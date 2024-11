El Parlamento de Navarra rechaza las enmiendas de UPN, PPN y Vox a los Presupuestos para 2025

UPN dice que el proyecto del Gobierno "consolida unas políticas que se han demostrado fallidas"

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han hecho valer este jueves su mayoría en el pleno del Parlamento de Navarra para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Vox a los Presupuestos Generales de Navarra para 2025.

Así, las cuentas seguirán su trámite parlamentario con el debate de enmiendas parciales, hasta su previsible aprobación definitiva el próximo 19 de diciembre, gracias al acuerdo entre los socios del Gobierno foral y EH Bildu.

Los Presupuestos para 2025 alcanzan una cifra total de 6.431,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a las cuentas de 2024.

En la defensa del proyecto, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha destacado que los Presupuestos suponen un gasto de 9.568 euros por habitante, un aumento de 112,85 euros respecto a lo contemplado en el anterior proyecto, "lo que pone de manifiesto de manera muy visible el esfuerzo para asegurar unos Presupuestos todavía más sólidos de los que estamos ejecutando en 2024". Además, Arasti ha resaltado más del 55% del total del Presupuesto se destina a políticas sociales.

El consejero ha defendido que "los Presupuestos son sin duda el reflejo de la estabilidad que necesita la sociedad navarra" y ha indicado que en las enmiendas de UPN, PPN y Vox "no hay ningún análisis pormenorizado, ningún análisis de las partidas, no hay comparativa, no hay criterio técnico, y, quizás lo más importante, no hay ninguna propuesta ni alternativa".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha incidido en el papel de EH Bildu en la aprobación de estas cuentas. "EH Bildu es quien determina qué asume ese Presupuesto y qué no asume. EH Bildu da permiso a este Gobierno para que se tramite este Presupuesto y el Gobierno y su presidenta tienen que pedir permiso a EH Bildu para traer este Presupuesto. Este Presupuesto lo deciden Otegi y sus compinches y Sánchez y su banda. Este Presupuesto se presenta para seguir en el poder, aunque lo intentan presentar como un plato bonito y sugerente, para que la sociedad navarra trague con sus acuerdos", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que, frente al 55,17% de gasto para políticas sociales previsto para 2025, UPN destinó a estos mismos capítulos en los Presupuestos de 2009 el 55,3% y en los de 2011 el 57,8%. Así, ha considerado que el proyecto presentado por el Gobierno foral "consolida unas políticas que se han demostrado fallidas porque es continuar por la misma senda que han seguido hasta ahora, y consolida un acuerdo entre el PSOE y EH Bildu, entre EH Bildu y el PSOE, entre EH Bildu y el PSN, entre el PSN y EH Bildu, que cada día resulta más repugnante y más lesivo para los ciudadanos".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que "a las derechas les da exactamente lo mismo el contenido del Presupuesto, porque las enmiendas se han convertido en una manifestación política de desacuerdo con el Gobierno". "Eran más que previsibles las enmiendas de las tres derechas, especialmente la de UPN. Esperábamos bastante más del señor Esparza. Ha demostrado ser un alumno muy aventajado en copiar las formas, la verborrea y el argumento de Vox. Viene a decir que estos Presupuestos no son válidos porque los hace una pandilla compuesta por un batiburrillo de partidos. Este es el argumento del señor Esparza. En esto se ha convertido, en una redacción de primero de Vox", ha criticado.

Unzu ha añadido que, "siendo conscientes de que los Presupuestos no son capaces de cubrir todas las demandas, se centran en las personas, en lo enormes retos que tenemos en Navarra, como en vivienda, en salud, en la transformación del modelo productivo o en despoblación".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que "no hay una derecha buena y una derecha mala, y afortunadamente, de nuevo, quedarán al margen -de la aprobación de los Presupuestos-, y es que son ya diez años sin que influyan en las cuentas de Navarra y sin que condicionen las políticas públicas". "La gente gana, sin ninguna duda", ha defendido.

Además, ha destacado que "frente a la irrelevancia de la derecha, y después de un gran trabajo, hemos llegado a un nuevo acuerdo entre la mayoría progresista". "Seguimos demostrando que somos capaces de consensuar entre diferentes y que es posible avanzar cuando las personas se sitúan en el centro", ha afirmado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha lamentado que UPN traslada "una visión de apocalipsis en Navarra" y ha afirmado que "el batiburrillo radical se sienta, habla y acuerda, no para mantenerse en el poder, sino para establecer prioridades sobre las que desarrollar políticas públicas, para afrontar los retos cambiantes que tiene la sociedad navarra".

Asiain ha destacado que se van a aprobar de forma consecutiva diez Presupuestos, tras la llegada en 2015 de Geroa Bai al Gobierno foral, con "un cambio tranquilo, pero firme, con convicción absoluta, y al que se han ido añadiendo en los años siguientes determinadas actualizaciones".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "la Navarra que queremos construir desde el Partido Popular dista mucho de la que el consejero ha planteado con estos Presupuestos continuistas". "Nuestra idea nada tiene que ver con los planes del autoproclamado Gobierno progresista. El plan de acción del Gobierno está diseñado únicamente para responder a los objetivos ideológicos y la hoja de ruta de los partidos nacionalistas que los sustentan", ha señalado.

Según Javier García, "los Presupuestos huyen de lo fundamental, que son los problemas estructurales que tiene la Comunidad, huyen de los grandes desafíos y no ofrecen ningún tipo de solución ni certidumbre a las preocupaciones de los ciudadanos navarros". "Son una nueva oportunidad perdida para avanzar con paso firme a la Navarra que antes compartíamos con los socialistas", ha asegurado.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que UPN "habla a la vez de la injusticia fiscal para las familias trabajadoras, porque gran parte de la carga fiscal recae sobre ellas, pero habla también de reducir impuestos a las empresas y a los grandes patrimonios". "O abogamos por Presupuestos más ambiciosos para abordar los retos que tiene la Comunidad o abogamos por recortar impuestos. La propuesta de UPN es un retroceso masivo y generalizado en lo que tiene que ver con los servicios públicos y los derechos sociales", ha considerado.

Los parlamentarios de Contigo-Zurekin han acudido al pleno con camisetas de protesta por el acuerdo de EH Bildu, PSN y Geroa Bai para resignificar el monumento a los Caídos de Pamplona. Al mostrar unos carteles de protesta al inicio de la sesión, el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, les ha llamado al orden y los parlamentarios han desistido de su actitud para que siguiera el pleno. "En ese acuerdo no vemos ni honor, ni lealtad ni palabra, ni para la sociedad ni para las víctimas del franquismo", ha señalado Garrido.

Por parte de Vox, Maite Nosti ha afirmado que estos Presupuestos "promueven una economía que ni es competitiva ni es próspera, y ponen de manifiesto la constante incapacidad del Gobierno de Navarra para gestionar de manera eficiente el dinero de los contribuyentes". "El dinero es de los contribuyentes y hay que priorizar sus intereses, no los de los socios del Gobierno", ha advertido.

Nosti ha incidido en que "este proyecto presenta el gasto público más alto en la historia de Navarra" y recoge "un incremento desorbitado que está dirigido principalmente a partidas destinadas a satisfacer los intereses de unos pocos". "A pesar de este récord histórico en gasto, los ciudadanos reciben los peores servicios posibles. Estos Presupuestos confirman una vez más que Navarra continuará siendo un infierno fiscal", ha criticado.