierno y los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno están en una dinámica de afirmar sin pudor que hacemos una oposición destructiva. ¿Se puede ser más injusto?", ha planteado, para pedir al resto de grupos que cambien su posición de rechazar reiteradamente las iniciativas de Navarra Suma.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que a Esparza "no le gustan los decretos del Partido Socialista en el Gobierno, le gustaban más los decretazos de recortes con el PP en el Gobierno, a los que votaba sistemáticamente sí". "La diferencia es que en los decretos que han apoyado ahora han apoyado ayudas a autónomos, a entidades locales, a comerciantes, y a nosotros nos pedían que apoyásemos recortes de derechos y libertades. Además, Navarra Suma ha votado en contra de las leyes más importantes para los ciudadanos, la ley de Presupuestos Generales de Navarra y la ley de Presupuestos Generales del Estado", ha asegurado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha centrado su intervención en analizar el contenido del decreto ley foral, señalando que está de acuerdo con él. En lo relativo al juego, ha afirmado que "se ha convertido en un problema social creciente" y ha explicado que las circunstancias de la pandemia han impedido avanzar en el nuevo texto legal para el sector, lo que "obliga a un nuevo escenario temporal más amplio".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que el sistema de las asimetrías híbridas "hay que situarlo en un debate más general sobre la planificación internacional" y ha considerado que las medidas tributarias vigentes son "insuficientes". "La Unión Europea lleva años debatiendo sobre una base imponible unificada para el Impuesto de Sociedad sin conseguir nada y queda lejos la apuesta por un tipo unificado. A menos que se unifiquen las bases imponibles ya sabemos en qué país europeo tendrán su sede las empresas multinacionales", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha mostrado conforme con el contenido del decreto. "Nos ha sorprendido Esparza, no sé si ha sido Jekyll o Hyde, pero ha cambiado el tono, ha sido lo más parecido a Julio Iglesias dando una clase de paternidad responsable. No nos preocupa si su posición es o no destructiva, lo que nos preocupa es que sus políticas son destructivas. Hagan la oposición que les dé la gana, la cuestión es que se mantengan donde están", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha respaldado el decreto y ha dicho, sobre el intercambio mantenido entre Navarra Suma y PSN, que prefiere "esperar al Debate sobre el Estado de la Comunidad para analizar la situación y no voy a aprovechar este decreto ley foral". "No sé si existe esa relación amor odio entre PSN y Navarra Suma, pero me ha sonado a una canción que se llama 'quiéreme si te atreves", ha señalado.