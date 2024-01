Los partidos navarros expresan su "respeto" a la decisión de Javier Esparza de no optar a la reelección en UPN

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los partidos navarros han mostrado este lunes su "respeto" por la decisión del presidente de UPN, Javier Esparza, de no optar por la revalidación del cargo en el congreso que celebrará la formación regionalista el próximo 28 de abril.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "las decisiones políticas las respetamos, son cuestiones internas que tendrán que dilucidar ellos". "En lo personal, a Javier Esparza le deseamos todo lo mejor, no podemos decir otra cosa porque es así, nos ha demostrado en muchos momentos cercanía. En estos momentos hay un distanciamiento claro pero eso no quiere decir que la persona no merezca también nuestro respeto y nuestra valoración", ha indicado.

A continuación, Alzórriz ha señalado que "Navarra merece otra propuesta política, una propuesta propositiva y no de confrontación, y merece que los votos que han ido a parar a Unión del Pueblo Navarro sean votos que ayuden a transformar formar la sociedad navarra, que ayuden a avanzar hacia el futuro de Navarra, que realicen propuestas que mejoren la vida de la gente". "Yo creo que eso es lo que apoya y quien ha votado también a UPN", ha expuesto.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que "son cuestiones que afectan a una formación política, son cuestiones internas". "En EH Bildu ya dimos por zanjada, por finalizada, la trayectoria política del señor Esparza, que se ha enfrentado a bastantes fracasos consecutivos y ahora les toca a ellos diseñar su propia estrategia, encontrar su lugar o reorganizarse como mejor consideren oportuno", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha expresado su "absoluto respeto" a la decisión "personal" de Javier Esparza y "también a los procesos internos de los partidos". También ha realizado "una reflexión que venimos haciendo desde Geroa Bai en los últimos años e incidiendo en los últimos meses, no se puede seguir mirando la política navarra como si estuviésemos antes de 2015, estamos en otro momento y ahí Geroa Bai tiene un papel fundamental".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha mostrado su "máximo respeto a las decisiones que toman internamente otros partidos y les deseamos aciertos". "El PP es un partido que lleva en su ADN dialogar con otras sensibilidades y nos gustaría que con la nueva dirección podamos seguir dialogando y llegando a acuerdos", ha afirmado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha explicado que su grupo es "muy respetuoso con los procesos internos de otros partidos" y ha indicado que "UPN está en una profunda reflexión". "Desde hace tiempo venimos diciendo que ha tomado una decisión que es dejar de hacer política, que deja fuera a un importante número de ciudadanía en esta Comunidad", ha señalado.

Así, ha considerado que "deben hacer una reflexión propia de cuál es el papel que quieren jugar en Navarra, y para eso tienen su proceso interno". "A partir de ahí, sobre decisiones personales como la del señor Esparza, de querer presidir o no presidir UPN, todo el respeto al proceso interno y a lo que decían las militantes de otros partidos políticos", ha explicado.

El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha agradecido "todo el trabajo que han realizado Javier Esparza, Yolanda Ibáñez y Enrique Maya al frente de la dirección del partido" y ha destacado "lo mucho que todavía tienen que aportar a UPN y a Navarra en general". "El Consejo Político aprobó la fecha del congreso para el 28 de abril. El plazo de presentación de candidaturas es del 10 al 12 de abril. UPN es un partido absolutamente democrático en el que cualquier afiliado puede presentarse a lo que quiera y los afiliados serán quienes elijan y tomen las decisiones", ha indicado.