El Parlamento foral rechaza reclamar dinero de la Korrika después de que participantes mostraran fotos de presos de ETA

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de grupos del Parlamento de Navarra han rechazado este lunes pedir la devolución del dinero destinado por el Legislativo a la Korrika -iniciativa a favor del euskera- después de que a su paso por Navarra algunos de los participantes exhibieran fotos de presos de la banda terrorista ETA.

UPN y PPN han presentado sendas declaraciones para condenar estos hechos y pedir que el Parlamento foral reclamara a la organización la devolución del dinero que había aportado a esta carrera. El PSN se ha mostrado partidario de condenar la exhibición de carteles, pero no del apartado correspondiente a la financiación. UPN ha aceptado retirar este último punto, para facilitar el apoyo de los socialistas, como así ha ocurrido. El PP ha decidido no retirar ese punto.

En cualquier caso, ninguna de las declaraciones ha prosperado, ya que requerían de unanimidad. El texto de UPN ha recibido el voto a favor de regionalistas, PSN, PPN y Vox, mientras que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han abstenido. El texto del PPN ha recabado el apoyo de UPN y Vox, y el resto de grupos se han abstenido.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "nos parece grave y nos duele que con la Korrika llegue lo de todos los años, la exhibición de carteles de asesinos de ETA, de los asesinos de Tomás Caballero o de Francisco Casanova, y escuchar a EH Bildu decir que esto es algo anecdótico me parece indecente, miserable e intolerable".

Además, ha criticado que los socios de Gobierno, que rechazan la exhibición de estos carteles, "no hacen ningún tipo de exigencia para quien organiza". Del mismo modo, ha señalado que los organizadores no piden la retirada de esos carteles y ha dicho que eso ocurre "porque se tolera". Por ello, ha pedido que el próximo año el PSN, "sabiendo lo que ha ocurrido los años anteriores, no participe en la financiación de la Korrika".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que "hemos tenido la misma postura en las dos declaraciones, que era no criminalizar a la lengua y sí condenar la utilización política o la humillación de las víctimas del terrorismo por parte de algunas personas, pero eso no tiene que ser óbice para la fiesta, el fomento y la promoción del euskera".

Alzórriz ha abogado por "fomentar el euskera desde la realidad sociolingüística y desde la voluntariedad" y ha defendido "alejar la lengua de la confrontación política". "Creo que ese es el camino y que hay personas que dicen defender el euskera pero que lo atacan permanentemente como han podido ser algunas personas que han utilizado la Korrika para otros menesteres", ha señalado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha felicitado a "los miles y miles de navarros y navarras que este fin de semana han salido a las calles y carreteras para expresar su adhesión al euskera, también su adhesión a la recuperación y desarrollo de esta lengua". "Esta iniciativa demuestra que el euskera está más vivo que nunca, que los límites que se le quisieron imponer son límites artificiales y que el pueblo del euskera, de Euskal Herria, es una realidad viva", ha resaltado.

Araiz ha señalado que se han presentado "dos declaraciones institucionales en relación a este tema y a la exhibición, yo diría casi anecdótica, de la foto de dos presos de ETA, y, por muy rechazables, incluso hirientes, que pudieran parecer o que les parezca a algunas fuerzas políticas la exhibición de estas fotos, no se puede pretender con ello, como se pretendía con estas declaraciones institucionales, ocultar los objetivos de la Korrika, que no son precisamente hacer campaña en favor de los derechos de los presos, que el objetivo de este movimiento gigante en favor de la euskera no es ese". Además, ha afirmado que "tampoco se puede pretender ocultar el éxito popular que ha tenido esta edición, como las anteriores".

Araiz ha añadido que "tampoco se puede pretender hacer recaer sobre la organización la responsabilidad" respecto a la exhibición de los carteles, "cuando son miles de personas las que han participado y han sido dos las fotos exhibidas en Navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que la Korrika ha representado "la celebración de una fiesta que ha recorrido gran parte de la geografía navarra, que el sábado a la tarde la pudimos vivir en las puertas del Parlamento y que el domingo corrió amplias zonas de Navarra con una actividad que pretende poner en valor el aprendizaje del euskera en personas adultas".

Azcona ha defendido que se trata de "una fiesta absolutamente popular, una fiesta que es un alegato a una de nuestras lenguas propias, el euskera". "Hemos visto participar a miles y miles de personas en navarra, pero siempre hay a quien le molesta ver el éxito de un actividad de estas características", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai ha expresado su "rechazo contundente y convencido de cualquier utilización de la Korrika, cualquier intento de patrimonializar una fiesta a favor del euskera, y también criticamos el uso de quien intenta llevarlo a otro tipo de reivindicaciones".

El portavoz del PPN, Javier García, ha explicado que su grupo ha presentado la declaración institucional para que el Parlamento "muestre su solidaridad con las víctimas del terrorismo de ETA y rechace toda la financiación de las Administraciones públicas con respecto a la Korrika". Según García, la Korrika "no es un acto de apoyo al euskera, sino de apoyo a los presos de ETA, por las pancartas que desgraciadamente hemos tenido que ver estos días".

Preguntado sobre la exhibición de simbología franquista en actos organizados por el Partido Popular, Javier García ha señalado que el PP "se desliga de cualquier tipo de símbolo franquista" y está "en contra" de estos símbolos.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha felicitado a la organización de la Korrika por "el apoyo multitudinario que ha recibido en los últimos días en Navarra, el buen ambiente que se ha vivido en general y también destacar que nuestros cargos públicos, empezando por nuestro portavoz parlamentario y también diversos concejales, han participado en los kilómetros de sus instituciones, demostrando que el movimiento en favor del euskera está muy vivo en Navarra".

Daniel López ha señalado que "no es de recibo que hechos puntuales ajenos a la organización de la Korrika, hechos puntuales que evidentemente rechazamos y condenamos desde nuestro grupo, empañen el acto". "Nos gustaría que aquellos que lo denuncian también mostrasen los mismos aspavientos cada vez que se muestran en cualquier otra concentración símbolos inconstitucionales con aguiluchos y demás", ha indicado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha criticado "la vergonzosa exhibición de carteles durante la Korrika" y ha censurado que el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, participara en esta carrera. "Asiste como presidente de todos los parlamentarios y nos avergüenza a los que condenamos los homenajes a asesinos", ha afirmado.

Nosti ha señalado que "es llamativo que, después del participar en esta exaltación de asesinos, con la excusa de promocionar una lengua que ellos mismos ensucian al arrebatársela a los ciudadanos navarros y vascos para enarbolarla como propia de etarras, digan las barbaridades que oímos de asalto al Parlamento refiriéndose a los agricultores que estaban el día 7 de marzo en la puerta del mismo".