Pascal Bruckner: "La característica de Europa es la duda sobre sí misma y la relación con su pasado, donde ve crimen"

La segunda jornada de los Encuentros de Pamplona 72-22 reflexionará sobre Europa, el resentimiento, la democracia o el cine "errante"

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor, filósofo y escritor francés, Pascal Bruckner, que este sábado participa en los Encuentros de Pamplona 72-22, ha afirmado que "la principal característica de Europa es la duda que tiene sobre sí misma y la relación que tiene con su pasado, donde solamente ve crimen". "Esta es la diferencia con otros lugares como Estados Unidos y con otras culturas y yo creo que si sigue teniendo esa relación con su pasado, desaparecerá algún día", ha advertido.

Bruckner protagonizará este sábado, a las 19.00 horas en Baluarte, un diálogo con el ensayista Ramón Andrés sobre 'Europa o la indefinición' dentro de la segunda jornada de los Encuentros de Pamplona 72-22.

El escritor ha comparecido en rueda de prensa junto con los protagonistas de las actividades que tendrán lugar este fin de semana: la filósofa y psicoanalista francesa Cynthia Fleury; la filósofa italiana Adriana Cavarero; el cineasta navarro Oskar Alegría; y el ensayista Ramón Andrés.

Pascal Bruckner ha enmarcado el tema de este diálogo en que "a Europa le gusta mucho hablar sobre ella misma, se interroga constantemente por su identidad" y "desde 1945 se amplía constantemente". "En Europa lo que hacemos es interrogarnos sobre nosotros mismos, sobre nuestro proyecto, qué nos diferencia de Estados Unidos, cuál es nuestra especificidad y cuáles son los riesgos que corremos", ha apuntado.

Preguntado por la afirmación que realizó en este mismo espacio el cineasta ruso Victor Kossakovsky, que dijo que la cultura "había fracasado porque no había detenido la guerra", Bruckner ha replicado que "la cultura realmente no puede nunca evitar una guerra, la cultura y la violencia siempre van de la mano". En este sentido, ha destacado que "en la época nazi se tocaba a Schubert y a Bach". "Lo único que vemos son los límites de la propia cultura", ha agregado.

'SANAR EL RESENTIMIENTO'

La filósofa y psicoanalista Cynthia Fleury impartirá a las 17.00 horas en Baluarte la conferencia 'Sanar el resentimiento' con la que buscará explicar "qué es el resentimiento, sus síntomas tanto individuales y colectivos y dar algunas claves para intentar salir de ese resentimiento".

Ha afirmado que "lo que amenaza tanto a la salud psíquica de los individuos como a la salud, quizá más orgánica, de las sociedades es precisamente el resentimiento". Un sentimiento que "es evocado por el sujeto como algo concomitante a las injusticias, a las dificultades socioeconómicas" y que es una percepción "subjetiva".

A este respecto, ha destacado que "puede haber individuos que atraviesan situaciones muy difíciles y no desarrollan resentimiento, y puede haber otros individuos que no atravesando situaciones tan difíciles sí desarrollan un gran resentimiento". Una "dicotomía entre el resentimiento y las cuestiones sociales, económica y políticas de las injusticias". "En los discursos políticos se unen las dos cosas pero no necesariamente están unidas", ha remarcado.

La psicoanalista ha apuntado que la "traducción política del resentimiento" es "el fascismo" y ha señalado que "antes de basarse en situaciones problemáticas, es un momento psíquico". Fleury ha subrayado que "el resentimiento, como motor primero de la historia y de los movimientos sociales, no es un buen motor para transformar políticamente la historia", por eso ha llamado a "entender la psique para construir un acto político, es decir, dar a la psique lo que le corresponde y a la política lo que le corresponde".

'(RE)PENSAR LA DEMOCRACIA'

Este domingo, a las 12.30 horas, las filósofas italianas Adriana Cavarero y Donatella Di Cesare, mantendrán un diálogo sobre '(Re)pensar la democracia'.

