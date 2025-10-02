El Parlamento insta a ampliar la prohibición de acogerse a incentivos fiscales a condenados por corrupción

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, el voto en contra del Grupo Mixto (Vox), y la abstención de la parlamentaria no adscrita (Maite Nosti), una moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a impulsar una modificación normativa para extender al Impuesto sobre Sociedades la imposibilidad de las personas o entidades con sentencia firme sobre corrupción, según lo dispuesto en el Código Penal, de "disfrutar de los incentivos fiscales".

La propuesta, formulada por Contigo-Zurekin, recoge en su exposición de motivos que el Código Penal "establece que quienes corrompan o intenten corromper a una autoridad o funcionario público con el fin de lograr un contrato público, además de las penas de prisión y de la prohibición de contratar y de obtener subvenciones, la pérdida de la posibilidad de acogerse a incentivos fiscales".

A este respecto, la ley foral de Contratos Públicos "establece la prohibición de contratar a personas o entidades condenadas a ello mediante sentencia firme", y la ley foral de Subvenciones establece como requisito para acceder a las mismas "no haber sido condenada a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones".

Sin embargo, en la ley foral del Impuesto sobre Sociedades "la única referencia" se realiza a "las medidas de apoyo al emprendimiento", donde "se establece que no podrán acogerse a los beneficios fiscales de dicho régimen las personas o entidades condenadas por determinados delitos o que incurran en prohibición de contratar".

Por todo ello, la coalición considera que "la prohibición de acogerse a incentivos fiscales establecida en el Código Penal ante delitos de corrupción debe extenderse al conjunto de los beneficios fiscales previstos en el impuesto de sociedades".

En nombre de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha enmarcado esta moción en el contexto del 'caso Cerdán', y ha apostado por "mantener esa ofensiva contra la corrupción" con cuestiones como las que recoge la moción "mientras analizamos todas las adjudicaciones" señaladas por la UCO. El objetivo de la moción, ha dicho, es que "el castigo por haber pretendido corromper un procedimiento administrativo" tenga "unas consecuencias determinadas" que "hagan pensar" si "merece la pena dar ese paso".

Javier Esparza, de UPN, ha considerado que "el discurso está muy bien, pero luego sus hechos hacen que sea poco creíble", ya que, entre otras cuestiones, "no han exigido responsabilidades políticas a nadie". "Un Gobierno no puede mantenerse si su honradez es cuestionada", ha manifestado Esparza, que ha trasladado a Garrido que "por la acción de su gobierno tenemos esta moción", con la que se ha mostrado "de acuerdo" ya que "suena bien desde el punto de vista político", aunque "en la práctica tiene un alcance limitado".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu, ha criticado que "varias empresas implicadas en la trama Gürtel siguieron obteniendo contratos públicos del Gobierno valenciano tras conocerse sentencias", algo que en Navarra "no puede pasar porque hay una ley de contratos que así lo impide", si bien "esta prohibición no tiene su paralelismo en el impuesto de Sociedades". Esto, ha dicho, "hay que corregirlo", y ha trasladado a Contigo-Zurekin su "más absoluto compromiso por trabajar este objetivo desde ya mismo, si quieren, en la mesa de fiscalidad".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha reivindicado que "quien se aprovecha de los fondos públicos no puede de ninguna manera acceder luego a beneficios públicos". Además, ha criticado que "los nombres de los corruptos van cambiando", pero "el nombre de las empresas corruptoras se mantiene a lo largo de los años". "Les sale demasiado barato a las empresas", ha indicado, tras considerar que la moción "está bien traída para que no puedan disfrutar de ningún incentivo fiscal, pero todavía habría que ir más allá" y "ser más duras, más exigentes", con estas compañías. A su juicio, esta cuestión se podría llevar a la mesa de fiscalidad y a la Comisión de Investigación.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha remarcado que la propuesta de Contigo-Zurekin "no solo tiene un enfoque punitivo, deducimos que su intención última es fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad". Sin embargo, ha considerado que con esta moción "lo que estamos haciendo es repetir, redundar o reiterar algo que ya está legislado". "¿Añade algo? Entendemos que no. ¿Resta algo? Entendemos que no", ha manifestado Asiain, que se ha mostrado a favor de lo planteado "dado que no resta, y pese a ser repetitivo, redundante o reiterativo".

Irene Royo, del PPN, ha mostrado su apoyo a la moción porque "nos parece lo más razonable y responsable", aunque ha criticado que la coalición expresase recientemente, ante una propuesta de los 'populares', "que todas las medidas fiscales querían que se estudiasen vía enmienda cuando se trajese la ley". "Por eso, que traiga usted esta propuesta a día de hoy es un poco incoherente con la postura que tomaron ustedes el otro día cuando lo que pretendíamos era bajar la presión fiscal", ha subrayado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha calificado la propuesta como "moción trampa" porque "nos hemos encontrado con un triste escudero del Gobierno de Navarra intentando lavar la cara y las manos a este Gobierno". Además, ha considerado que lo que pide la moción "ya está reflejado y tipificado en las leyes administrativas, fiscales y penal", por lo que es "innecesaria".