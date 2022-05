Plataforma 0-3 dice que la sentada en Educación refleja su "hartazgo y enfado" ante el "inmovilismo" del Gobierno foral

Consideran "insultante" la actitud del departamento y aseguran que este tipo de situaciones "se van a poder repetir"

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Plataforma 0-3, Eider Garde, ha afirmado que la "sentada pacífica" mantenida este lunes en el departamento de Educación del Gobierno de Navarra por parte de educadoras de escuelas infantiles refleja el "hartazgo y enfado" del sector "ante el inmovilismo" del Ejecutivo foral.

Según ha explicado, se "está intentando engañar a la opinión pública", ya que la propuesta realizada por el Gobierno de Navarra, que consistía en una subida salarial del 14% para las educadoras, "no es así".

"Dicen que nos ofrecen una subida salarial del 14% a las educadoras, y analizando la propuesta vimos claramente que no es así, que se está intentando engañar a la opinión pública y que esta subida salarial se contempla en un módulo que no eleva sus cuantías. Es decir, se mantiene el módulo en las mismas condiciones, se reduce la partida para sustituciones y la de la Seguridad Social. A esto hay que añadir que se retira el refuerzo educativo que hemos tenido estos años y que, en boca del consejero, era una partida que estaba consolidada para el 0-3", ha asegurado.

Por ello, ha manifestado que "a propuestas insultantes, el enfado va 'in crescendo'". "Las trabajadoras estamos muy enfadadas, llevamos 29 días de huelga indefinida, entendemos que no es broma, y que no se lo están tomando en serio. Está claro que estas situaciones se van a poder repetir", ha añadido Garde.

Tras criticar que "en otros sectores esto no pasa", ha considerado que la propuesta realizada por el Ejecutivo "es un ninguneo más, un desprecio". "Es insultante la actitud que está teniendo el Gobierno de Navarra en dilatar este procedimiento, y hacer propuestas como la de la semana pasada enfada mucho a las trabajadoras", ha apuntado.

Por ello, Garde ha anunciado que el pasado viernes trasladaron una nueva contrapropuesta al departamento, con el objetivo de "intentar

acelerar este proceso" pues, a su juicio, "la estrategia del Gobierno de Navarra está pasando por dilatar esta negociación en el tiempo, de tal manera que las trabajadoras se ahoguen económicamente".

"Nuestra propuesta va en esa línea, de acelerar el proceso de negociación, y volvemos a recalcar que para septiembre de 2022 es urgente dar salida a una bajada de ratios o aumento de personal, y una subida de salario", ha indicado, tras remarcar que se encuentran "a la espera" de saber si el departamento responderá antes de este miércoles, fecha en la que tendrá lugar una nueva reunión negociadora del órgano de coordinación creado por el Ejecutivo foral con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) al que asiste la plataforma.