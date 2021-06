El Parlamento foral convalida un decreto para derogar restricciones, pero mantiene la prohibición del botellón

También sigue estando prohibido fumar en la vía pública cuando no se respete la distancia de seguridad

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves por unanimidad un decreto ley foral por el que se derogan total o parcialmente otros dos decretos forales con medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, con excepción de la prohibición del botellón y fumar en la vía pública cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha argumentado que es necesario derogar total o parcialmente estos decretos, ya que la situación epidemiológica que se prevé que tenga Navarra este verano es diferente a la del año anterior, por lo que las medidas "se adaptarán a dicha situación" siguiendo los criterios de "motivación, necesidad y proporcionalidad".

Ha destacado el consejero que se ha logrado llegar a esta situación de reducción de los contagios gracias al avance de la vacunación, que en este mes de junio alcanza ya las primeras dosis a la población de entre 30-39 dosis, unido a las medidas preventivas adoptadas.

Por todo ello, algunas de las normas recogidas en estos decretos han quedado "desfasadas", lo que hace necesario su derogación, excepto las medidas que prohíben el botellón y fumar en vía pública cuando no se pueda respetar la distancia mínima de dos metros entre personas.

Por su parte, la representante de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha apoyado este nuevo decreto y ha puesto de manifiesto que su coalición ha posibilitado que "salgan adelante el 80% de los decretos" del Gobierno foral relativos a la pandemia, "a pesar de que no se han dignado a pactar ninguno de ellos". "Hoy se desmonta una vez más ese discurso que necesitan dar desde el PSN para hacerse un lavado de cara, ese falso relato que pretenden dar al ciudadano", ha aseverado.

Según ha expuesto, "han decidido viajar solos, hemos hecho multitud de propuestas que han recibido con ignorancia y desprecio". Y ha dicho al Gobierno que "son los únicos responsables de que en Navarra no haya habido unidad política en esta crisis, no les ha interesado". A partir de ahí, ha agregado, "seguiremos haciendo propuestas y cuestionando su gestión cuando no lo hagan bien; lo haremos con datos y exigiremos responsabilidades".

En su turno de réplica, el consejero Remírez ha admitido que habrá cuestiones que habrá que valorar y ver "qué se pudo hacer mejor", pero ha criticado la "permanente instrumentalización" que NA+ hace de la pandemia para "un objetivo absolutamente ajeno para el interés general, que es el objetivo político de derribar a este Gobierno".

En este mismo sentido, el socialista Ramón Alzórriz ha lamentado que Navarra Suma vea "todo negativo, nada positivo" y ha puesto en valor que este jueves se apruebe un decreto para derogar restricciones. "Vemos la luz al final del túnel, con prudencia y responsabilidad, aunque parece que algunos les molesta", ha manifestado.

Además, ha sido muy crítico con la oposición de Navarra Suma y la ha calificado de "deplorable, sucia, torticera, negacionista y mentirosa". "Su problema no es este Gobierno, su problema es su desapego con la ciudadanía y que han optado por no escucharla". "Están más cómodos en la plaza de Colón de Madrid que en la plaza del Castillo de Pamplona", ha manifestado.

En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos ha destacado que "en tan sólo un año hay motivos muy importantes para la satisfacción, porque no es que estemos mejor, sino radicalmente en otro punto". "Nuestra sociedad puede empezar a levantar la cabeza de una pandemia que ha generado hondos daños en la sociedad", ha valorado, para remarcar que las instituciones tendrán que ser capaces de responder si las variantes avanzan y hay que volver hacia atrás en medidas.

También ha cuestionado a Navarra Suma y ha manifestado que sus afirmaciones "no se sostienen cuando van a votar que sí y han aprobado 12 de los 15 decretos". A su juicio, se trata de "un discurso que más allá de buscar el rigor, lo que ha buscado es un protagonismo político y no han encontrado el hueco". "Quienes han decidido ir solos, han sido ustedes", le ha dicho a NA+.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado "una buena noticia" que "hayamos sido capaces de llegar a la situación a la que estamos", pero ha advertido de que, según avance la situación, "lo mismo que estamos derogando" cabe la posibilidad de que "tengamos que volver a aprobar". Así, sin "triunfalismos", ha llamado a la sociedad a "seguir actuando con responsabilidad".

Ha criticado, además, a Navarra Suma y su "mantra" del pacto del Gobierno foral con EH Bildu y ha señalado que "no sirve para nada, no consiguen calar en la sociedad". "Sigan con eso, nosotros vamos a seguir trabajando, aportando y cuando sea posible alcanzaremos esas mayorías", ha declarado.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha felicitado a la sociedad por "el esfuerzo conjunto desarrollado", gracias al cual se puede "relajar con precaución" y "tenemos un verano diferente al anterior". Ha remarcado que se han derogado algunas medidas, pero que "hay cuestiones que se quedan" como el uso de la mascarilla en espacio cerrado o en vías publicas cuando no haya distancias.

"Hay que utilizar bien las mascarillas en espacios cerrados y especialmente cuando hablamos con las personas", ha incidido Buil, para quien, sobre el botellón, "no se nos pueden quedar 'tics' represivos en este sentido cuando hayamos superado lo peor de la pandemia".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha manifestado que "no es el momento de valorar la eficiencia y oportunidad de estas medidas restrictivas que han limitado derechos y libertades, pero habrá que hacerlo y lo haremos". Ha destacado que en estos momentos "corresponde relajar algunas de estas medidas que tienen que ver con los contactos de tipo social", pero ha insistido en la "prudencia".

"No nos hemos de relajar, habrá que ir tomando decisiones en función de cómo vayan evolucionando los contagios. Espero que la ciudadanía seamos todos y todas responsables, como lo hemos sido hasta ahora, de una forma mayoritaria", ha concluido.