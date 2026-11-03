La Policía Foral advierte de una campaña de correos falsos enviados en nombre de Europol

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra ha detectado en los últimos días un incremento de correos electrónicos fraudulentos ('phishing') que suplantan la identidad de Europol.

Según han explicado desde el cuerpo policial, los correos simulan ser falsas notificaciones o citaciones judiciales por supuestas infracciones. Para dar una falsa apariencia de legalidad, los estafadores "juegan con la confianza institucional" utilizando logotipos oficiales y firmas copiadas de internet.

Además, "juegan con la premura para generar nerviosismo" y acompañan el texto de dos archivos adjuntos falsos que contienen enlaces a dominios falsos.

Desde la Policía Foral han destacado que Europol carece de competencias para realizar citaciones judiciales o imponer multas directamente a los ciudadanos, por lo que cualquier mensaje de este tipo es falso.

El fin de la estafa es que la víctima responda al correo o descargue los archivos, los cuales contienen 'malware' (virus) para intentar acceder a datos personales o bancarios.

La Policía Foral aconseja no abrir ni responder este tipo de mensajes, y recomienda eliminarlos, ya que responder "solo confirma a los estafadores que la cuenta está activa". También se aconseja no descargar los adjuntos, ni acceder a los enlaces ni a los archivos que acompañan al texto.

Se recomienda asimismo desconfiar de la urgencia, ya que los plazos de tiempo breves o las amenazas de sanciones inminentes son trucos para forzar una reacción rápida sin pensar. Además, "ningún cuerpo policial ni juzgado notifica infracciones penales graves a través de correos masivos informales".

También se recomienza revisar la redacción. Aunque estas estafas "están cada vez mejor escritas y cuidadas", suelen contener fallos de concordancia, errores de palabras o faltas de gramática "que delatan su origen ilegítimo".

En caso de haber descargado los archivos o haber facilitado información bancaria por error, se recomienda recabar las pruebas disponibles (capturas de pantalla), contactar con su entidad financiera y presentar una denuncia en cualquier comisaría de la Policía Foral.