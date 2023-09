El Parlamento foral rechaza la creación de un instrumento "capaz de actuar como una verdadera banca pública"

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción, presentada por Contigo-Zurekin, en la que se instaba al Gobierno foral a "dotarse de un instrumento capaz de actuar como una verdadera banca pública".

El texto ha contado con el apoyo de EH Bildu y los votos en contra de UPN, PSN, Geroa Bai, PP y Vox. En él, en concreto, se instaba al Ejecutivo a "dotarse de un organismo capaz de actuar como una verdadera banca pública encaminado a intermediar en el sistema financiero, con el objetivo de asegurar la existencia de un agente cuya toma de decisiones responda al interés general, garantice la función social del sistema y logre una mayor competencia en el sector".

Durante la exposición de la propuesta, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha criticado que actualmente "solo 5 entidades financieras controlan el 80% del sector en Navarra", por lo que "no es un mercado competitivo" sino "un oligopolio". Además, ha reivindicado que "es tarea de los poderes públicos garantizar y facilitar la liquidez de las medianas y pequeñas empresas" o promover el emprendimiento, entre otras cuestiones.

En este sentido, Garrido ha destacado "la necesidad de que el Gobierno de Navarra sea un agente partícipe y clave en el sistema financiero de Navarra, de manera que también estén presentes en dicho sistema decisiones basadas en el interés común y no solo en los incentivos que tiene la banca privada", que a su juicio son "legítimos" pero "no son sociales sino económicos".

"Por todo ello, consideramos coherente solicitar la existencia de un organismo que pueda actuar como una verdadera banca pública, que se rija por los principios de las finanzas éticas, asegurando cumplir un rol necesario en el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad y posibilitando una mayor competencia que interrumpa la lógica oligopolística del sector", ha dicho.

Por parte de UPN, la parlamentaria Mª Jesús Valdemoros ha advertido de que una banca pública como la propuesta "está aquejada de muchos defectos", como una posible "injerencia política", o "problemas de falta de economía de escala" y de costes, entre otros. A su juicio, esto produciría "un banco público ruinoso, costosísimo, necesario de una línea de rescate continua vía Presupuestos".

Ainhoa Unzu, parlamentaria del PSN, ha citado un informe jurídico elaborado por catedráticos de la UPNA que "dicen que se cree erróneamente que una banca pública es la solución a todos los problemas de financiación de empresas y particulares y dicen clarísimamente que no lo es". La socialista, además, ha remarcado que la propuesta planteada es, a su juicio, "absolutamente inviable" y que "por muchas veces que lo traigan, la respuesta seguirá siendo que no".

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha señalado que la banca pública es "totalmente necesaria" y que "la experiencia confirma" que aquellos Estados que carecen de ella "son mucho más vulnerables y tienen muchas más dificultades para afrontar la reconstrucción derivada de determinados tipos de crisis" como la pandemia de Covid. A su juicio, la banca privada "funciona como un oligopolio y no resulta satisfactoria para la ciudadanía navarra, para las pequeñas empresas ni entidades locales", y "tampoco llega a financiar inversiones estratégicas porque no llegan a ser rentables".

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha mencionado el informe elaborado por los catedráticos de la UPNA. "Es crudo y duro, pero es cierto que es un informe técnico. Evidentemente, no es sino la opinión de los catedráticos universitarios a compartir o no. Han pasado seis años desde su redacción, pero no creemos que la situación socioeconómica de nuestra comunidad haya variado sustancialmente desde entonces", ha apuntado.

La parlamentaria de PPN Irene Royo ha señalado que "la pésima gestión de las cajas de ahorros durante el auge inmobiliario, junto al largo historial de fracasos de la banca pública en varios países, parece un argumento de peso para rechazar cualquier iniciativa que implique ligar la gestión de entidades financieras con gobiernos". Además, ha criticado que la banca pública "es un caldo de cultivo para colocar cargos públicos a dedo y de libre designación, cuestión que en este Gobierno de Navarra, en este momento, se han batido récords como nunca".

Finalmente, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha considerado que la idea de establecer una banca pública "es algo que debe ser examinado cuidadosamente antes de tomar una decisión". A su juicio, un banco público "podría ser un instrumento para facilitar el acceso al crédito" pero "también podría convertirse en un mecanismo peligroso de reparto de favores políticos".