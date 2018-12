El Parlamento de Navarra aprueba los 35,5 millones de euros para inversiones financieramente sostenibles

Actualizado 13/12/2018 11:15:44 CET

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el proyecto de ley del Gobierno foral por el que se destinan 35,5 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles, con cargo al superávit del año 2017.

Este proyecto de ley rebaja así la previsión inicial de otra ley aprobada en octubre y que recogía 113 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles. Aunque ambas leyes están formalmente en vigor, el Ministerio solo ha dado autorización para el gasto de 35,5 millones de euros, tal y como ha explicado ante el pleno del Parlamento de Navarra el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu.

La ley ha salido adelante con el apoyo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, los tres parlamentarios de Podemos-Orain Bai afines a la dirección, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra, mientras que los cuatro parlamentarios críticos de Podemos-Orain Bai han votado en contra.

Pese a que la ley ha sido aprobada por amplia mayoría, la oposición ha sido muy crítica con la gestión del Gobierno de Navarra en esta materia, mientras que el cuatripartito ha censurado que el Ministerio no autorice el gasto de 113 millones de euros.

El consejero Mikel Aranburu ha afirmado que "en ningún caso" ha habido un acuerdo bilateral entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra, "sino una autorización unilateral" del Ministerio. "Esto ha hecho que el Gobierno de Navarra tuviera que priorizar en el listado de las inversiones entre las que se han considerado más necesarias", ha explicado.

Así, los 35,5 millones de euros se destinarán a las inversiones relativas al Plan de Infraestructuras Locales (25,7 millones) y al Plan Director de Banda Ancha (9,8 millones).

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "la nefasta gestión hace que Navarra pierda 78 millones de euros de inversión, es el resumen de lo que ha dicho hoy aquí el consejero". "Su incompetencia hace que se generen unas expectativas que no se cumplen, porque si el Gobierno hubiera cumplido con la regla de gasto podríamos gastar en Navarra 113 millones. Y cuando no se gestiona con rigor ocurre lo que ha ocurrido. Viven de la mentira, de la propaganda y del engaño. Han perdido todo sentido de la vergüenza", ha indicado. En todo caso, UPN ha apoyado el proyecto, porque "cuanta más inversión se pueda hacer en Navarra, mejor".

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha afirmado que UPN "parece que ha entendido la responsabilidad que tiene con Navarra", aunque ha rechazado sus críticas a la gestión del Gobierno de Navarra. "Cuando habla de nefasta gestión del Gobierno, ¿no estaría hablando de los Gobiernos de UPN, de toda la gestión previa que nos ha llevado a la situación actual? La culpa en gran medida está en UPN. Su nefasta gestión a la hora negociar el Convenio puso en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Comunidad foral", ha asegurado, para defender frente a ello la gestión del actual Ejecutivo. Además, ha confiado en que Navarra finalmente pueda gastar los 113 millones con autorización del Estado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "da pena que UPN pueda estar contento de que sean 35 millones de euros" los que se van a gastar, en lugar de una cuantía mayor, y ha pedido a los regionalistas que no den "lecciones" sobre gestión, dado que en la legislatura pasarán incumplieron en varios ejercicios el objetivo de déficit. "Estamos al corriente de pagos, no incumplimos el objetivo de déficit y hemos amortizado deuda. ¿Qué más tenemos que hacer para poder disponer de nuestro dinero?", ha planteado. Además, Araiz ha ofrecido presentar una enmienda para que la ley incluyera los 113 millones de euros si conseguía consenso suficiente, pero finalmente no se ha materializado.

En contra de la ley, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que "no es fácil quedarse solos en la defensa de una postura viendo que todo el arco parlamentario va a coincidir en el voto con argumentos contrapuestos, pero creemos que nuestro voto es consecuente y hay que ir más allá de meras posturas declarativas". "Algunos justifican el apoyo a la ley en que más vale esto que nada, otros en que hay que cumplir la ley. ¿Por qué claudicar ahora? ¿Por qué conformarnos con 35 millones?", ha indicado, para dar su respaldo a la propuesta de EH Bildu de reivindicar los 113 millones de euros.

Por parte del PSN, María Chivite ha explicado que su grupo era partidario ya desde inicio de año de destinar 215 millones a inversiones sostenibles, pero ha dicho que "lo que no sabíamos es que el Gobierno de Navarra no cumplía la regla de gasto". "De buena gestión, cero patatero. Lo que hace el Gobierno de Navarra es tapar su incapacidad y su mala gestión. Si hoy estamos en esta situación es porque el Gobierno de Navarra no ha cumplido con la regla de gasto. Al otro lado se han encontrado un Gobierno de España que quiere que se puedan hacer inversiones y ha habido un talante negociador", ha indicado, para señalar que "menos mal que alguien se ha dado cuenta de que es mejor 35 millones que cero".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que su grupo apoya este proyecto por "responsabilidad", dado que la ley va a permitir inversiones en diferentes ayuntamientos, aunque ha dicho que le parece perfecto que el Gobierno de España se haya atrevido a poner el cascabel al gato con el Gobierno de Navarra, que ha vuelto a quedar en ridículo". Ha criticado que inicialmente se aprobara la ley de 113 millones y ha señalado que "está claro que lo que nunca comparte el Gobierno de Navarra es el cumplimiento de la legalidad". "Si la presidenta no estuviera doblegada ante el cuatripartito, hace dos meses que esta ley estaría en vigor y ahora algunos ayuntamientos no van a poder sacar adelante sus proyectos por falta de tiempo", ha indicado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha considerado que el Ministerio podía haber hecho "otra interpretación" para que el superávit proveniente de la regularización del Convenio Económico hubiera quedado fuera de la ley de estabilidad presupuestaria. "Era una interpretación perfectamente posible, pero no quiso Rajoy y no quiso Sánchez, esa es la realidad. Estamos en un campo de juego amañado en contra de las necesidades de la sociedad navarra. El PSOE ha aplicado con la misma inflexibilidad que el PP la ley de estabilidad presupuestaria", ha indicado, para afirmar que EH Bildu puede contar con los votos de Izquierda-Ezkerra para seguir impulsando la reivindicación de los 113 millones de euros.