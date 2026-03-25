Policía Nacional alerta de posibles estafas telefónicas en Navarra llevadas a cabo por falsos policías

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado en Navarra una nueva modalidad de estafa telefónica en la que, haciéndose pasar por falsos policías, los estafadores consiguen que las víctimas vacíen sus cuentas bancarias o les faciliten datos personales. Las llamadas se produjeron en dos días consecutivos desde números de teléfono móvil diferentes.

En una de las denuncias interpuestas en Pamplona esta misma semana la víctima recibió una llamada telefónica en la que un supuesto "subinspector general" de la Policía Nacional le comunicaba que habían detectado un intento de sacar dinero de sus cuentas haciendo uso de un poder notarial general a su nombre. Como la víctima negó haber entregado tal poder, el interlocutor simuló transferir la llamada a un agente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Durante la conversación, el segundo estafador le pidió transferir todo el saldo de las cuentas donde apareciera como titular o autorizada. Cuando realizó la primera transferencia por valor de 2.900 euros, el departamento de seguridad de su entidad bancaria se puso en contacto con él indicándole que podía tratarse de una estafa y evitando así que vaciase el resto de sus cuentas, explican desde la Policía Nacional.

En otra denuncia, registrada también esta semana en la capital foral, la víctima recibió una llamada en la que supuestamente su compañía telefónica le comunicó que procederían a cortarle la línea por haber adquirido una tarjeta fraudulenta. Como la víctima negó haber realizado ninguna compra similar, simularon pasar la llamada a la policía para hacer una denuncia.

Entonces, un supuesto policía le solicito su número de DNI y llegó incluso a realizarle una videollamada para que la víctima le mostrase el documento. Ante el temor de que sus datos fuesen utilizados de forma fraudulenta la víctima acudió a poner la denuncia a la oficina de denuncias de la Policía Nacional.

CONSEJOS PARA NO SER VÍCTIMA DE LOS CIBERDELINCUENTES

Para evitar este tipo de estafas, la Policía Nacional recomienda no aportar nunca datos personales ni bancarios sin cerciorarse de que se trata de la empresa o entidad en cuestión. Asimismo, ha recordado que ninguna empresa privada o institución pública utiliza este método para solicitar datos de carácter personal a sus clientes.

Además, ha llamado a no facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves y contraseñas; no aceptar, en ningún caso, las condiciones que ofrezcan en una misma llamada o comunicación, y solicitar que nos remitan la documentación para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones.

Finalmente, ha instado a no clicar en los enlaces de los mensajes de texto que nos envíen y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación que nos facilitan las entidades financieras, compañías telefónicas o empresas de suministro.