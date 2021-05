El Parlamento foral modifica la ley de Presupuestos para agilizar la gestión de fondos europeos

Se ha eliminado la previsión de incremento del endeudamiento porque Navarra asumirá con tesorería la inversión necesaria este año

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha dado este jueves luz verde al proyecto enviado por el Gobierno foral para modificar la ley de Presupuestos Generales de Navarra para 2021 con el fin de agilizar la gestión de los fondos europeos.

El proyecto ha contado con el apoyo de todos los grupos del Parlamento, salvo de Navarra Suma, que ha votado en contra, acusando al Gobierno foral de "opacidad".

Con esta modificación de la ley, se podrán realizar movimientos de fondos entre las diferentes partidas destinadas a financiar un determinado proyecto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Será la persona titular del departamento en el que se encuadren dichas partidas la que podrá autorizar dichos movimientos. En caso de que las partidas correspondan a diferentes departamentos, la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda será la que los autorice, previa conformidad de los departamentos implicados. Además, estos movimientos deberán contar con la conformidad de la persona titular de la Oficina Next Generation.

Por otro lado, el proyecto de ley preveía inicialmente autorizar excepcionalmente un incremento del nivel de endeudamiento, que estaría destinado a adelantar el uso de los fondos REACT-UE. De esta forma, los proyectos que se financiaran con el programa REACT-UE se podrían comenzar a ejecutar antes de que llegasen los fondos.

Sin embargo, la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha precisado que del total de 148 millones que recibirá Navarra con este programa, 29 millones están previstos para este ejercicio y de ellos solo 10 no estaban presupuestados. Así, Saiz ha explicado que siendo una cantidad relativamente pequeña, no será necesario acudir a endeudamiento adicional y podrá ser financiada con el remanente de tesorería. Por ello, todos los grupos salvo Navarra Suma han enmendado la ley para eliminar esta previsión de incremento de nivel de endeudamiento.

Elma Saiz ha afirmado que la ley busca "la necesaria agilización de los fondos europeos" y pretende articular "los mecanismos precisos para que la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación sean lo suficientemente flexibles como para que se cumplan los objetivos previstos de estos fondos". La consejera ha asegurado que "apostamos por la agilidad y el rigor, y también por la transparencia".

Sin embargo, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha criticado que "seguimos sin conocer qué plan ha presentado Navarra" para el acceso a los fondos europeos y ha añadido que "no podemos obviar el proceso que ha seguido el Gobierno con estos fondos, un proceso que a todas luces no ha contado con la participación que esta Cámara y otros agentes económicos y sociales han demandado en reiteradas ocasiones". "Ha sido un proceso caracterizado por la falta de transparencia", ha asegurado, para acusar de "opacidad y prepotencia" al Gobierno.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha afirmado que el fondo REACT-UE se debe ejecutar antes del verano de 2023 y prevé en Navarra "nuevas construcciones de centros educativos, inversiones en centros sanitarios, políticas medioambientales e innovación". "Europa nos está pidiendo agilizar los procedimientos para que los trámites administrativos no sean un impedimento para el cumplimiento de los plazos", ha dicho.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha afirmado que "no es momento de trincheras partidarias, porque la pretensión de este proyecto no es la elusión del control en la gestión de los fondos, porque la optimización en los tiempos para poder aplicar todos y cada uno de los euros que lleguen desde Europa no debe suponer una laxitud en su control, control que no será previo, pero sí posterior, por lo que existirá una fiscalización". "Adecuamos nuestra normativa respecto de lo que los fondos europeos exigen a nuestras administraciones", ha afirmado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha respaldado el proyecto y ha valorado que "la posibilidad de financiar los 10 millones de euros -no incluidos inicialmente en los Presupuestos- ha sido resuelta sin tener que acudir a endeudamiento a corto plazo, lo cual es una buena noticia". "Eso va a reportar que no haya gastos financieros y eso es positivo", ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha explicado que el proyecto de ley está "destinado a favorecer la ejecución de los fondos europeos" y ha destacado que, tras el reciente informe de la Cámara de Comptos que ve "razonable" la gestión del Gobierno foral en lo relativo a contrataciones, Podemos ve "reforzada su confianza" en la gestión.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que, aunque Navarra tiene fondos propios para financiar los 10 millones de euros, le preocupan los efectos que pueda haber en el endeudamiento. "Hablamos de unos ingresos que no se han recibido. ¿Quién puede garantizar que esos fondos van a llegar?", ha señalado. Por otro lado, ha afirmado que "echamos de menos más estrategias de control" sobre la gestión de los fondos. En todo caso, ha respaldado el proyecto de ley.