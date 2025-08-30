Una parte de Podemos Navarra dice que la petición de Roldán de salir del Gobierno "no refleja la posición del partido"

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Secretarías de Feminismos, LGTBIQA+, Antirracismo y Justicia Social de Podemos Navarra, así como seis miembros del Consejo Ciudadano de Navarra, han remitido este sábado un comunicado conjunto, después de que la coordinadora autonómica de Podemos Navarra insistiese este viernes en que la formación salga del Gobierno foral, para manifestar que "no existe resolución alguna del Consejo Ciudadano de Navarra que respalde dichas declaraciones".

Según han indicado en dicho comunicado, "las afirmaciones responden exclusivamente a la opinión personal de Neniques Roldán, actual coordinadora autonómica, y no reflejan la posición colectiva ni orgánica del partido en Navarra".

Los firmantes han señalado que representan el 40 por ciento del Consejo Ciudadano de Navarra (CCN) y el 49,5% del voto de la militancia de Podemos. Según recogen en el comunicado, "por la relevancia política y social del asunto tratado, y según nuestros documentos, estas declaraciones deben ser sometidas a consulta y aprobación dentro del CCN, y consultado a la bases en asamblea abierta, respetando los principios democráticos y participativos que rigen nuestra organización".

"Reafirmamos nuestra convicción de que a la ultraderecha se le combate con políticas valientes y transformadoras desde la izquierda, como las que Podemos impulsa en el Gobierno de Navarra a través de la coalición Contigo-Zurekin. Estas políticas están siendo motor de cambio en áreas fundamentales como la vivienda, la juventud, las políticas migratorias e igualdad", han defendido en la nota enviado a los medios.

A su juicio, "los partidos políticos deben estar al servicio de la ciudadanía, no convertirse en estructuras cerradas y autorreferenciales que basan sus posicionamientos públicos en opiniones individuales". "En Podemos estamos en política para no dejar a nadie atrás. Y eso conlleva compromiso, implicación y trabajo en las instituciones para transformar la vida de la gente", han concluido.