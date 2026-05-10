El periodistas Carlos Herrera, galardonado con el Premio José Javier Uranga de la Fundación Diario de Navarra

Carlos Herrera, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Carlos Herrera Crusset, director del programa 'Herrera en COPE', es el periodista galardonado en la tercera edición del Premio José Javier Uranga, creado por la Fundación Diario de Navarra.

El jurado ha estimado que Carlos Herrera "encarna con enorme fidelidad los valores que quiere resaltar este premio (columnismo, defensa de la libertad de prensa y modernización del periodismo)" y con ellos el legado periodístico de quien fuera director de Diario de Navarra.

En su primera edición el premio recayó en el periodista José Antonio Zarzalejos Nieto, quien tras dirigir varios periódicos (entre ellos El Correo, en Bilbao) es ahora presidente del Comité Editorial del periódico digital El Confidencial.

El segundo premio se concedió a Julián Quirós Monago, director en estos momentos del periódico ABC y con una larga carrera dedicada al periodismo regional antes de ese puesto, siempre en el grupo Vocento.

El premio surgió en 2023 cuando Diario de Navarra celebró su 120 aniversario. El galardón lleva el nombre de José Javier Uranga, que fue director de Diario de Navarra desde 1962 hasta 1990 y que sufrió un atentado de la banda terrorista ETA en agosto de 1980.

El jurado del premio ha estado compuesto por Alfonso Bañón (presidente del grupo La Información, editor de Diario de Navarra, y de la Fundación); Luis Colina (anterior presidente del consejo y de la Fundación); Miguel Ángel Riezu (director del periódico); Inés Artajo (anterior directora del periódico); Charo Sádaba (decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra) y Fernando Jaúregui, periodista, conocido analista político e impulsor de la plataforma Periodismo 2030.

El premio se entregará en Pamplona. El galardón es una pieza realizada por la artista Patricia Miranda, una escultura que representa unas alas "que simbolizan la libertad y la superación de la adversidad".