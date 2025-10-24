El paro baja en 2.500 personas en el tercer trimestre en Navarra y la tasa de paro se sitúa en el 7,29%

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 2.500 personas en el tercer trimestre en Navarra hasta los 24.700 desempleados, un 9,34% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,29%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Navarra (13 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2014.

En el tercer trimestre se destruyeron en Navarra 4.200 puestos de trabajo (1,3% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 313.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 338.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 6.800 personas (1,96%).

En el último año el paro se ha reducido en 1.500 personas (-5,87%) en Navarra y se han creado 500 empleos (+0,2%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 1.000 personas (0,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 1.700 mujeres (+11,9%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.200 parados (-32,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 16.000 y la tasa de paro femenino en el 10,17% . Por su parte, 8.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 4,8%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Navarra se redujo en 700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 17,06%.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espana/106