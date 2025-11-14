La Policía Foral abre diligencias esta semana a 26 personas, siete por tener requisitorias judiciales

Archivo - Un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha abierto diligencias desde el lunes a 26 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Entre ellos, siete personas han sido detenidas por requisitorias judiciales, reclamados por diferentes juzgados de lo penal. En Pamplona se detuvieron en diferentes calles a dos varones, ambos de 50 años. También se detuvo, en su domicilio de Villava, a un joven de 19 años para su trasladado al centro penitenciario pamplonés, y en Tafalla otro varón de 51 años.

A requerimiento del Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona fue detenida una persona más en las postrimerías del Palacio de Justicia de Pamplona. Finalmente, a petición del juzgado de Aoiz se detuvo a dos hombres más, 28 y 44 años en Sarriguren y Ansoáin, respectivamente.

Por otro lado, cuatro varones han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer en otras tantas localidades de la Comunidad foral.

Por delitos contra el patrimonio cuatro son las personas puestas a disposición judicial. La primera en un salón de juegos de Tudela agentes detuvieron a un hombre 37 años por un delito de amenazas y allanamiento, tras enfrentarse, amenazar gravemente a los trabajadores y arremeter contra las máquinas de apuestas negándose a abandonar el local.

Además, se investiga a tres personas, a un hombre de 38 años por un delito de apropiación indebida por el robo de varios efectos del interior de un domicilio en Sarriguren, tras el descerraje de la puerta; y dos en Pamplona, un joven de 18 años por el hurto de un teléfono móvil tras fotografiarse y subir las fotos a una aplicación de almacenamientos de fotos del propietario del terminal, y a una mujer, por suplantación de identidad al solicitar un préstamo con la identidad de un tercero que interpone denuncia.

Por delitos contra la salud agentes de la Policía Local de Tudela pusieron a disposición de Policía Foral a un joven de 19 años tras pillarle infraganti realizando un "pase" de marihuana a un comprador.

Por delitos contra las personas, se investiga en Bera a un varón tras provocar lesiones en el rostro con un vaso en la terraza de un bar de la localidad.

Asimismo, un varón de 29 años fue detenido por un delito de desobediencia y resistencia a los agentes en Zizur Mayor, tras darse a la fuga y resistirse en su identificación cuando fue requerido por la policía local para que recogiera los excrementos de su perro. También fue denunciado por encontrarle en su registro sustancias prohibidas (hachís).

OCHO CONDUCTORES DENUNCIADOS

Por delitos contra la seguridad vial se abren diligencias a ocho conductores. En la patrulla de polígonos industriales en la cuenca de Pamplona, agentes interceptaron en Mutilva, tras comprobación telemática de una matrícula, un vehículo cuyo conductor circulaba con la pérdida total de sus puntos. En Cascante (N121C) en un control de documentaciones era detectado otro conductor circulando con la perdida también de todos sus puntos.

Por su conducción errática agentes interceptaron un turismo en Tudela (NA160) cuyo conductor circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

En Pamplona en un control rutinario de seguridad ciudadana, un conductor más y con evidentes síntomas de circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, era imputado tras negarse a someterse a las pruebas obligatorias para su detección, más alcoholemias penales en, Zizur (A12) conductor con tasa de 0.71Mg/L y en Olagüe (NA2560) 0.99 Mg/L

Imputado también el piloto de una motocicleta que dio un positivo en test indiciario de drogas (cocaína) en el barrio de Ripagaina. Finalmente, en Noáin (A15) es investigado el conductor de una furgoneta tras sufrir una salida de vía, resultar herido y tener que ser trasladado al HUN, arrojando una tasa delictiva en alcohol de 0.69 Mg/L.