El PERTE de la Digitalización del Agua en Navarra acabará el año con una ejecución del 83% y 6,6 millones invertidos

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo del primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la digitalización del agua en Navarra concluirá este año con un grado de ejecución del 83%, con actuaciones por valor de 6,6 millones de euros sobre un total de 7,99 millones de euros.

Así se ha puesto de manifiesto en la visita realizada por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director gerente de la sociedad pública NILSA, Fernando Mendoza; la presidenta de la Mancomunidad de Montejurra, Susana Castanera y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), David Campión, y alcaldes de la zona a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Estella, una de las instalaciones de la Comunidad foral beneficiada por el PERTE Agua Digital de Navarra.

El titular del Departamento de Cohesión Territorial ha destacado que el desarrollo del primer PERTE en Navarra "ha sido eficaz, el trabajo con las entidades locales excelente y está demostrando que los fondos que provienen de la Unión Europea, con la labor facilitadora del Ejecutivo foral, permiten una Navarra más cohesionada".

Chivite ha incidido en que la ejecución del PERTE ha supuesto "un ejemplo de colaboración entre diferentes niveles de gobierno territorial, así como de cooperación con municipios, independientemente de su tamaño, dispersión o población". En la misma línea, ha puesto en valor "la importancia de las instituciones más cercanas a las personas, bajo el paraguas y el aval del Gobierno de Navarra, para atender a todos los territorios en las mismas condiciones, especialmente en aquellos que no son tan urbanos".

La "buena gestión del agua", ha reafirmado el consejero de Cohesión Territorial, "es una de las prioridades del Gobierno de Navarra". Garantizar "un uso sostenible y eficiente de todo el ciclo del agua es imprescindible para el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, actualmente una de las mayores amenazas para el medio ambiente", ha remarcado, según recoge el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Actualmente los PERTE que están en marcha en Navarra suman inversiones por valor de 19,1 millones de euros. Además del PERTE de la Digitalización del Agua en Navarra están en marcha otros dos PERTE: el PERTE Agua Digital Ribera de Navarra que cuenta con una financiación de 3,5 millones de euros y que beneficia a quince municipios y el PERTE de la MCP por valor de 7,6 millones para mejorar el Ciclo Urbano del Agua.

DEPURADORA DE ESTELLA

En la depuradora de Estella, al margen de las actuaciones incluidas en el PERTE Digitalización del Agua en Navarra, están en marcha obras por valor de 1,3 millones de euros. La mayor parte, el 80%, para la reforma del sistema eléctrico y el resto para la mejora de la línea de agua. La depuradora inició su reforma integral en 2019 y concluirá en 2029 para contar con una planta modernizada y actualizada a las necesidades de saneamiento presentes y futuras.

La depuradora da servicio a los ayuntamientos de Estella, Ayegui, Villatuerta, Oteiza, Aberin y a los concejos de Muniáin y Morentin. Gracias al PERTE, la EDAR ya cuenta con seis caudalímetros electromagnéticos para la medición de caudal en diferentes puntos de la línea de fangos, un medidor de sequedad del fango deshidratado y un caudalímetro portátil.

PERTE DIGITALIZACIÓN DEL AGUA EN NAVARRA

La digitalización del ciclo del agua implica implantar medidas tecnológicas que mejoren la eficiencia de los procesos existentes, aporten datos para reducir el consumo de agua o corregir sus desviaciones (como fugas), diseñen escenarios de futuro sobre los que desarrollar nuevas estrategias y almacenar cuantiosa información, entre otras medidas.

En este primer PERTE se establecieron 44 actuaciones estructuradas en 16 grupos. Ya se han puesto en marcha contratos por valor de más de cuatro millones de euros desde finales de 2023, entre los que destacan acuerdos marco de topografía, estudios de calidad de las masas de agua de los ríos, diagnósticos de las mismas, sensores de caudal y de fangos, modelizados matemáticos, plataformas digitales de tratamiento de datos, redes de control de puntos de desbordamiento, y estaciones de alerta o control en tiempo real.

Entre las acciones incluidas en el PERTE figuran: caracterización topográfica y digital de la red de saneamiento; estudios de mejora del ciclo del agua y de la gestión de la calidad; gemelos digitales; mejoras de eficiencia en la captación del agua; topDigitalización de la captación y del abastecimiento; sectorización y control dinámico del abastecimiento; proyectos piloto de telelecturas en abastecimiento de áreas rurales; saneamiento: digitalización y control del sistema; sistemas de vertido: digitalización y control; plataformas y herramientas digitales y portal de información y ciberseguridad.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

En las acciones lideradas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se ha ejecutado el 74,8% de sus actuaciones y se prevé que se ejecute el 100% en junio de 2026. Las intervenciones ya ejecutadas o con un alto grado de avance más destacadas son: la implantación del sistema experto para la gestión y planificación de la renovación de conducciones, el modelo matemático de la red de saneamiento, la monitorización mediante sondas multiparamétricas de la calidad de agua de las fuentes de abastecimiento, la digitalización de la conectividad de instalaciones o la implantación de equipamiento para la ciberseguridad de las infraestructuras.

Destaca también la implantación de la telelectura de contadores de gran calibre, con más de 1.000 contadores ya instalados, suponiendo ya un control de las lecturas horarias de más del 15% del consumo de la comarca de Pamplona.

En los próximos meses se van a ejecutar actuaciones ya programadas, como finalizar la implantación de válvulas de regulación de presión en la entrada de sectores de abastecimiento, el control de calidad mediante sondas multiparamétricas de colectores y emisarios de depuradoras, o el portal del agua que supondrá una nueva relación con la ciudadanía.

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

La Mancomunidad de Montejurra muestra "un buen grado de avance" en el proyecto, superando ampliamente el 50% de ejecución. Desde la entidad destacan que este proyecto representa "un paso decisivo" en la digitalización de sus servicios, ya que permitirá vigilar en tiempo real la calidad del agua, garantizando así un suministro más seguro y fiable para la población. Además, la nueva tecnología facilitará detectar con mayor precisión las fugas en las redes de distribución, evitando pérdidas de agua y mejorando la eficiencia del servicio. Todo ello se traducirá en "una reducción significativa del consumo eléctrico y de las emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo a una gestión más sostenible y responsable del agua en la Merindad de Estella".

El Ejecutivo foral ha subrayado que se trata de un PERTE que "ha demostrado efectividad y rapidez de gestión", en una colaboración conjunta de las tres mayores gestoras del ciclo integral de agua de uso urbano de Navarra: ambas mancomunidades y la sociedad pública representan al 64,7% de la población en el ámbito del abastecimiento, y al 100% en el ámbito de la depuración.