El Parlamento insta al Gobierno a "mantener las previsiones" de la conexión de la ribera estellesa con el Canal

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN y EH Bildu, la abstención de PPN y los votos en contra de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, Grupo Mixto (Vox) y la parlamentaria no adscrita, una resolución por la que se insta al Gobierno Navarra a "mantener en la Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030 las previsiones de ejecución de las obras de conexión con el Canal de Navarra, iniciando las obras de la ETAP en el segundo sexenio 2025-2030, para liberar lo antes posible la presión ambiental que suponen las extracciones de Lokiz".

La resolución aprobada, propuesta por EH Bildu, incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo foral a "mantener las inversiones originales (12 millones) del Plan Director 2019-2030 en lo que respecta a conducciones y ETAP de la conexión con el Canal de Navarra para abastecer a la ribera estellesa".

Según han indicado desde el Parlamento en una nota, UPN ha defendido una enmienda de adición, no aceptada por EH Bildu, titular de la iniciativa, compeliendo al Gobierno de Navarra a "incluir en los Presupuestos Generales de Navarra para 2026 una partida nominativa, suficiente y finalista para la redacción, licitación y adjudicación del proyecto constructivo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Lerín, conforme al Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano aprobado en 2019".

Dicha actuación, según se hacía constar, debería "ejecutarse de forma anticipada durante el ejercicio 2026, sin más demoras ni condicionamientos administrativos". A ese respecto, se comprometía al Parlamento a "considerar que cualquier nuevo retraso carecería de justificación técnica o jurídica y obedecería exclusivamente a la falta de voluntad política, algo incompatible con el mandato parlamentario vigente y con la urgencia ambiental y social que exige Tierra Estella".

Tampoco ha sido aceptada una enmienda de sustitución del PPN que, aun asumiendo en su totalidad el texto original debatido, supeditaba su contenido a la previa "licitación de las obras de la Segunda Fase del Canal de Navarra".

En la exposición de motivos, la resolución cuestiona la Revisión del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano en Navarra 2029-2030, presentada en marzo de 2025, por entender que ese retraso "injustificado" en la ejecución de las obras de conexión al Canal de Navarra (más allá del año 2030) supone una "seria amenaza para el suministro de agua sostenible en la Comarca de Tierra Estella/Estellerria y una flagrante negligencia medioambiental".

El Plan Director aprobado en 2019 "preveía el inicio y el final de las obras de conexión entre 2024 y 2027, con una inversión de 12 millones (para las conducciones y para la Estación de Tratamiento de Agua Potable -ETAP) que ahora, tras la revisión, se reduce a un millón".

Todo ello acentúa la "presión" en los pozos de Mendaza, sobre los que la Mancomunidad de Montejurra tiene una "concesión provisional de la CHE que expira en noviembre de este año".

A modo de colofón, se apercibe de que "la prolongación de la situación actual, junto con el incremento de las extracciones en Mendaza por la incorporación de nuevas localidades, agravará de forma insostenible la presión sobre el sistema".

A este respecto, se advierte de que "durante el estiaje, coincidiendo con el momento de menor disponibilidad en el acuífero del río Ega, se intensifica la extracción de agua", con lo que ello supone a nivel de sostenibilidad.