El Parlamento de Navarra da "todo el apoyo al pueblo de Alsasua" y critica que se "pretenda generar crispación"

Publicado 29/10/2018 14:10:34 CET

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que expresa "todo su apoyo al pueblo de Alsasua" ante el acto convocado por la plataforma España Ciudadana el próximo domingo 4 de noviembre y al que acudirán representantes de Ciudadanos, Partido Popular y Vox.

Con esta declaración, el Parlamento de Navarra rechaza "rotundamente la instrumentalización y manipulación a la que determinados sectores políticos y mediáticos han sometido y pretenden seguir sometiendo al pueblo de Alsasua" y critica "actitudes y actuaciones que pretendan generar un clima de crispación y tensión innecesario en el pueblo".

El texto ha sido presentado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Han votado en contra UPN y PPN, mientras que el PSN se ha abstenido.

La declaración reconoce "la actitud cívica y ejemplar que a lo largo de estos dos años -tras la agresión a dos guardias civiles- han mantenido los vecinos y vecinas por la convivencia, la normalización, la justicia y la proporcionalidad" y les anima "a seguir trabajando en ese camino".

El texto incluía otro punto que ha prosperado por unanimidad y en el que muestra su "compromiso con la paz y la convivencia en todas las localidades de Navarra", así como su "firme disposición a trabajar con este fin".

Al término de la reunión de la Junta de Portavoces, el presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha explicado que la formación regionalista no acudirá al acto de la plataforma España Ciudadana, impulsada por Ciudadanos, en Alsasua. Esparza ha señalado que UPN "está en Alsasua todos los días del año, a nosotros no nos hace falta ir a Alsasua, estamos en Alsasua".

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha indicado que dan la "bienvenida" a "todo el que venga a Navarra a posicionarse a favor de la libertad". "Estamos defendiendo la libertad y la democracia en todos los pueblos de Navarra, todos los días y hemos pagado un precio altísimo por ello. En Alsasua estamos y UPN está en Alsasua todos los días del año. La Guardia Civil y la Policía Nacional saben que pueden contar con nuestro apoyo y agradecimiento", ha expuesto.

Esparza ha indicado que "Alsasua es una localidad donde la inmensa mayoría de los vecinos respetan a los demás, a aquellos que no piensan como ellos, pero hay una minoría radical, rabiosa, que odia a todo lo que representa España y no respeta a los que piensan como ellos, y esa minoría cometió lo que cometió".

Según ha dicho, la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en la localidad "no fue pelea de bar, fue una agresión". "Hay una única verdad, una agresión a cuatro personas porque dos de ellas son guardias civiles y el Gobierno de Navarra se posiciona con los agresores, y es indigno de la presidenta del Gobierno, que debiera ser presidenta de todos los navarros", ha comentado, para indicar que "el Gobierno gobierna para los suyos y en este caso se posiciona con los agresores".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que defienden el derecho de expresión y de reunión de cada persona, pero que "si alguien piensa que nos vamos a creer que Ciudadanos y Vox vienen a mostrar su solidaridad con la Guardia Civil no nos lo creemos".

Según ha dicho, "han pasado dos años, es una solidaridad un tanto tardía". Ha indicado así que creen que "el objetivo es fomentar la crispación, utilizar Alsasua como símbolo que ellos utilizan para defender la unidad de España, la vuelta al franquismo, la recuperación del poder para las fuerzas de la derecha". "No vamos a caer en la trampa", ha indicado.

Martínez ha manifestado que "rechazamos la manipulación del pueblo de Alsasua como símbolo" y ha hecho un llamamiento al pueblo de Alsasua para que "no caiga en la trampa" y "demuestre su mayoría de edad democrática". "El pueblo de Alsasua está muy por encima de los objetivos perversos de estos partidos", ha indicado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "el camino de la tensión y de la instrumentalización política que algunos pretenden no es nada positivo".

El portavoz de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, ha señalado que les "preocupa mucho" el acto del día 4 "no solo por la población de Alsasua, que se sigue viendo atacada por estos hechos magnificados", sino porque "estos incidentes siguen siendo caldo de cultivo para la utilización política de algunos partidos".

La socialista María Chivite ha indicado que "cada partido es libre de hacer las manifestaciones que considere oportunas, pero ha opinado que "no es trabajar en aras a la convivencia ni al diálogo, me parece que es echar más leña al fuego y así no gana nadie sino que perdemos todos".

Por el PPN, Ana Beltrán ha considerado "manipuladora y sesgada" la declaración del cuatripartito sobre Alsasua y ha criticado que los cuatro partidos "son quienes se han manifestado defendiendo a quienes apalearon a los dos guardias civiles y a sus parejas". "También es una declaración falsa porque a esos partidos nada se les ha oído para defender a estas dos mujeres y también es falsa porque quieren proteger a quienes pegaron a los guardias civiles pero quieren que la Guardia Civil y la Policía Nacional se vayan de Navarra", ha comentado.

Ha indicado que "Alsasua es un pueblo magnífico, pero muchos no podemos ir en libertad". "Nadie debe coartar la libertad de cualquier partido que quiera ir a cualquier pueblo de Navarra", ha señalado, para afirmar que el PP acudirá el domingo, día 4, a Alsasua "para apoyar a la Guardia Civil". "Frente a este Gobierno, unidos los partidos constitucionalistas somos más", ha expuesto.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha expresado la "apuesta por la convivencia en todas las localidades navarras y estamos dispuestos a trabajar con este fin" y "denunciamos la instrumentalización que hacen algunos partidos de la situación tan terrible que vive el pueblo de Alsasua y en concreto las familias de estos chicos que siguen en prisión". "Estamos convencidos de que Alsasua va a responder pacíficamente para defender los derechos de estos jóvenes", ha concluido.