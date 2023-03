Pérez-Nievas dice que hay sitio para Cs en el "centro liberal" tras el "error histórico" de la ruptura de Navarra Suma

El dirigente nacional de Cs asegura que el partido "va a sobrevivir" a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en España



PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos Navarra y candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Carlos Pérez-Nievas, ha defendido que su formación puede ocupar un espacio electoral que represente al "centro liberal" en los próximos comicios de mayo, tras considerar que la ruptura de Navarra Suma (integrada por UPN, PP y Ciudadanos) ha sido un "error histórico en política".

Pérez-Nievas, que también es coordinador nacional del partido, ha afirmado, en una entrevista concedida a Europa Press, que Ciudadanos "va a sobrevivir" a las elecciones municipales y a las autonómicas que se celebran en diversas Comunidades, entre ellas Navarra, el próximo 28 de mayo.

"No hay ninguna duda de que Ciudadanos no va ser un partido que tenga puesto su 'deadline' en las elecciones de mayo. Es verdad que nos vamos a encontrar más con el partido real que debemos ser. Nos vamos a convertir en un partido mucho más real, menor, pero no por ello menos trascendente. En aquellas localidades donde teníamos cuatro o cinco concejales, si tenemos uno o dos no nos va a importar mucho, porque vamos a seguir siendo trascendentales para hacer Gobierno. La clave es obtener representación y con dos o con uno seremos igual de trascendentes a lo mejor que con cuatro o con cinco. Van a crecer otros, pero no van a poder alcanzar las mayorías si no cuentan con nosotros", ha sostenido.

Respecto a la situación en la Comunidad foral, Pérez-Nievas ha afirmado que Navarra Suma "se ha roto por una visión absolutamente cortoplacista e infantil de la política, se ha roto por el miedo que tienen algunos, y gente que no está ya ni en política, a que sus siglas desaparezcan, por ese protagonismo y esa vanidad absoluta, o soberbia, de querer que sus siglas estén por encima de cualquier cosa". "Lo digo abiertamente, y meto al PP y a UPN, que son los que están permanentemente con la cantinela de no perder la siglas", ha asegurado.

El candidato de Cs ha señalado que "la marca de Navarra Suma era mucho más amable de votar que las siglas". "Es más difícil votar a UPN o a PP que votar a Navarra Suma. Eso era una estrategia que en el municipalismo fue un éxito rotundo absolutamente. La política cortoplacista y simplista de centrar todo en la Presidencia del Gobierno hace olvidar que la política municipal es base fundamental de cualquier país, y en este caso la estamos dejando en manos de que sea mayoritaria por parte de Bildu, y el control municipal del territorio por Bildu es gravísimo y dañino para esta Comunidad", ha asegurado.

Carlos Pérez-Nievas ha explicado que el objetivo debería ser que "los partidos consigamos a través de una acción política el cambio de la sociedad y si lo consigues llamándote Navarra Suma, qué necesidad tienes de exigir la recuperación de las siglas". "Lo importante es lo que consigues transformando desde la acción política, pero algunos lo que están diciendo es que quieren solamente que se vea que eso pertenece a alguien y que toda la transformación es pertenencia de un grupo para sacar un beneficio personal", ha criticado.

En todo caso, Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que "hay que mirar al futuro" y ha asegurado que él va en la lista de Ciudadanos "con todas las consecuencias, y además en el puro convencimiento de que tenemos capacidad de gobernar Navarra, tenemos ideas para gobernar y somos perfectamente capaces". "Yo no voy a estar en ninguna opción política que no sea Ciudadanos. Estoy en un cargo nacional, mi obligación es que este partido ocupe ese espacio de centro liberal que es el único espacio que queda por ocupar en el espectro político español con respecto a los partidos avanzados de Europa", ha asegurado.

El candidato de Cs ha señalado que el espacio de centro liberal "es muy variable, no mayoritario, pero existe, y Navarra es una sociedad que por su forma de estar constituida debería ser una sociedad donde Ciudadanos tuviera un espacio, asumimos el que es, pero debería tener un espacio".

