Policía Municipal rebaja en dos años un 30,6% el número de horas extra que asumían los agentes antes de 2023

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Pamplona, en el periodo que va entre 2023 a 2025, consiguió, manteniendo turnos y el mismo nivel de servicios, rebajar en un 30,6% el número de horas extra que sus agentes se veían obligados a asumir. Así, las cifras reflejan un descenso continuado en los números globales anuales: de 2023 a 2024 las horas extra cayeron un 22% (de 9.683 a 7.550), un descenso que siguió de 2024 a 2025, aunque menos intenso, con un 11% menos (de 7.550 a 6.720).

Según ha informado el Ayuntamiento, esta tendencia se confirma, e incluso se ve ahondada, con los datos del primer semestre de este año, donde se contabilizaron 1.064 horas extra frente a las 3.527 que se contabilizaron en el mismo periodo de 2025, lo que supone un 69,8% menos.

Por áreas de gestión de Policía Municipal, Instrucción acumuló en 2023 un total de 1.512 horas por las 931 de 2025, un 38,5% menos; Planificación pasó de las 1.497 horas realizadas en 2023 a las 923 de 2025, un 38,3% menos; en Proximidad, las horas extra se han reducido en un 32,1%, de las 5.310 en 2023 a las 3.608 de 2025; en Seguridad Vial, el descenso ha sido del 20,5%, pasando de 892 en 2023 a 709 en 2025. Por último, las jefaturas incrementaron sus horas extra entre 2023 y 2025 en un 16,1%, pasando de 472 horas a 549.

Como reflejan los datos, las horas extra del área de Proximidad de Policía Municipal suponen más de la mitad de las horas extra realizadas por agentes del cuerpo de policía local tanto en 2023 (un 54,8%) como en 2024 (un 59,1%) y en 2025 (un 53,7%). En el primer semestre de 2026, las horas extra totales se han reducido, pero se mantiene el impacto de las horas extra de Proximidad, que alcanzó el 64,8%. El área de Planificación presenta un comportamiento irregular, con una fuerte caída del 62,9% en las horas extra realizadas en 2024, un repunte del 66,3% en 2025 y un nuevo descenso entre enero y junio de 2026 del 58,9% respecto a ese mismo periodo de 2025, ha añadido el Consistorio.

El máximo de toda la serie de datos analizados se alcanzó en julio de 2023 con 1.036 horas extra. Abril de 2025, con 947,5 horas extra, fue otro mes con repunte en ese concepto. En los seis primeros meses de 2026, no se han superado las 234 horas extra mensuales.