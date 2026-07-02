El paro sube en 24 personas en junio en Navarra hasta los 28.309 desempleados

Archivo - Una oficina de empleo del SEPE. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 24 personas en junio en Navarra en relación al mes anterior (+0,08%) - hasta los 28.309 desempleados. En el último año el desempleo acumula un aumento de 81 parados lo que supone un 0,29% más, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de junio desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en Navarra (18 veces) mientras que ha subido en 13 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 180 menos (-0.94%); Construcción, 26 menos (-2.35%); Industria, 17 menos (-0.48%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 221 más (+6.44%); Agricultura, 26 más (+2.49%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (18.979), Sin empleo anterior (3.652), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.069), Construcción (1.082) e Industria (3.527).

En cuanto a sexos, de los 28.309 desempleados registrados en junio, 17.423 fueron mujeres, 11 menos (-0,1%) y 10.886, hombres, lo que supone un aumento de 35 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,3%).

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 9 parados más que a cierre del pasado mes (+0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 15 desempleados (+0,06%).

CONTRATACIÓN

En junio se registraron 32.434 contratos en Navarra, un 12,77% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 6.579 fueron contratos indefinidos, cifra un 22,6% superior a la de junio del año anterior y 25.855, contratos temporales (un 10,5% más).

Del número de contratos registrados en junio, el 79,72% fue temporal (frente a un 78,06% del mes anterior) y un 20,28%, indefinidos (el mes precedente fue un 21,94%).

EL PARO BAJA EN 28.739 A NIVEL NACIONAL

En el conjunto de España el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en junio en 29 ocasiones y ha subido en dos (en 2020, con el Covid, y en 2008, con la crisis financiera). El mayor descenso fue el de junio de 2021, cuando disminuyó en 166.911 parados. En junio del año pasado bajó en 48.920 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó ligeramente en junio. Lo hizo en 185 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 113.981 personas, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 72.575 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 41.406 varones (-4,4%).

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas). Por contra, subió en seis regiones, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/38/espana/106