REPRESENTAR A "LA CLASE SOCIAL QUE SOLO PAGA"

Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que Ciudadanos pondrá el foco en "aquella parte de la sociedad que queremos representar, que es amplia, la clase media, lo que denominamos los superpagadores, la gente que está permanentemente siendo exprimida por los gobiernos, que es esa clase media con unos ingresos con los que, aparte de pagar obviamente sus impuestos, va a las ayudas públicas y nunca está en los beneficiados". "Siempre le toca la parte de pagar. Cuando van los niños al 0-3 le sale a pagar siempre, cuando van al colegio tampoco pueden acceder a las becas, cuando van al comedor también se quedan fuera, es esa clase social que nunca está suficientemente atendida y que sólo paga", ha asegurado.

El dirigente de Cs ha afirmado que su partido aporta una "visión amplia" y una "forma de hacer" diferente a la de UPN y PP. "Es una forma de ver Navarra mucho más global dentro de España, una Navarra infinitamente más europea. Y a partir de ahí las formas, hacer una política que sea de verdad de mensajes, una política donde tengamos alternativas. La crítica no puede ser solo lo que guíe una acción política, tienes que hacer crítica y contrapropuestas", ha señalado.

En relación con la posición de Ciudadanos en relación con el régimen foral de Navarra, Pérez-Nievas ha explicado que su partido votó en el Congreso en contra de la actualización de la ley del Convenio Económico Navarra-Estado porque se presentó conjuntamente con el acuerdo relativo al Concierto y al Cupo vasco. Así, ha subrayado que en el Parlamento foral Ciudadanos sí respaldó los cambios en el Convenio Económico. "Con el PNV siempre hay trampa en la negociación del Cupo vasco. Por lo tanto, pretender que aprobemos todo en un solo paquete, como si nosotros fuéramos partícipes o cómplices de aprobar la trampa que hay detrás del Cupo vasco, el cuponazo que nosotros decimos una y otra vez, nos parece inaceptable", ha dicho.

Frente a ello, ha señalado que la negociación relativa al Convenio Económico ha sido "clara, transparente y que nosotros hemos apoyado siempre en el Parlamento de Navarra".

GOBIERNO DE "INACCIÓN ABSOLUTA"

Pérez-Nievas ha considerado que la gestión del Gobierno durante esta legislatura ha sido "muy negativa". "Este Gobierno ha sido incapaz de ser transformador. Ha sido un Gobierno que va a pasar con muchísima más pena que gloria. No ha habido un colectivo que no se haya manifestado en contra de la acción de Gobierno. Ha habido una inacción absoluta, no se ha hecho nada, todo es pura inercia, no hay una acción concreta que tú digas que puede marcar significativamente este Gobierno. ¿Qué ha caracterizado a este Gobierno en cuatro años? No hay nada, no se ha movido prácticamente", ha sostenido.

El dirigente de Cs ha asegurado que "en salud se ha desmantelado el sistema, han sido incapaces de gestionar la vuelta a la normalidad postpandemia en servicios de atención presencial; en industria no han sido capaces de desarrollar todo el tema de la transición energética; en vivienda no se ha hecho absolutamente nada; tenemos el IRPF más alto de España; y en educación se persigue ideológicamente a las personas -con la extinción de conciertos en la educación diferenciada-".

El candidato de Cs ha considerado que para que haya un cambio de Gobierno tiene que haber "un mandato claro de la sociedad navarra" en las elecciones. "La sociedad navarra tiene que demostrar que no le ha gustado el Gobierno con Bildu, que es básicamente quien nos ha gobernado en estos cuatro años, y que tampoco le ha gustado la forma de gobierno de María Chivite, que no ha gobernado. Lo que ha hecho ha sido hacer una ostentación del poder, pero no ha sido una presidenta de Gobierno, no ha dirigido el Gobierno, no ha coordinado su Gobierno", ha dicho.