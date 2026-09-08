El Plan Operativo de Accesibilidad Universal de 2026 incorpora 191 medidas, con un importe cercano a los 31 millones

Archivo - El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha indicado que el Plan Operativo de Accesibilidad Universal correspondiente al año 2026 incorpora 191 medidas, con un importe estimado cercano a los 31 millones de euros.

Remírez ha comparecido, a petición propia, en comisión parlamentaria para explicar el plan que, ha valorado, "contó con el visto bueno del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades para todas las Personas antes de su aprobación por el Gobierno de Navarra".

Según ha detallado, todas estas medidas se organizan alrededor de ocho ejes estratégicos que están recogidos en la Estrategia de Accesibilidad Universal 2026-2030. "Hablamos de gobernanza; concienciación, visibilidad y formación; edificios públicos; espacios urbanos y naturales públicos; transporte público; tecnologías accesibles, páginas web y aplicaciones; servicios públicos, comunicación y eventos; y, finalmente, espacios privados y productos de apoyo", ha dicho.

Javier Remírez ha indicado que se trata de "un plan amplio, transversal y concreto que busca continuar haciendo nuestros servicios y nuestras políticas públicas más inclusivas a través de una carrera de fondo".

A su juicio, "la accesibilidad universal es una condición necesaria para avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva". "La Estrategia de Accesibilidad Universal, que aprobamos el pasado mes de febrero, define la accesibilidad como un derecho llave; un derecho sin el cual resulta mucho más difícil desarrollar y ejercer de manera plena otros derechos fundamentales", ha expuesto.

El consejero ha indicado que este plan "vuelve a contar con la participación y el compromiso de todos los departamentos que conforman el Ejecutivo foral, mientras que desde el departamento de Presidencia e Igualdad mantenemos nuestra labor de impulso y coordinación".

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha pedido que el plan "realmente se ejecute" y si bien ha reconocido que se está "avanzando", ha dicho que "el ritmo de ejecución de estos planes no es asumible". Los planes, ha incidido, incluyen "las mismas medidas desde 2021, repitiéndose en el 22, en el 23, en el 24, en el 25" porque "hay un incumplimiento reiterado de los planes". "Nos preocupa porque ninguno de los cinco años que llevan de planes operativos han conseguido una ejecución aceptable de lo que se comprometían", ha dicho.

La socialista Úrsula Pardo ha señalado que "este nuevo plan representa un paso más, un paso adelante en el compromiso que tiene este Gobierno con la inclusión y la igualdad real de oportunidades". "Es un documento que deja ver de una manera más clara y evidente las prioridades, con esas 191 actuaciones agrupadas en esos ocho ejes estratégicos", ha expuesto, para destacar la inversión de 31 millones, que "refleja el compromiso del Gobierno".

Desde EH Bildu, Oihana Gallo ha indicado que "damos mucha importancia a la gobernanza y habría que insistir más en ella, el marco normativo lo tenemos desarrollado, pero es cierto que a veces no se desarrolla debidamente o no se cumple debidamente", para preguntar por el estado en el que "se encuentra la comisión interdepartamental de accesibilidad".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha valorado "positivamente" la presentación del plan, con un "volumen importante" tanto de actuaciones como de recursos. Ha mostrado "satisfacción" por "el dinero que se está invirtiendo" y ha dicho que desde Geroa Bai "apoyaremos y acompañaremos este plan".

Por su parte, Maribel García Malo, del PPN, ha mostrado "preocupación" porque "se nos ha trasladado sobre este plan operativo un cierto cansancio, un cierto agotamiento" y ha pedido "más ambición y una mayor transparencia". Ha indicado que "hay menor presupuesto respecto al plan anterior, que tenía 36 millones". "Creemos que el plan debe dar un salto cualitativo", ha expuesto.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha preguntado también por la diferencia en el presupuesto, si bien ha comentado que "no es lo más relevante, lo importante es el impacto". Y ha destacado "el proceso de elaboración, seguramente susceptible de mejora, pero esa visión de cocreación, tanto a nivel interno del Gobierno como a nivel externo, con las entidades más importantes, creemos que es la forma de hacerlo".