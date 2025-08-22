Las pernoctaciones en los hoteles en Navarra crecen un 5,5% en julio respecto al mismo mes de 2024

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Durante el mes de julio, se registraron 217.912 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Navarra, lo que supone un crecimiento del 5,5% en relación al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de residentes crecen un 8,1% y las de no residentes bajan un 0,2%.

En el periodo acumulado enero-julio el número de pernoctaciones hoteleras aumenta un 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de personas viajeras alojadas asciende un 1,6% respecto a julio del año pasado para situarse en 106.982, y la estancia media se sitúa en 2 días, un 3,8% más que la registrada el mismo mes del año anterior. En el periodo enero-julio el número de personas viajeras aumenta un 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los turistas residentes en España representan el 65% del conjunto de visitantes y efectúan el 69,7% de las pernoctaciones. El turismo interno navarro suma el 7,5% de los viajeros y representan el 8,1% de las pernoctaciones. Las personas residentes en el resto de España alojadas en los establecimientos hoteleros de Navarra proceden principalmente de Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, con un 19,4%, 17% y 12,5%, respectivamente sobre el total de turistas residentes.

Y en cuanto a las pernoctaciones, las personas madrileñas, catalanas y vascas son también las que más estancias contabilizan con un 22,1%, 17% y 10%, respectivamente.

PLAZAS HOTELERAS Y EMPLEO

Se han ofertado 12.806 plazas en 299 establecimientos hoteleros en el mes de julio en Navarra. El grado de ocupación por plazas es del 53,5%, 0,9 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, para ofrecer los servicios hoteleros de la Comunidad foral se han empleado a 1.655 personas trabajadoras, un 4,4% más que en julio de 2024.

La facturación media diaria en julio de los hoteles por cada habitación ocupada (Average Daily Rate) es de 109,5 euros, cifra que disminuye un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (Revenue per Available Room), concepto relacionado con la ocupación y el precio registrado en los establecimientos hoteleros, alcanza los 69,8 euros, un 0,7% menos que en el mismo mes del año anterior.

En España, en el mes de julio el número de pernoctaciones ascienden un 1,8% respecto al mismo mes del año anterior y durante los siete primeros meses de este año las pernoctaciones crecieron un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los hoteles en julio facturan 146,5 euros de media por habitación ocupada.