Patxi Vera, proclamado candidato a Defensor del Pueblo de Navarra, defiende la independencia de la institución

Ha recibido el apoyo de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el voto en blanco de Na+ y su candidatura será votada en pleno

PAMPLONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra ha proclamado este miércoles a Patxi Vera, pamplonés de 63 años, candidato a Defensor del Pueblo de Navarra, tras recibir el apoyo de los partidos que acordaron su candidatura, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y el voto en blanco de Navarra Suma.

Superado el primer trámite, la Comisión dará traslado del acuerdo a la Mesa de la Cámara, órgano encargado de elevar la candidatura de Vera a pleno, no antes de transcurridos 15 días hábiles desde su proclamación. Su designación como Defensor del Pueblo exigirá el respaldo de al menos 30 parlamentarios.

El candidato, quien ha tenido palabras de reconocimiento para el defensor del Pueblo saliente, ha manifestado que le guiará la "prudencia, sin ser endeble ni temerario" y ha señalado que "en todo momento, garantizará la independencia de la institución".

Patxi Vera, que durante 30 años ha sido gerente de UCAN, ha expuesto su programa y ha señalado que su objetivo número uno será "velar para que en nuestra sociedad se cumpla la afirmación de 'no dejar a nadie atrás'". Según ha señalado, confía en que "la labor del Defensor del Pueblo pueda ser una ayuda para la identificación de desigualdades, de casos de discriminación y de las causas que los generan, pero también para aportar ideas respecto a medidas que puedan ayudar a paliar esas deficiencias, o de hacer un seguimiento de situaciones".

En este sentido, ha dicho que "en ocasiones, las causas que dejan atrás a la gente no son la falta de recursos o un accidente del destino, sino el resultado de prácticas administrativas, de políticas, de leyes, o de la interpretación de éstas". "En todos esos casos, el Defensor del Pueblo deberá intervenir", ha expuesto.

Ha afirmado Vera que "Navarra es una sociedad moderna y avanzada, con un alto índice de calidad de vida, pero en la que existen brechas de desigualdad, de género, tecnológica, generacional, territorial... Brechas que quizá puedan ser menores que en otros territorios, pero que deben ser reducidas". "Entre otras cosas, es muy común que en un mismo colectivo se sumen varias de esas brechas", ha apuntado.

Ha defendido que las Administraciones estén al servicio de las

personas. "Probablemente llevar esto a la práctica no resulta

sencillo si se cuenta con un modelo de Administración del siglo XIX

para una sociedad del siglo XXI, y no me refiero sólo a la tecnología", ha dicho, para señalar que "la reforma de las administraciones públicas es imprescindible".

A este respecto, ha indicado que "esto no es algo que la pandemia haya paralizado, porque antes de ella no parecía percibirse ningún movimiento". A su juicio, "las Administraciones deben ser ejemplo para la sociedad y, en consecuencia, deben saber adaptarse para dar respuesta a las necesidades cambiantes de las personas que vivimos en Navarra".

CERCANÍA CON LOS MÁS VULNERABLES

Patxi Vera ha defendido que la institución del Defensor del Pueblo mantenga "una cercanía especial con los colectivos más vulnerables" y ha dicho que tratará de ser "más proactivo que reactivo". Además, ha indicado que escuchará a los grupos parlamentarios, "buenos conocedores de la realidad".

En su intervención, ha expuesto que buscará recuperar vías de comunicación con las entidades no colaboradoras y que intentará "todas las vías y todos los caminos para lograr la mayor colaboración posible, porque lo que se busca es mejorar la situación de las personas que viven en Navarra". Ha agradecido así la aprobación del nuevo artículo 29 bis de la Ley Foral del Defensor del Pueblo de Navarra para facultar a la institución la imposición de multas coercitivas de 1.500 euros a aquellas Administraciones públicas que desatiendan su deber de auxiliar a la institución.

Patxi Vera ha defendido el Servicio de Mediación y ha destacado las "bondades" de estos procesos de mediación, que "son positivos y permiten superar frustraciones, conflictos y desavenencias". Ha abogado además por el impulso de mesas de diálogo, de foros de intercambio, "en los que puedan participar personas de la

Administración y personas con propuestas de mejora de cualquier

ámbito de nuestra sociedad". "Eso sí, ambas partes deben estar

dispuestas a escuchar y a intentar comprender, porque para llegar a

conocer las necesidades y los problemas que aquejan a cada uno, la única forma es el diálogo", ha dicho.

Según ha comentado, "es mi intención poder contar con el concurso de opiniones que considere relevantes de personas expertas en diversas materias y procedentes de cualquier ámbito de nuestra sociedad, a modo de panel de expertos cooperadores consultivos

voluntarios no remunerados". "Estas personas colaboradoras 'ad honorem' cooperarían con la institución, no sólo con su titular, y supondrían un aporte cualitativo para el Defensor del Pueblo", ha propuesto, para señalar que "esta relación de personas sería de conocimiento público con la necesaria y debida transparencia".

Ha indicado que la 'nueva realidad' "está complicando problemas que ya venían desde antes de la pandemia y está generando otros nuevos". Se ha referido al acceso a una vivienda digna para los jóvenes o a la salud mental como dos asuntos en los que deberá estar "especialmente vigilante".

Vera ha explicado además que analizará si considera que los medios actuales son o no suficientes. "Me consta que en estos años se han amortizado al menos 3 plazas relevantes, como la Jefatura de Gabinete y 2 asesores técnicos". "Es muy probable que sí se vayan a necesitar más medios y, si es así, daré traslado de ello sin falta", ha dicho, para confirmar al actual equipo de asesores.

En el turno de los grupos, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha esperado que esta candidatura del "pentapartito" "no forme parte de acuerdo más amplio, de un reparto de cromos". Ha trasladado a Vera que se ha referido en su intervención el 'no dejar a nadie atrás', "un mantra de este Gobierno y sin embargo no hay más que salir a la calle para saber que hay muchísima gente que se está quedando atrás". Le ha pedido "independencia" y "agilidad", y le ha tendido la mano y "nuestra colaboración".

Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha señalado que Navarra Suma debería reconsiderar su voto y sumarse para renovar la institución. Y ha manifestado que el discurso de Patxi Vera ha sido "sólido, solvente e ilusionador". Le ha pedido que "acerque la institución a la ciudadanía navarra" y que "estreche relaciones de colaboración con las instituciones homólogas".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha indicado que la candidatura se ve "reforzada" por el número de parlamentarios que le apoyan y le ha deseado el "mayor acierto" en sus labores. Ha deseado que sea el defensor sea "un aliado en el no dejar a nadie atrás" y ha aplaudido su posición de acercarse a los más vulnerables.

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha destacado que "por fin" los grupos "hemos asumido nuestra responsabilidad" para dar solución a la interinidad de Javier Enériz. Ha indicado que los próximos años serán un reto para la institución y ha abogado por que se acerque a quien más pueda necesitar sus servicios.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que es un "día histórico" por el relevo en el Defensor del Pueblo y ha valorado la "valentía" de Vera por aceptar la candidatura. "Además de perseverancia en esta labor, hay que poner beligerancia", ha defendido, para advertir de que "seremos exigentes".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, que no ha entendido que Vera cuente con el rechazo de Navarra Suma, ha indicado que ha apoyado su candidatura para relevar a Enériz. "Tiene una tarea complicada pero como los anteriores, con falta de colaboración de algunas administraciones, a lo que había que poner freno", ha apuntado.