Policía Foral inmoviliza un camión de mercancías peligrosas tras dar positivo su conductor en anfetaminas

Actuación de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

En el transcurso de un control preventivo de tráfico en la tarde de este martes, patrullas de Seguridad Vial y de Prevención de la comisaría de la Policía Foral de Tudela interceptaron e inmovilizaron un camión que transportaba mercancías peligrosas en la carretera NA-134, a su paso por el término municipal de Tudela, tras detectar graves infracciones por parte del conductor y en las medidas de seguridad del vehículo.

El conductor arrojó un resultado positivo en anfetamina en la prueba de detección de drogas, lo que conlleva una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir. Además, los agentes le incautaron 10 gramos de esta misma sustancia alucinógena durante el control, motivo por el cual ha sido denunciado por una infracción grave a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con una multa de 601 euros.

Haciendo hincapié en la gravedad de la seguridad del transporte por carretera, las denuncias más cuantiosas se han centrado en la documentación obligatoria y los sistemas de emergencia del vehículo. En concreto, el chófer circulaba con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) caducado, una infracción muy grave en materia de ordenación del transporte terrestre que supone una sanción de 2.001 euros. Asimismo, los agentes comprobaron que el extintor obligatorio de la cabina se encontraba caducado, lo que ha supuesto otra denuncia de 601 euros debido al riesgo extremo que implica al tratarse de un vehículo de mercancías peligrosas.

Ante el peligro potencial para la seguridad vial, el camión fue inmediatamente inmovilizado por las patrullas actuantes hasta que cesen las causas que motivaron la medida.