Adriana Cavarero, especialista en el pensamiento de Hanna Arendt, ha señalado que, cuando se habla de democracia, "hablamos de democracias históricas y todas estas formas de gobierno son imperfectas, incompletas, que tienden a un ideal pero que no se ha realizado". "No existe una democracia perfecta sino que permanece como un ideal al que aspirar", ha agregado.

A pesar de esa "tensión" entre la "imperfección" de la democracia y el ideal al que se aspira, Cavarero ha opinado que "podemos experimentar los momentos fundamentales de la democracia", por un lado, "en un primer momento de toma del espacio público, de protesta y de liberación" y, en un segundo momento, de "saborear colectivamente esta libertad". "Estos momentos fundacionales corresponden históricamente a las revoluciones en el sentido de momentos productivos de libertad y de felicidad pública", ha destacado.

Ha llamado, no obstante, a distinguir "el momento de liberación, que puede acarrear consigo violencia", con el momento de "saborear la libertad, que no va acompañado de la violencia sino de la imaginación". Así, se ha referido a las protestas que ocurren actualmente en Irán donde las mujeres "están construyendo y saboreando la libertad misma, están construyendo un sujeto libre y colectivo"; y ha puesto como ejemplo "nuevos símbolos" que han surgido de estas protestas como las mujeres cortándose el pelo o tirando el velo.

'OFICINA DE CINE ERRANTE'

El cineasta y escritor pamplonés Óscar Alegría será el encargado de la 'Oficina de Cine Errante', una serie de proyecciones "ambulantes, callejeras, libres y aleatorias" que buscan "recuperar los ecos" de los Encuentros de 1972.

Una propuesta "callejera" porque "en aquellos Encuentros hubo mucho arte callejero", ambulante porque "los artistas utilizaron sus pies para crear" y "errante" porque "hay un componente aleatorio", ha explicado Alegría, que ha sumado la característica de que "todo lo que vamos a hacer pueda salir fatídicamente y adrenalíticamente mal". "Es el mejor homenaje que se puede hacer a unos 'desencuentros' que fracasaron en varios puntos", ha apuntado.

El cineasta ha querido apostar por el paseo en esta actividad porque "en el recordatorio colectivo que he podido cazar, lo que más clavado tienen es que no podían pasear" ya que "el Paseo Sarasate fue interrumpido". Así, ha destacado que estos "paseos" que también son "pausas" llevan consigo el cine ya que "hoy es posible, gracias a las nuevas tecnologías, tener un proyector en la mano, llevar el cine en tu mano, y que el público sea una procesión". "Un cine ambulante, callejero, aleatorio, errático y, quizás, fracasado", ha concluido.

La convocatoria de cada proyección está marcada por un lugar y una hora de inicio. El primero de estos paseos tendrá su comienzo este sábado a las 20.30 horas en el Rincón de San Nicolás con el tema 'Tras los pasos de John Cage por el Casco Antiguo una mañana en Pamplona'.

Las siguientes citas, todas ellas a las 20.30, serán este domingo en la calle Descalzos, con el título 'Una silla y Esther Ferrer en sus largas zancadas parisinas'; el miércoles 12 en la calle Ansoleaga, sobre 'Una relectura de 'La Celosía', la película del 72 de Isidoro Valcárcel Medina'; y el 18 de octubre, en la Plaza San José, sobre 'El sonido de la txalaparta que los hermanos Artze tocaron en el 72'.

'DESEO Y VIOLENCIA'

Además, este domingo, a las 19.00 horas en Baluarte, Berta Ares Yánez entrevistará a las periodista y filósofa Carolin Emcke en torno al tema 'Deseo y violencia'.

Emcke, una de las principales voces del panorama intelectual y cultural europeo, reflexionará en torno a "desafíos políticos tan urgentes como son la deriva autoritaria, los derechos humanos y la emergencia climática".

Frente al avance del totalitarismo, Carolin Emcke reivindica "la imaginación y el lenguaje de la utopía, junto con el diseño de políticas que ayuden a revertir las desigualdades y defiendan formas distintas de expresar la sexualidad y el deseo".