El Parlamento de Navarra da trámite a la ley de Símbolos presentada por Navarra Suma al recibir el apoyo del PSN

Publicado 03/10/2019 10:25:13 CET

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley foral de Símbolos presentada por Navarra Suma al contar con el apoyo del PSN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra.

A partir de ahora, la proposición de ley, que tiene el objetivo de "proteger y fomentar" los símbolos de Navarra y establece un régimen sancionador, seguirá su trámite en el Parlamento de Navarra antes de volver al pleno para su votación definitiva.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que su grupo ha decidido presentar esta ley después de que en la pasada legislatura "el Gobierno nacionalista derogara la ley de símbolos". "La intención que tenía el Gobierno nacionalista era facilitar las cosas a la ikurriña, que pudiera ondear en los ayuntamientos de la Comunidad foral, y esa medida fue criticada por los que entonces estábamos en la oposición, UPN, PSN y PP", ha señalado Esparza.

El portavoz de Navarra Suma ha afirmado que "hay una mayoría parlamentaria que se comprometió con los ciudadanos a impulsar una nueva ley que dignificara los símbolos de esta comunidad" y ha asegurado que "no hay motivo" para rechazar esta norma, salvo que se quiera hacer "una concesión al nacionalismo vasco". Esparza ha negado que Navarra Suma busque "generar confrontación" y ha dicho que "lo único que queremos es democráticamente defender lo que pensamos". El portavoz de Navarra Suma ha cuestionado la postura del PSN en esta votación. "Me suena a que hay elecciones", ha dicho, para señalar que "la realidad es que todo el mundo en Navarra cree que el PSN, por tener el Gobierno, se ha vendido al nacionalismo vasco".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la postura de los socialistas respaldando la tramitación de la ley "desmonta la campaña de descréditos y de mentiras que Navarra Suma lleva ejerciendo durante toda la legislatura". "El señor Esparza y su formación están descolocados, no saben cómo actuar. Buscan la confrontación con el PSN, no nos llamaron para presentar la ley ni para consensuarla", ha indicado, para defender que "se ha conformado un Gobierno en el que los miembros que los sustentan respetan los símbolos de Navarra, con una presidenta a la cabeza que los respeta, los dignifica y los defiende".

Incidiendo en que la ley tiene dos apartados diferenciados, uno relativo al respeto a los símbolos y otro relativo al régimen sancionador, Alzórriz ha señalado que "si lo que pretenden es realizar una ley para confrontar y buscar las sanciones, nuestro partido no estará a su lado, y si lo que quieren es respetar y hacer respetar los símbolos y unir en convivencia, nos tendrán a su lado".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que en la legislatura pasada se derogó la ley foral de Símbolos "porque el camino de la exclusión y la prohibición de otros símbolos distintos a los oficiales no solucionaba nada y queríamos impulsar un política de tolerancia e integración en lo relativo a los símbolos". "Los símbolos de Navarra han estado siempre presentes y en todo lugar en las instituciones forales. En el Gobierno de Navarra y en el Parlamento de Navarra no hay ninguna ikurriña. No se ha producido un apocalipsis, todo lo contrario", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha afirmado que este debate es "un sumo ejercicio de esperpento" y ha señalado que "un Gobierno liderado por el PSN emite una posición contraria respecto a esta proposición de ley, y esperpénticamente el PSN va en contra de su propio criterio". "Si consideran que hacer seguidismo a la derecha foral y española es darle donde más les duele, dennos a nosotros también donde más nos duele", ha señalado, para asegurar, además, que "la ikurriña, como en el franquismo, sigue proscrita".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha señalado que "lo único que hacía la derogación de la ley de Símbolos lo único que hacía era permitir a las entidades locales que otros símbolos pudieran convivir con los oficiales". "No nos hace falta reafirmamos en la pureza de los símbolos, persiguiendo a quien se siente diferente. Vivimos en una tierra plural y las instituciones y nuestros símbolos no deben ser excluyentes, sino dar cauce y cabida a esa pluralidad", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que "no es necesaria una ley de símbolos para Navarra" y ha argumentado que "el Amejoramiento del Fuero describe el escudo y la bandera y no prevé desarrollo de estos símbolos mediante ninguna ley". "El escudo y la bandera son los que son. Ninguna ley de símbolos de las Comunidades Autónomas establece ningún régimen sancionador y tampoco lo hacía la anterior ley de Símbolos de Navarra. La ley de Navarra Suma pretende recuperar algunos preceptos ultraidentitarios", ha señalado.