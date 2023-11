El Parlamento foral pide cambios regulatorios para proteger a las empresas europeas de prácticas "desleales"

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Vox, que ha votado en contra, una moción en la que se insta al Gobierno de España a que "exija en el Consejo Europeo la implantación de cambios regulatorios que garanticen la igualdad de oportunidades para evitar que las empresas europeas, sobre todo las pymes, se vean afectadas por prácticas comerciales desleales".

En el texto, propuesto por Geroa Bai, también se insta al Gobierno de Navarra a solicitar al Ejecutivo central que exija en el Consejo Europeo "que acelere la revisión de la política comercial común europea, proceso iniciado ya en 2021, con el fin de asegurar que los productos importados se vendan a un precio justo y equitativo en la UE, con independencia de su lugar de procedencia, y proteja a nuestra industria de los perjuicios y hacer frente a la competencia desleal por parte de empresas extranjeras, como en el caso del dumping y las subvenciones".

En un tercer punto, se insta al Consejo Europeo a que "la nueva política comercial común europea tenga el objetivo de utilizar todas las herramientas a su alcance para apoyar la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, en concreto en el apoyo a la transición ecológica y promoción de cadenas de valor responsables y sostenibles".

Por su parte, Contigo-Zurekin ha presentado una enmienda en la que se insta al Consejo Europeo a "fortalecer la perspectiva de cooperación internacional, lucha contra la desigualdad, garantía de los Derechos Humanos y promoción de la Agenda 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de manera que se conviertan en ejes vertebradores de nuestra política comercial".

Durante su intervención, el parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha afirmado que "el vehículo de combustión comienza a ser ya pasado, y el futuro es el coche eléctrico". Sin embargo, ha advertido de que los modelos de vehículo eléctrico más vendidos en España "no son europeos sino norteamericanos y asiáticos, y todo ello sin tener en cuenta la proyección de los vehículos chinos". En este sentido, ha planteado si "están compitiendo los coches europeos con los del resto del mundo en igualdad de condiciones".

Por otro lado, ha remarcado que en otro sector "estratégico" para Navarra como es el de la energía, "el presente y el futuro reside ya en la proveniente de fuentes limpias, y desgraciadamente no tenemos sino que recordar la preocupante situación que está atravesando Siemens Gamesa". También en este ámbito ha alertado de que, según los expertos, "el gran peligro es China". "Es por ello que presentamos la presente moción, con el espíritu de que se dé un empujón definitivo a todas aquellas medidas que persiguen proteger la industria local o europea frente a la competencia hostil y desleal proveniente de otros lugares del mundo. Dicho en términos populares, no podemos estar mirando la 'sopa boba' porque nos comerán el 'pan del moral'", ha manifestado.

La parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha afirmado que la formación regionalista apoya la moción por entender que su propósito es "la defensa de la industria europea en general, y en particular, por afectar especialmente a Navarra, la defensa de la industria de la automoción y de las renovables frente a terceros países como China, cuyas normativas no son garantistas como las europeas". "Y en eso estamos de acuerdo", ha dicho, tras matizar que "en ningún caso aceptamos que, frente a las distintas crisis en sectores que afectan a empresas que están en Navarra, el Gobierno de Navarra esté con los brazos cruzados esperando que alguien le resuelva la papeleta".

En nombre del PSN, Javier Lecumberri ha trasladado la "preocupación" de los socialistas "tanto por la dependencia que tenemos de algunos productos estratégicos como por la competencia que nos pueden llegar a hacer algunos productos que vienen de países que no cumplen las mismas reglas, especialmente medioambientales y sociolaborales, que cumplimos en Europa".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha considerado que "es totalmente necesario un cambio de rumbo por parte de la Unión Europea", pero que "estamos yendo bastante tarde". "Es muy complicado conjugar el libre mercado y la competencia global con un sistema puramente proteccionista y arancelario", ha dicho, para a continuación añadir que "no hay que dejar tentarse por una deriva proteccionista" pero "es cierto que desde la energía eólica hasta el acero, desde las baterías a los coches eléctricos, estamos claramente amenazadas por las normas del libre mercado".

Por su parte, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha esperado que esta moción "no sea una excusa para dejar la responsabilidad que tiene este gobierno con la industria de Navarra, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en estos momentos en Volkswagen, en Siemens Gamesa" ya que, a su juicio, el Ejecutivo foral "no está haciendo nada al respecto". "Apoyamos la moción, pero eso no significa que les demos carta blanca y que pensemos que han hecho sus deberes, porque, desde luego, la pérdida de competitividad de Navarra ahí está", ha dicho.

Miguel Garrido, en nombre de Contigo-Zurekin, ha apostado por alcanzar "un equilibrio" entre proteccionismo y libre mercado. "Salgámonos de la dicotomía que hay entre proteccionismo y libre mercado y vayamos a una política comercial que conjugue todos los intereses", ha subrayado, tras apostar por "mirar hacia adentro, promoviendo el desarrollo endógeno del territorio, pero también hacia afuera, entendiendo que hay mundo y que los seres humanos importamos lo mismo, estemos donde estemos".

En nombre de Vox, Maite Nosti ha considerado que esta moción es una "pérdida de tiempo". "Estamos pidiendo instar al Consejo Europeo. Ya veremos a quién podremos instar cuando Sánchez nos convierta en una Venezuela cualquiera con esa ley de amnistía que la señora Chivite negaba que existiera y que ahora apoya", ha subrayado.