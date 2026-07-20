El Parlamento foral recibe a los niños saharauis que pasan el verano en Navarra

Acto en el Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este lunes un acto institucional de bienvenida y reconocimiento a las familias de acogida de los 101 niños saharauis que pasan el verano en la Comunidad foral con un acto que "permite reafirmar un año más un mensaje claro y nítido de las instituciones y de la sociedad navarra de apoyo firme al pueblo saharaui".

Así se ha expresado Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra, en su saludo a las familias congregadas en la Sala Institucional de la Cámara, a quienes ha agradecido el "esfuerzo y compromiso" que realizan en el marco del programa Vacaciones en Paz. "Sois ejemplo vivo de la solidaridad y del apoyo de Navarra con esta causa, también de sus instituciones y ciudadanía", ha subrayado.

El presidente del Parlamento ha aprovechado la ocasión para exigir, una vez más, "una solución justa y duradera para la situación de emergencia humanitaria que padece el pueblo saharaui, vinculada, fundamentalmente, al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas" y ha recordado que el Legislativo foral, desde el pleno y desde el intergrupo parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui, siempre ha reconocido su derecho de autodeterminación "en estos 50 años de lucha, reivindicación, resistencia, resiliencia y solidaridad y ante la dejación de gobiernos e instituciones".

Hualde ha concluido deseando que la solidaridad manifestada en este acto llegue a los campamentos de personas refugiadas en Tindouf, a todo el pueblo saharaui refugiado, "que vive en condiciones precarias, alejados de sus tierras, que combate contra el ejército del gobierno de Marruecos y que, a pesar de todo, continúa luchando, formando y educando a niños y niñas como los que hoy nos acompañan", y ha deseado a los participantes del programa Vacaciones en paz que disfruten de "nuestras costumbres, del verano, del sol, de las piscinas y de ese calor de solidaridad y apoyo de una sociedad como la navarra, que es acogedora, solidaria y comprometida con la causa saharaui".

Por su parte, Hamdi Aomar Ahmed, delegado de la República Árabe Saharaui Democrática en Navarra, ha destacado el valor del programa Vacaciones en Paz como "uno de los mayores ejemplos de solidaridad", una iniciativa que, gracias al trabajo, la coordinación y el compromiso de asociaciones como ANAS y de las familias de acogida, permite a los niños saharauis "ver otro mundo" y entender que "existe un futuro posible".

El delegado de la RASD ha trasladado, en nombre del Frente Polisario, su gratitud al Parlamento de Navarra por "mantener viva la causa saharaui" y, especialmente, al intergrupo parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui porque "su trabajo demuestra que, más allá de las diferencias políticas entre los grupos, es posible unirse para defender los derechos humanos, la justicia, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".

"El pueblo saharaui continúa resistiendo porque sabe que existen pueblos como Navarra que nunca han dejado de defender la legalidad internacional, los derechos humanos y nuestro derecho de decidir libremente nuestro futuro. En nombre del pueblo saharaui gracias por tantos años de solidaridad, amistad y de compromiso", ha añadido.

Para concluir, Hamdi Aomar Ahmed ha puesto el foco en la situación que padece Naama Asfari, "preso civil saharaui que lleva 41 días consecutivos en huelga de hambre para denunciar las violaciones que sufren en prisión" y ha instado a "trabajar por la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros saharauis".

Finalente, Carolina García, representante de la Asociación Navarra de Amigos del Sahara (ANAS), ha agradecido el apoyo de la institución legislativa a nivel humanitario, social y político, al tiempo que puesto en valor el papel de las familias de acogida, ya que "sin familias no sería posible poner en marcha un proyecto como este".

El acto ha tenido lugar en la Sala Institucional y ha contado, entre otros, con la asistencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, del presidente de la Federación Navarra de Concejos y Municipios, Xabier Alcuaz, y los parlamentarios Raquel Garbayo, Cristina López (UPN), Ibai Crespo, Ramón Alzórriz, Kevin Lucero, Arantza Biurrun, Úrsula Pardo (PSN), Oihan Mendo (EH Bildu), Isabel Aranburu, Pablo Azcona, Itxaso Soto (Geroa Bai) y Miguel Garrido (Contigo-Zurekin).