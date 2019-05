Pedro Sánchez dice que el PSOE es "el único partido que defiende la foralidad y la identidad de Navarra"

Publicado 15/05/2019 18:05:57 CET

PAMPLONA, 15 May.

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en Pamplona que el Partido Socialista "es el único que defiende la foralidad y la identidad de Navarra" y ha asegurado que "somos aquellos que defendemos el Estado de las Autonomías y el autogobienro".

Pedro Sánchez ha participado este miércoles en un acto político en la plaza del vínculo de Pamplona, donde también han intervenido la candidata del PSN a la Presidencia de Navarra, María Chivite, y la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Maite Esporrín, con la presencia de numerosos dirigentes y candidatos socialistas, así como ciudadanos.

Sánchez, sin citar a Navarra Suma, ha nombrado a los tres partidos que integran esa coalición electoral para decirles, "al PP, limpieza, basta de corrupción; a UPN, justicia social, basta de exclusión y de desigualdad, y a Ciudadanos, foralidad y convivencia".

Tras ello, Pedro Sánchez ha asegurado que el PSOE es "el partido que garantiza la foralidad, la convivencia, la justicia social y la limpieza".

El secretario general de los socialistas ha afirmado que "en toda elección lo que tienen que hacer los ciudadanos es responder a una pregunta sencilla". "La del 28 de abril consistía en elegir entre avanzar o retroceder, mirar al futuro o al pasado. Y en Navarra la pregunta es sencilla, es si queremos avanzar o nos queremos ver paralizados por la tenaza del nacionalismo y partidos políticos cuyo objeto es una construcción nacional que nada tiene que ver con la voluntad" de los navarros, ha asegurado.

Tras ello, ha señalado que "el 28 de abril la sociedad navarra votó por el futuro" y ha llamado a que "el 26 de mayo vuelva a votar por el futuro para que María sea presidenta de Navarra y Maite sea alcaldesa de Pamplona".

MARÍA CHIVITE: "QUE NADIE SE QUEDE EN CASA"

Por su parte, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "las derechas no son una opción, han sumado pero no han entendido que sumar votos no es gobernar, la derecha no va a gobernar en Navarra", y ha considerado que en las elecciones del 26 de mayo "se elige o una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es, o una presidenta socialista y progresista en una comunidad que ha dicho que apuesta por el progreso de esta comunidad".

Así, ha afirmado que "en las elecciones generales se ha demostrado que Navarra avala las políticas de Pedro Sánchez, por eso queremos que la mayoría social movilizada que votó progreso en las elecciones generales siga votando progreso en las elecciones forales del 26 de mayo". "Es importante que nadie se confíe, que nadie se quede en casa, si queremos un Gobierno progresista hay que votar al PSN", ha señalado.

María Chivite ha asegurado que quiere trasladar a Navarra "el modelo de Gobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno comprometido con las preocupaciones de la gente, con el empleo, con la igualdad, con la ecología".

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Maite Esporrín, ha afirmado que en el Ayuntamiento "hemos tenido una legislatura muy dura, con un alcalde de EH Bildu gobernando solo para los que piensan como ellos, con obsesiones identitarias y frentistas que separan más que unen, y no han estado preocupados por los problemas de la ciudadanía". "Frente a ellos, nosotros hemos estado preocupados por los problemas de Pamplona, para crear empleo, para obtener servicios de calidad, para mejorar en la limpieza de las calles y los jardines, pactando con todos los grupos para obtener obras buenas para Pamplona", ha asegurado.

Esporrín ha señalado que "los socialistas de Pamplona nos estamos dejando la piel para conseguir unos buenos resultados también para las pórximas elecciones" con el objetivo de "aglutinar el voto de izquierda para conseguir un Gobierno progresista que se preocupe de verdad de los problemas de las personas".