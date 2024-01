El Parlamento de Navarra rechaza posicionarse en contra de acuerdos con EH Bildu

Laura Aznal (i)EH Bildu , El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz (c) y Adolfo Araiz de EH Bildu(d),durante el pleno del Parlamento de Navarra, a 18 de enero de 2024, en Pamplona, Navarra, (España).

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por el PPN que pedía al Legislativo posicionarse en contra de que se pueda apoyar a EH Bildu para que alcance cualquier gobierno.

Los 'populares' han presentado esta propuesta de resolución después de que el pasado 28 de diciembre se materializara la moción de censura acordada entre EH Bildu y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona.

El PPN no ha recabado apoyos suficientes para aprobar esta moción. En concreto, UPN y Vox se han sumado al texto de los 'populares', mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

La moción del PPN pedía "rechazar el dar apoyo a EH Bildu o a cualquier otra fuerza política que no condene, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integre a condenados por delitos de sangre en sus listas, para alcanzar cualquier gobierno". Además, proponía "apoyar y recordar a todas las víctimas del terrorismo y defender siempre su memoria, dignidad y justicia" y condenar "todos los atentados cometidos por la banda terrorista ETA".

Por último, planteaba "defender acuerdos entre partidos políticos para alcanzar mayorías suficientes para gobernar en las diferentes instituciones y municipios siempre que dichos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respeten el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo".

El PSN y Geroa Bai han pedido que la moción se votara por puntos, para respaldar la condena a ETA y sumarse también al apoyo a las víctimas del terrorismo, pero el Partido Popular ha rechazado esta petición. Además, los 'populares' han pedido que se votara llamando uno a uno a cada parlamentario, pero el presidente del Parlamento, Unai Hualde, lo ha rechazado y se ha votado de forma conjunta electrónicamente. Hualde ha explicado que esta solicitud debería haber pasado previamente por la Junta de Portavoces.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "EH Bildu es el brazo político de ETA y lo sabemos porque sus miembros, sus portavoces, sus afiliados, sus simpatizantes, son los que copan las primeras filas en las manifestaciones por la excarcelación de los presos etarras, son los mismos que hasta ahora pedían el fin de la dispersión, los mismos que acudían en masa a los 'ongi etorris' y han compartido lista electoral con condenados por terrorismo".

Javier García ha indicado que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "será cómplice de todo aquello que Bildu le pida y le pregunto hasta qué punto está dispuesta a ceder para mantener un día más su poder en el sillón".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que para el Partido Socialista "EH Bildu es un actor político más, sobre todo porque le apoya para tener el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra". "Si en España hubiera una formación política de extrema derecha con la historia de EH Bildu, que hubiera hecho lo mismo que ha hecho Bildu, pero que no votara ni a Sánchez ni a Chivite para ser presidente, el PSN estaría diciendo que con ese partido no se puede alcanzar ningún acuerdo porque lleva terroristas en sus listas, porque no ha condenado los asesinatos", ha asegurado. Además, Esparza ha exhibido un vídeo en el que varias víctimas del terrorismo se pronuncian en contra de acuerdos entre socialistas y EH Bildu.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido "con orgullo a los miles y miles de socialistas que siempre han defendido la paz y la libertad" y ha señalado que él mismo entró en política en 2007 en Burlada "cuando ETA mataba". "A mí en un pleno se me encapucharon dos personas y me/nos amenazaron. Yo llevé escolta durante cinco años por defender mis ideas con la palabra. Llevaba a mi hija a la escuela mirando los bajos de mi coche. El único que tuvo la indecencia de llamar Movimiento de Liberación Nacional a una banda terrorista fue el presidente José María Aznar cuando ETA mataba. Nosotros siempre hemos estado en el mismo lado. Somos víctimas de ETA, siempre hemos estado en el lado de las víctimas de ETA. Ustedes quieren perpetuar su muerte, nosotros queremos poner en valor su lucha por la libertad, por la palabra y por la democracia", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que este tipo de mociones reflejan que "la derecha y la ultraderecha están en la irrelevancia política y que intentan ocultarla en esta institución". "La sociedad navarra no desea que gobierne la derecha y lo ha manifestado muy claramente en las elecciones. Afortunadamente, existe otra mayoría. La derecha utiliza el ruido de manera permanente y da la sensación de que se va a quedar ahí. Lo único que le queda a la derecha es hablar de ETA", ha señalado. Aznal ha afirmado que EH Bildu "rechaza el uso de la violencia para los logros políticos" y ha pedido también "el respeto, reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que su grupo "siempre ha condenado el terrorismo y cualquier violencia, y siempre ha reconocido a todas las víctimas, y lo ha hecho desde que tuvo oportunidad de llevarlo a cabo en el Gobierno de Navarra". "Lo que nos presenta el Partido Popular es una moción trampa cargada a partes iguales de oportunismo y de incoherencia", ha señalado, para criticar "el uso partidario que está haciendo la derecha del drama de la violencia de ETA". "Dejen de manosear a las víctimas", ha reclamado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha explicado que su grupo se posiciona en contra de esta moción "con la firmeza y coherencia con la que siempre hemos condenado la violencia terrorista". "No compartimos lo mas mínimo el espurio manoseo de las víctimas del terrorismo que realiza esta moción. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. El único objetivo de esta moción es seguir con la campaña política permanente en la que se haya enfangado el Partido Popular contra los gobiernos progresistas del Estado y de Navarra, y ahora también de Pamplona", ha añadido.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha asegurado que "no hay mayor violencia que la de aquellos que pactan con el golpismo, el separatismo, los herederos del terrorismo y que pretenden amnistiar a los que dieron un golpe de Estado". Tras ello, ha propuesto la ilegalización de los partidos, asociaciones y ONG que "persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía". "Como paso previo, proponemos eliminar las subvenciones públicas e impedir la participación de los diferentes procesos electorales de toda organización que pretenda la destrucción de la soberanía nacional", ha señalado.