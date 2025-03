El Parlamento rechaza "racionalizar" las "exigencias técnicas" que "impiden la creación de nuevas viviendas"

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una proposición de ley de UPN que planteaba modificar la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra con el objetivo de "racionalizar las exigencias técnicas" en lo referente a sistemas de ventilación "que impiden la creación de nuevas viviendas" y de esta forma facilitar el incremento de la oferta.

La propuesta ha contado con el apoyo de UPN, PPN y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y la abstención del Grupo Mitxo (Vox).

En su exposición de motivos, los regionalistas destacan que determinados artículos de la ley foral "están suponiendo en la práctica limitación importante para la creación de nuevas viviendas". Por ello, entre otras cuestiones, proponían modificar el artículo que aborda las condiciones técnicas de construcción y rehabilitación, incorporando unos nuevos apartados para permitir determinados sistemas de ventilación.

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado "la rigidez" del decreto que regula las condiciones mínimas de habitabilidad, a su juicio "desactualizado", "desfasadísimo" y "superado". El actual decreto, ha dicho, obliga a instalar "unos tubos, unas chimeneas de salida hasta la cubierta del edificio". Sin embargo, "los modernos sistemas de ventilación, así como la generalización de campanas extractoras con filtros de carbono que emiten aire purificado, no solamente cumplen con creces las exigencias de calidad, sino que suponen una mejora de las condiciones de salubridad y un ahorro energético importante".

Kevin Lucero, del PSN, ha criticado que UPN ha propuesto una modificación legal "cuando estamos hablando de una cuestión que es clarísimamente materia de decreto foral". "Lo que nos proponen es meter en la ley foral una excepción muy concreta para permitir sistemas de ventilación alternativos", ha dicho, tras advertir de que "si hacemos esto, las condiciones mínimas de habitabilidad quedarán dispersas entre diferentes normas", generando "confusión y dispersión normativa". "Por lo tanto, esta modificación no es eficaz, no es operativa. Es una chapuza legislativa", ha afirmado.

Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha considerado que si UPN hubiera presentado una moción pidiendo que el Gobierno renovara el decreto foral "y hubiera negociado con otros grupos políticos, seguramente habría prosperado". Sin embargo, "UPN lo que ha hecho ha sido tomar una porción de ese decreto foral y proponer su inclusión en la ley" mediante una modificación legal, algo en lo que "no estamos de acuerdo". A su juicio, "son unas cuestiones técnicas muy concretas y tiene todo el sentido que se regulen por decreto foral". Además, el Gobierno ya "anunció que iba a renovar ese decreto foral". "Se ha creado una mesa técnica y la próxima semana, el 2 de abril, tendrá su primera reunión", ha apuntado.

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha coincidido en que UPN propone una modificación de ley "para, en realidad, cambiar un punto de un decreto". "La ley lo soporta todo, pero no es el procedimiento oportuno, y ustedes lo saben. Es decir, que sabiendo que no tenemos potestad como Parlamento para cambiar los decretos, porque eso compete al Gobierno, pretenden hacerlo a golpe de ley", ha criticado. A su juicio, en UPN son "conscientes" de que este "no es el procedimiento correcto" pero "siguen jugando a marear la perdiz". Por ello, ha animado a los regionalistas a transformar su propuesta en una moción.

Maribel García Malo, del PPN, ha remarcado que "cualquier propuesta para construir nuevas viviendas y mejorar la oferta es positiva". "Aunque estas medidas son técnicas, creemos que es la única forma de impulsarlas, modificando esta ley", ha subrayado, si bien ha manifestado que "lo más urgente es modificar la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo para agilizar los desarrollos urbanísticos y aportar seguridad jurídica al sector".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha apuntado que modificar un decreto a través de una ley "es posible" porque "en una ley cabe todo", pero "tratar temas exclusivamente técnicos, sinceramente no lo vemos" y no es "lo más adecuado". A su juicio, "es de todo menos efectivo tener un decreto y desgajarlo en distintas leyes". Además, ha destacado que el Gobierno de Navarra "ya anunció que se iba a trabajar en la necesaria modificación de este decreto de habitabilidad".

Desde el Grupo Mitxo, Emilio Jiménez (Vox) ha considerado que el planteamiento de UPN "es un parche, un remedio más al gravísimo problema de la vivienda". "La ley de vivienda necesita una reforma integral en su planteamiento", ha reivindicado, tras subrayar que la propuesta por los regionalistas "no es la solución integral necesaria" y que "es simplemente una tirita en una auténtica hemorragia".