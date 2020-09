El Parlamento tramita una proposición de ley contra la deslocalización empresarial

Navarra Suma cree que la propuesta, de EH Bildu, es "una tomadura de pelo", una "dosis de demagogia y populismo"

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha tomado en consideración una proposición de ley presentada por EH Bildu con medidas contra la deslocalización empresarial. Ha sido tramitada con el voto a favor de todos los grupos, salvo Navarra Suma, que se ha abstenido.

En la proposición de ley foral, EH Bildu plantea que las empresas que trasladen su producción fuera de Navarra y hayan recibido ayudas públicas durante los 10 años anteriores las devuelvan.

Así, se considerarán ayudas las subvenciones que se otorgan en el marco de la ley foral de Presupuestos Generales de Navarra y aquellas que se otorgan por parte de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y mancomunidades, con cargo a los presupuestos de cada entidad.

En defensa de la proposición, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha remarcado que "en los últimos años han sido muchas las empresas que han decidido cerrar sus centros de trabajo en Navarra para trasladar su producción a otros países, en la mayoría de ocasiones empresas viables y que su objetivo era ganar más dinero con mano de obra más barata".

Ha advertido de que este fenómeno además de provocar consecuencias "muy graves" con "pérdida de empleo directo", también conlleva "retrocesos en las condiciones laborales". Y ha considerado que hay que "poner cerco y coto a las tentaciones de deslocalización" como ha ocurrido recientemente en Gamesa en Aoiz. En este sentido, ha apostado por lograr "un amplio consenso político" en el Parlamento en torno a esta ley.

En representación del PSN, Ainhoa Unzu también ha lamentado los "recientes sangrantes ejemplos" de deslocalizaciones registradas en Navarra y ha considerado que "no puede ser que una empresa reciba ayudas millonarias, decida marcharse de la noche a la mañana y esta operación le salga muy rentable a la empresa y muy ruinosa a las arcas forales". "Debemos asegurar que las ayudas vayan vinculadas a una garantía de mantenimiento del empleo a largo plazo", ha sostenido Unzu, quien ha esperado poder llegar a consensos para modificar algunos aspectos de la propuesta de EH Bildu y lograr un "amplio consenso".

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain se ha referido al cierre de la planta de Gamesa en Aoiz y ha afirmado que trabajarán para que éste, y otros ejemplos de deslocalización en Navarra, sean "los últimos". Por ello, ha apostado por "buscar la mejor de las soluciones para que no vuelva a repetirse un caso más" y ha advertido de que el Covid puede ser una excusa y agravar este problema.

Desde Podemos, Mikel Buil ha destacado que "el debate de las deslocalizaciones ha estado presente en los últimos años", pero ha considerado que tras lo ocurrido en Gamesa en Aoiz "hoy encuentra una mayoría importante". En este sentido, ha reprochado a Navarra Suma que no vote a favor de esta ley, "una medida a nuestro nivel". "Una economía al servicio de las personas lo primero que tiene que tener por delante es el interés de los territorios en los que se asienta", ha defendido.

En esta misma línea, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que esta ley es "absolutamente necesaria en estos momentos que estamos atravesando", ya que la pandemia de Covid "está suponiendo una ola de deslocalizaciones". Por ello, ha esperado que en la tramitación de la ley no se intente "desvirtuar y vaciar esta ley de contenido, por es necesario que se castigue la deslocalización y no se invierta ni un sólo euro si no hay un compromiso de las empresas".

NA+: "NO PARTICIPAMOS DE ESTA FARSA"

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que la coalición se abstiene en la tramitación porque "no participamos de esta farsa" y ha considerado que la proposición de ley es "una tomadura de pelo", una "dosis de demagogia y populismo a espuertas".

"Lo último que les importa desde sus sillones de 50.000 euros al año es el trabajador", ha dicho Pérez-Nievas al resto de grupos parlamentarios. Además, ha criticado que esta ley se proponga por "los deslocalizadores permanentes" como ha definido a EH Bildu y les ha recordado el impuesto revolucionario, que "han conseguido que cientos y miles de empresas se vayan". Ha afirmado, además, que los nacionalistas y populistas también son "razón" de deslocalizaciones.