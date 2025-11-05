El Parlamento de Navarra se concentra contra los últimos asesinatos por violencia de género, en Huelva y Alicante

Concentración del Parlamento de Navarra en contra de los últimos asesinatos por violencia de género - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarios forales se han concentrado este miércoles a las puertas de la Cámara foral en señal de "repulsa" por los últimos asesinatos por violencia machista, cometidos en Huelva y Alicante.

En esta ocasión, según han indicado desde el Legislativo en una nota de prensa, se condena el asesinato, presuntamente por su expareja, de una mujer de 47 años el pasado domingo, 2 de noviembre en la provincia de Huelva, y de una mujer de 37 años, asesinada presuntamente por su pareja, el día 24 de octubre en la provincia de Alicante.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 35 en 2025 y a 1.330 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.