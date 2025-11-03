El Parlamento de Navarra inaugura la exposición 'Navarra y el cambio climático'

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha inaugurado este lunes la exposición Navarra y el cambio climático, organizada por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro. Se trata de un conjunto de paneles explicativos sobre el proyecto europeo integrado LIFE-IP NAdapta-CC que, enmarcado dentro de la Hoja de Ruta frente al Cambio Climático de Navarra (HCCN-KLINa), está dirigido a desarrollar acciones de adaptación que limiten los efectos del cambio climático.

En este sentido, el presidente de la Cámara legislativa ha puesto en valor la labor de sensibilización y concienciación del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente mediante esta "imprescindible" iniciativa que persigue que la ciudadanía conozca el trabajo que realizan las instituciones, "para que cada uno de nosotros y nosotras tomemos medidas para cuidar nuestro medio ambiente".

"Cuidar el planeta es una responsabilidad de todos y todas y, desde el Parlamento, seguiremos legislando para conseguir una Navarra más sostenible y que cuide aún más su medio ambiente. Hay que aumentar el conocimiento el impacto del cambio climático en nuestra Comunidad", ha afirmado, tras recordar que se trata de una "responsabilidad colectiva", y ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición.

Seguidamente, Miguel Ángel González Moreno, técnico del equipo de coordinación y responsable de comunicación de LIFE-IP NAdapta-CC, ha explicado el proyecto que, financiado desde 2017 por la Unión Europea, "aspira a integrar diferentes políticas sectoriales para incorporar la lucha contra el cambio climático en su programación y desarrollo". "Constituye por tanto una estrategia regional, que permite avanzar en los diferentes sectores de manera coordinada", ha afirmado.

El objetivo principal del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC, ha subrayado, es "aumentar la resiliencia frente al cambio climático en Navarra mediante la intersectorialidad, conseguir la sostenibilidad a largo plazo mediante la participación y el trabajo en red e incluir la lucha contra el cambio climático en las diferentes políticas sectoriales", todo ello contribuyendo a la puesta en marcha de todas las acciones recogidas en la Hoja de Ruta de lucha frente al Cambio Climático (HCCN-KLINa).

González Moreno ha agradecido a todas las entidades locales y al Parlamento, la oportunidad de exponer la muestra, pues, según ha añadido, "la concienciación pública y la divulgación es una de las acciones transversales y de las medidas complementarias a ejecutar dentro del proyecto".

La exposición Navarra y el cambio climático es un conjunto de 10 paneles donde se contextualiza el problema del cambio climático y el marco en la Comunidad Foral con la HCCN-KLINa y el propio proyecto. Asimismo, se expone el trabajo implementado en cada una de las áreas técnicas del proyecto: monitorización y acción climática local; agua; bosques; agricultura y ganadería; salud; e infraestructuras.

La muestra permanecerá abierta al público en el Atrio de la sede de la Cámara hasta el 7 de noviembre, en horario de 9 a 20 horas, excepto los jueves, que permanecerá cerrada por el desarrollo de las sesiones plenarias. Los sábados, de 11.30 a 14 horas.