Los peajes a camiones comenzarían a implantarse en Navarra de forma progresiva desde finales de 2023

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha avanzado este jueves en el Parlamento foral que la implantación de peajes a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad comenzaría a finales de 2023 o principios de 2024 en la A-1.

El resto de peajes se prevé implantar en la A-68 a mediados de 2024, en la A-15 y en la A-10 a final de 2024, y en la N-121-A a finales de 2026 o principios de 2027, una vez finalizadas las obras de transformación de esta carretera en una vía 2+1.

No obstante, en respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, Ciriza ha señalado que el Gobierno valorará junto con los grupos parlamentarios "cuál es el momento mas oportuno para la implantación del primer peaje, porque dependerá del contexto socioeconómico".

En todo caso, ha avanzado que el peaje se pagará electrónicamente por medio de Vía T, con un sistema que permite medir las dimensiones y el peso de cada vehículo. El método para calcular el precio será la distancia recorrida. Los ingresos previstos cuando los cinco peajes estén en marcha son de más de 45 millones de euros anuales. Actualmente, se está ultimando la constitución de la empresa pública Nafarbide, que se encargará de la gestión de los peajes.

Por otro lado, Ciriza ha explicado que prevé presentar el año que viene en el Parlamento foral el Cuarto Plan de Carreteras de Navarra, aunque ha avanzado como prioritarias cuatro inversiones. La transformación de la N-121-A en una vía 2+1, la ampliación de la A-15 desde Tudela hasta el límite de provincia, desdoblamientos de ronda de Pamplona y la carretera Caparroso-Mélida-Rada. Todo ello suma 440 millones.

El consejero ha afirmado que el Gobierno foral recurrirá a cuatro vías para la financiación de las obras en carreteras. En concreto, ha citado los peajes a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad, los Presupuestos Generales de Navarra, los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos. De hecho, ha explicado que se ha presentado el proyecto de duplicación de los túneles de Belate y Almándoz para recibir fondos europeos, que se sumarían a los 40 millones que destinará el Estado.

Ciriza ha señalado que estas cuatro líneas de financiación "nos van a permitir abordar durante los próximos años buena parte de las necesidades existentes en materia de carreteras, necesidades que se cifran en más de 1.520 millones y más de 280 actuaciones repartidas por toda la geografía navarra".

El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha afirmado que el consejero "no tiene la financiación" para ejecutar las actuaciones previstas y ha rechazado los peajes, calificándolos como una forma de "confiscar" 45 millones a los transportistas. "No plantea ninguna innovación, sabemos que lo va a financiar desde los Presupuestos de Navarra, desde los Presupuestos del Estado, que tienen una limitación, con los peajes y los fondos europeos, pero llegará un momento en el que los fondos europeos habrá que devolverlos y además los fondos europeos terminan. ¿Cómo va a financiar el Plan de Carreteras? Debe ser más realista", ha asegurado.

El portavoz del PSN Jorge Aguirre ha reprochado al parlamentario de Navarra Suma que pregunte insistentemente por la financiación pero "en todo este tiempo todavía no hemos escuchado cómo pretende afrontar la financiación de todas las obras que tenemos pendiente en nuestra red viaria". Ha defendido además los peajes a camiones, con la "filosofía clara de que quien usa paga y quien contamina paga, según criterios establecidos por la Unión Europea".

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que "si se aplicara el modelo de UPN -peajes en sombra-" el coste de las inversiones previstas en carreteras "sería de 3.900 millones, tres veces más del coste estimado" "Navarra Suma dice que no sabe cómo lo va a financiar. No estuvo atento al trabajo que durante meses realizamos en la Mesa de Carreteras, en la que participamos todos los grupos político", ha dicho, para repetir las fórmulas explicadas por Ciriza y criticar que "no hemos oído desde Navarra Suma ninguna propuesta alternativa diferente".

En la misma línea, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha asegurado que en relación con la financiación de carreteras "no podemos descubrir el Mediterráneo". "¿Cómo se va a financiar? Ya se lo han dicho. No hay más cera que la que arde. Ustedes no descubrieron tampoco el Mediterráneo", ha dicho al parlamentario de Navarra Suma, para repetir las fórmulas de financiación ya citadas.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha criticado también la financiación a través del peaje en sombra y ha quedado a la espera de que el Gobierno foral traslade cuáles son las actuaciones previstas en el Cuarto Plan de Carreteras, pero sí ha subrayado que para Podemos "actuar en nuestras carreteras es actuar en la prevención y en las vidas de nuestros ciudadanos".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "es evidente que hacía falta un nuevo Plan de Carreteras en Navarra, real, que se ejecute", y ha rechazado también el modelo de financiación de peaje en sombra, que "está costando cerca de 100 millones en los Presupuestos de Navarra de cada año y que hipotecan en gran parte la capacidad presupuestaria para abordar otras actuaciones en las carreteras y en general".