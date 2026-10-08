PIHER Sensing Systems y Camping Izarpe reciben los Premios Sustainable Company 2026

Imagen del acto - CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa PIHER Sensing Systems, en la categoría de Empresa Sostenible, y el Camping Izarpe, en la categoría de Proyecto Sostenible, han recibido los Premios Sustainable Company, promovidos por Laboral Kutxa y la Cámara de Comercio de Navarra.

El acto de entrega ha contado, este miércoles, con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, quien ha resaltado que "iniciativas como ésta contribuyen a mantener viva la llama de la sostenibilidad".

"Una empresa sostenible no es simplemente una empresa que contamina menos, sino que es aquella que entiende que crear valor económico debe ir acompañado de valor social y medioambiental. Eso significa cuidar el entorno, pero también a las personas; utilizar mejor los recursos, pero también innovar; y pensar en el largo plazo sin dejar de ser competitivos en el presente", ha dicho.

De los dos premiados, Taberna ha subrayado que reflejan "dos sectores, dos realidades y dos modelos de negocio que tienen poco en común, pero comparten algo esencial: la voluntad de hacer compatible la actividad económica con el cuidado de las personas y del entorno".

Posteriormente, ha intervenido el director Territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena que ha destacado que la actividad empresarial "tiene la capacidad de generar valor más allá de los resultados económicos".

Cortajarena ha afirmado que "generar empleo de calidad, impulsar la innovación, cuidar del entorno y contribuir al bienestar de las personas son objetivos que forman parte de una misma visión de futuro; una visión que compartimos con la Cámara de Comercio de Navarra y que da sentido a esta alianza que mantenemos desde hace años".

Antes de la entrega de los galardones, Paloma Grau, vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad de la Universidad de Navarra, ha impartido la conferencia titulada 'Innovación y resiliencia. Palancas estratégicas para una empresa sostenible'.

En esta sexta edición, el jurado, compuesto por Pello Bayona, director de Empresas de Laboral Kutxa en Navarra; Eva Fontecha, responsable de Proyectos de la Cámara de Comercio de Navarra, e Inma Pereda, consultora ESG en Zabala Innovation Consulting, ha subrayado que PIher integra "los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su actividad, impulsando una transformación orientada a la eficiencia, la competitividad y la generación de valor sostenible".

PIHER Sensing Systems es una compañía industrial "con más de 75 años de trayectoria referente internacional en el desarrollo y fabricación de sensores y componentes electrónicos". La "contribución de PIHER a la sostenibilidad se refleja de manera equilibrada en los tres pilares ESG".

En el ámbito ambiental, la compañía "ha desarrollado una ambiciosa estrategia de descarbonización basada en la electrificación de procesos, la implantación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la optimización del uso de recursos".

Entre los principales avances "destacan especialmente la reducción del 97% de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2021, la reducción del 60% del consumo de agua y la implantación de un modelo de gestión de residuos orientado a la reutilización y la economía circular".

Desde la perspectiva social, PIHER "sitúa a las personas en el centro de su estrategia mediante una sólida cultura preventiva, certificada bajo ISO 45001 (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), así como mediante políticas de igualdad, conciliación, diversidad y desarrollo profesional".

En materia de gobernanza, PIHER "ha consolidado un modelo basado en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo, incorporando mecanismos de participación, canales de comunicación y denuncia, así como herramientas de seguimiento y mejora continua que fortalecen la confianza de sus grupos de interés".

CAMPING IZARPE

El premio Proyecto Sostenible ha recaído en Camping Izarpe. El jurado ha subrayado que se trata de "una iniciativa ejemplar de desarrollo rural sostenible que demuestra cómo el turismo puede convertirse en una herramienta de conservación ambiental, cohesión social y dinamización económica del territorio".

Ubicado en el Valle de Atez, el proyecto "ha desarrollado un modelo integral en el que la sostenibilidad forma parte de todas las decisiones estratégicas, operativas y de inversión". La iniciativa "destaca por combinar de manera equilibrada la protección del entorno natural, la generación de empleo local y el fortalecimiento de la economía rural".

Recientemente ha obtenido la Etiqueta Ecológica Europea ECOLABEL, un reconocimiento oficial de la Unión Europea que "acredita la solidez de su compromiso ambiental y lo convierte en el primer camping de toda la Comunidad foral en conseguirlo".

Entre sus medidas de eficiencia energética y protección del medio ambiente destacan la instalación fotovoltaica para autoconsumo, el uso de energía eléctrica de origen 100% renovable, la valorización de residuos orgánicos mediante compostaje y la plantación de especies autóctonas para favorecer la integración del establecimiento en su entorno natural.

Camping Izarpe "se ha consolidado como uno de los principales motores de actividad económica del entorno". Su "apuesta por los proveedores de proximidad, la colaboración con productores locales y la organización de actividades abiertas a la comunidad refuerzan su impacto positivo sobre el territorio".

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha sido el encargado de clausurar el acto de entrega de los galardones y ha señalado que "las empresas y proyectos que hoy están aquí con nosotros reflejan muy bien el compromiso de Navarra con una economía más sostenible, innovadora y competitiva".

"La sostenibilidad ya no es un elemento añadido a la actividad empresarial, sino una palanca de transformación que nos permite ser más eficientes, avanzar en la descarbonización, aprovechar mejor nuestros recursos y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo", ha concluido.