Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona y Policía Nacional, en el dispositivo de la Carpa este viernes

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se celebra la Carpa Universitaria de Primavera 2026, en la Ciudad Deportiva Amaya de Pamplona, un evento que reúne a un elevado número de asistentes, en torno a 6.000 o 7.000 personas. Es por ello que Policía Foral, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona implantarán un dispositivo de seguridad conjunto, que tiene como objetivo principal "garantizar la seguridad de los participantes y el normal desarrollo de cada una de las actividades programadas para el evento".

La labor de los integrantes del dispositivo conjunto se centrará principalmente, en mantener el orden público en la zona del evento y calles colindantes, prevenir la comisión de ilícitos penales, así como de faltas administrativas, según ha informado la Policía Foral.

Esta labor se realizará mediante patrullas uniformadas de los diferentes cuerpos, así como patrullas de paisano, que apoyarán al servicio de seguridad privada, en lo que resulte necesario, prestándose especial atención al incumplimiento de la Ordenanza sobre Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los Espacios Públicos en aquellas zonas cercanas al lugar de la Carpa.

Por parte de Policía Foral participarán en el dispositivo, patrullas de la División de Prevención y Atención Ciudadana, el Grupo de Guías Caninos y el Grupo de Apoyo Tecnológico (GAT) con los drones. Por parte de Policía Nacional participarán las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad Aérea y el Grupo de Guías Caninos y, finalmente, Policía Municipal de Pamplona intervendrá, también, con efectivos de la Brigada de Proximidad.

Desde el dispositivo de seguridad, se recomienda a los participantes, mantener vigiladas las pertenencias personales, no perder de vista la bebida, tener el móvil con batería suficiente, procurar moverse siempre acompañado y, ante cualquier eventualidad, llamar a los servicios de emergencia.